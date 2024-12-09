Битва за Покровск: До последней шахты олигарха Ахметова остались считанные километры, - Радомир Маркуш

00:37 10.12.2024

Битва за Покровск: Бандеровцы скулят, ожидая удара по валютному карману

До последней шахты олигарха Ахметова остались считанные километры

Радомир Маркуш: Бандеровцы скулят, ожидая удара по валютному карману

До последней шахты олигарха Ахметова остались считанные километры

Радомир Маркуш



9.12.24



С фронта приходят сообщения об успешном наступлении армии России на Покровском/Красноармейском направлении. В Сети появились кадры с геолокацией, которые шокировали киевскую экспертную тусовку. Зафиксировано продвижение группировки "Центр" в сторону населенного пункта Даченское и расширение зоны контроля ВС РФ до 2 км (см. карту).



До Покровска осталось чуть больше 5 км, хотя, как показывает практика публикаций видеозаписей с лагом в несколько дней по соображению безопасности, наши могут быть еще ближе к стратегическому городу.



Не менее важен южный охват "фортецi" - со стороны Нового Труда и Шевченко. Первое на картах вражеских пабликов вроде DeepState и Liveuamap (оба заблокированы в нашей стране) уже закрашено в красный (российский) цвет, а второе якобы получило статус серой зоны, что означает отход из него основных сил бандеровцев и арьергардные бои ВСУ.



Медийный укровояка с погонялом "Мучной юдинг" рассказал, что российские войска начали массированно обстреливать ключевую трассу, по которой снабжается гарнизон украинских сил в Покровске. По его словам, летчики ВС РФ "начали работать планирующими ФАБами по трассе Днепр-Покровск очень интенсивно, теперь здесь очень опасно ездить". Безопасные пути еще есть, "но ключевая, стратегическая трасса снабжения уже постепенно переходит под огневой контроль" группировки "Центр".



Кроме того, наши бойцы продвинулись к югу от Покровска, зайдя дальше вглубь села Шевченко и приблизившись к нему дополнительно с юго-востока, со стороны деревни Новый Труд, пишут в своей оперативке Військові аналітики України (заблокированные в РФ).



Эти сведения перекликаются с российскими данными. В частности, Юрий Подоляка считает, что фронт ВСУ южнее Покровска продолжает быстро просаживаться. "Похоже, кто-то из подразделений противника опять решил, что „их жизни тоже имеют значение" и дал деру… уже на сейчас идет информация, что наши части почти закончили освобождение н.п. Шевченко… Потрясающий для данного участка фронта результат", - резюмирует военный эксперт.



По состоянию на утро 9 декабря все больше источников подтверждают потерю врагом Шевченко и успехи россиян в районе села Песчаное (см. карту). Здесь проходит последняя линия обороны ВСУ Покровска, прорыв которой означал бы заход армии России в тыл гарнизона с последующим освобождением города.



Добавим, что знаменитая угольная шахта "Красноармейская-Западная № 1", прихватизированная укро-олигархом Ахметовым, находится в районе Удачного, фактически соседнего с Песчаным, за которое очень скоро развернется жаркое сражение - если, конечно, очередные пiдроздiли не повторят "подвиг" захисников Шевченко, что, кстати, вполне вероятно.



По данным местных форумов, до последнего крупнейшего угледобывающего предприятия "404-й" нашим бойцам нужно пройти по очень сложной местности (река, крутые балки, холмы, несколько селений), однако потеря противником Удачного станет критическим ударом по послевоенной экономике Украины.



На металлургии, как генераторе валютного кэша, бандеровцам придется поставить крест, поскольку именно отсюда шло 6,2 млн тонн коксующегося угля на сталеплавильные заводы Криворожья.



Впрочем, то, что группировка "Центр" охватывает Покровск с юга, скорее всего, связано с тем, что здесь оборона ВСУ наиболее уязвима. Так, бандеровские всезнайки типа Свитана и Згурца рассказали на своих Ютуб-каналах, что москалям заходить с юга в тыл Покровска "наименее затратно" по причине скоротечной потери укровояками Украинска, Горняка и Селидово. Дело в том, что именно в этих городах Зеленский/Сырский планировали повторить сразу три "Часика".



Но что-то пошло не так, и вот теперь с фортификационными сооружениями на этом направлении "не очень", как, впрочем, и западнее Удачного. Как разорался укровояка 24-й ОШБр "Айдар"* вырусь Станислав Бунятов, в Днепропетровской области нет линии обороны от слова совсем. Все камни полетели в днепропетровского гауляйтера Николая Лукашука, хотя всем понятно, что еще полгода назад никто в незалежной и на Западе не мог представить даже в самом страшном сне прорыв к Покровску через так называемый "Восточный вал".



Главная проблема ВСУ, по мнению шефа группы "Інформаційний опір" Константина Машовца, заключается в острой нехватке боеспособных бригад, а те, которые еще могут сражаться, способны только на очаговое сопротивление. Говорун, работающий на Пентагон, пояснил, что попытки Сырского тушить "пожары мобильными командами" обречены, поскольку "русские ищут слабые места и давят там, где давится… если "херои" упрутся в каком-то селе, то их обойдут там, где "мясо".



Иначе говоря, ВС РФ наверняка блокируют Покровск по той же схеме, по которой были взяты Угледар, Селидово, Украинск, Авдеевка, и по которой прямо сейчас освобождаются Курахово и Великая Новоселка. То есть задача уничтожения мотивированных бандеровских нацбатов представляется для командования армии России даже более приоритетной, чем немедленный территориальный успех.



С этим трудно не согласиться, тем более наше наступление ускорится после уничтожения 79-й ОДШБр "Миколаїв" в "кармане" Веселого Гая. В местечковой интернет-газетке "Слухи Покровска, Селидово, Курахово" опубликован спич "побратима из 79-й": "Плотность средств поражения [россиян] колоссальная.



По украинской пехоте лупашит русская арта с 3-х сторон, также их беспилотники залетают отовсюду. И они еще РЭБ подтянули, поэтому сейчас тяжко работать FPV-дронами, потому что их глушат жестко".



Тем не менее Сырский не отдает приказ нам выход - дескать, ВСУ нужно время, чтобы подготовить Покровск и Днепропетровскую область к обороне. Очевидно, что враг не успеет, поскольку захисники несут огромные потери и больше двух-трех дней в "кармане" не продержатся.



* По решению Южного окружного военного суда от 25.09.2023 № 1−247/2023, сообщество "Айдар" признано в Российской Федерации террористической организацией, его деятельность на территории нашей страны запрещена