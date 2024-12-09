 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 10.12.2024
00:58  Новым президентом Ганы стал Джон Махама - выпускник Академии общественных наук при ЦК КПСС
00:51  Гностическая онтология элит Запада. Идеи собственной исключительности, - Андрей Школьников
00:47  Расцвет Синьцзяна и куда делись узники размещенных там лагерей? - Анна Козырева
00:44  Тайны мировых золотых резервов, - Валентин Катасонов
00:41  Ближний Восток: американский "актив" способен преподнести сюрпризы, - В.Малышев
00:39  Падение Дамаска и меняющийся сирийский пасьянс: что дальше? - Л.Савин
00:38  Сирия после Башара Асада: сбудутся ли мечты о безболезненном "переходном процессе"? - А.Арешев

00:37  Битва за Покровск: До последней шахты олигарха Ахметова остались считанные километры, - Радомир Маркуш
00:32  Израиль напрягся: Начавшаяся поставка наших Су-35 Ирану может взорвать Ближний Восток, - СП
00:27  Путин: РФ заинтересована в совершенствовании миграционного законодательства
00:22  Асад ушел, а мы остались: алгоритм действий Москвы после крушения режима в Сирии, - Михаил Ростовский
00:13  По Сирии договорились. Но зачем России нужно было уступать Турции? - Л.Степушова
00:01  Сирия после Асада: что будет с христианами, базами ВС РФ и интересами США, - К.Семенов
Понедельник, 09.12.2024
18:58  Израиль воспользовался крушением режима Асада: урвал кусок у давнего врага
16:50  Ближний Восток: американский "актив" способен преподнести сюрпризы, - В.Малышев
13:48  "Все находятся там, где должны находиться...". РосЭлитка ни бельмеса не понимает в Сирии
12:29  Newsweek: западные страны повергли себя в хаос, пытаясь "наказать" Россию
12:28  Иван Дубровин: Что ждет Сирию после захвата Дамаска экстремистами
12:25  Развяжет ли Трамп войну с Китаем, - Сергей Лебедев
12:22  Пожар в Пакистане - слишком вкусная цель, чтобы Вашингтон от нее просто так отказался, - Илья Титов
12:20  Мобилизационный проект - да! Cирийский порыв России остановлен и обращен вспять, - Александр Проханов
11:14  Калижан Кобландин возглавил Алматинскую академию МВД
11:11  Демографическое самоубийство Европы, - В.Прохватилов
11:01  Сирия вышла шоком. Россия потеряла ключевого союзника на Ближнем Востоке, - Къ
10:58  В следующей Сирии: что ждет республику после захвата Дамаска экстремистами, - Иван Дубровин
10:55  Четыре этапа беспамятства. Разрушение памяти и истории на Украине может остановить только СВО, - В.Скачко
10:53  "Альтернатива для Германии" нашла нетрадиционную замену Шольцу, - Андрей Резчиков
10:48  Яна Амелина: O протестах в Грузии: Разгоны митингов только подзадоривают оппозицию
09:46  Дмитрий Бавырин: Почему власть Асада никто не спас
09:43  Джихадисты выбили курдов из города Манбидж на севере Сирии
09:29  Налоговую службу Кыргызстана возглавил Кыдыкбек Кыдыров
09:25  Андрей Полонский: Призрак Османской империи пришел в Сирию
09:00  Россия нашла способ сохранить поставки газа в Европу в обход санкциям, - Ольга Самофалова
08:36  Евгений Сатановский: Сирии больше нет. Эрдоган расширил свою империю
08:20  Руслан Пухов: Уроки Сирии. Сидение на двух стульях (не воюем и не уходим) закономерно завершилось падением...
08:14  Бандеровцы взрывают города, которые не в силах оборонять
07:09  Президент Грузии Зурабишвили спряталась во Франции
01:53  О протестах в Грузии: Разгоны митингов только подзадоривают оппозицию
01:45  Четыре этапа беспамятства. Разрушение памяти и истории на Украине может остановить только СВО, - В.Скачко
01:35  Сирия вышла шоком. Россия потеряла ключевого союзника на Ближнем Востоке, - Къ
01:26  "Альтернатива для Германии" выдвинула на пост канцлера лесбиянку Алису Вайдель. Других нет(
01:23  Запад погрузил Сирию в контролируемый хаос, - Евг. Поздняков
00:56  КНР и США перед новым стартом. Китай выступает за продолжение диалога с Соединенными Штатами, - Сергей Цыплаков
00:55  Власть в Дамаске взял Абу-Мухаммад аль-Джулани, он же Ахмед аль-Шараа из "Организации Освобождения Леванта"
00:54  Спрос на углеводороды останется высоким еще много лет, - Татьяна Астафьева
00:32  Мы не можем быть большими патриотами Сирии, чем товарищ Асад, - Андрей Медведев
00:21  Франция погружается в политический и социальный хаос, - Олег Розанов
00:15  Российские военные базы в Сирии некому защищать, - СП
00:11  В.Ключинский: Сенегал и Чад просят Францию на выход. Закат эры французского господства в Сахеле и в центре Африки?
00:07  Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
Воскресенье, 08.12.2024
20:50  Живите долго, если сможете: Путин творчески поздравил НАТО с Новым годом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Падение Дамаска и меняющийся сирийский пасьянс: что дальше? - Л.Савин
00:39 10.12.2024

09.12.2024 | ЛЕОНИД САВИН

Прокси-война против Сирии перешла в новую фазу

7 декабря 2024 г. на встрече в Дохе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "нам очень жаль сирийский народ, который стал объектом очередного геополитического эксперимента. Мы абсолютно убеждены в недопустимости использования террористов типа [запрещенной в России] "Хайат Тахрир аш-Шам" для достижения геополитических целей, как это делается сейчас путем организации наступления из Идлибской зоны деэскалации".

На следующий день боевики были уже в Дамаске, а также контролировали другие крупные города Сирии.

Премьер-министр Сирии Мохаммед Гази аль-Джалали опубликовал накануне видео, в котором заявил, что он останется в Сирии и что ее институты "принадлежат всем сирийцам", выразив свою поддержку переходной власти.

"Эта страна может быть нормальной страной, страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями и со всем миром, не вступая ни в какие региональные альянсы. Но мы оставим этот вопрос на усмотрение любого нового руководства, которое будет выбрано сирийским народом", – сказал Джалали.

Остается вопрос – возможно ли проведение честных выборов под фактическим контролем исламистов и террористов? Однако Запад, похоже, готов признать террористов в качестве легитимной политической силы. Видимо, опыт Ливии их ничему не научил. В любом случае сомнительно, что у избирателей будут обеспечены все права по всей территории Сирии, а у тех, кого будут избирать, будут равные возможности для агитации. Более чем вероятно, что внешние игроки сами определят нужных фигур и распределят полномочия, не обделив своих сателлитов и клиентов.

Поскольку передел власти напрямую коснется ресурсной и промышленной базы страны, то в среднесрочной перспективе мы увидим изменения в непосредственном контроле за добычей и производством. А это фосфаты, нефть, текстиль и агропромышленный сектор.

По вполне понятным причинам, внешние игроки, которые и ранее были заинтересованы в контроле над Сирией, установят между собой зоны влияния.

Вполне закономерным вопросом является - сохранит ли Россия там свое присутствие - как военное, так и экономическое?

Боевики уже находятся непосредственно возле российских военных баз, и хотя заявлений о том, что наши военные покинут Сирию нет, такой сценарий нельзя исключать.

Не менее важным является и вопрос присутствия российских компаний, которые ранее были связаны с добычей фосфатной руды, нефти и других секторах экономики. В переходный период вряд ли будут приниматься какие-то резкие действия, но именно в это время и будет решаться судьба крупного бизнеса в стране.

Безусловно, экономикой это не заканчивается. У внешних игроков есть комплексные стратегические интересы.

Роль Израиля в падении правительства Башара Асада также очевидна, поскольку ЦАХАЛ регулярно наносил удары по сирийской инфраструктуре – не только военной, но и гражданской, тогда как в ответ сирийская сторона ничего не предпринимала. Исключением является убийство высокопоставленных офицеров КСИР в иранском консульстве в Дамаске, но в этом случае возмездием опять же занимался Иран, что привело к определенной эскалации.

А целенаправленно уничтожая инфраструктуру КСИР и "Хезболлы" на территории Сирии, Израиль постепенно создавал вакуум власти, поскольку именно КСИР и "Хезболла", которые присутствовали в Сирии с 2011 г., были наиболее боеспособными частями, сдерживавшими натиск террористов непосредственно на местах. Это подтверждает и бегство солдат и офицеров регулярной сирийской армии после последнего наступления исламистов.

Еще одной дееспособной структурой были подразделения ЧВК "Вагнер", но их в Сирии давно нет. ВКС и ВМС России, размещенные на базах в Хмеймине и Тартусе выполняли хотя и важную, но дополняющую миссии по борьбе с терроризмом. Необходимо также добавить, что на уменьшении российского присутствия в Сирии настаивал сам Башар Асад еще в 2018 г.

Израильские войска, судя по заявлениям СМИ, уже заняли и расширили буферную зону у Голанских высот по направлению к "друзской" провинции Эс-Сувейда, ссылаясь на то, что предыдущие договоренности с Дамаском в нынешних условиях уже не действуют. Израильтяне обосновывают это вопросами безопасности и недопущения исламистов к своим границам, однако фокус в том, что исламисты ранее никогда не угрожали Израилю. Вполне вероятно, что далее Израиль будет расширять зону своего влияния в Сирии, придумывая какие-то новые причины. Это вполне вписывается в концепцию Великого Израиля, сторонником которой является действующий премьер-министр Биньямин Натаньяху и радикальные сионистские круги. Основной вопрос в том, смогут ли они достаточно хорошо контролировать новые территории, с учетом продолжающихся событий в секторе Газа и Ливане.

Кроме того, Иран лишился коридора снабжения через Сирию "Хезболлы" в Ливане, что даст Израилю дополнительное преимущества.

Поскольку приходящая в Белый дом администрация Дональда Трампа традиционно имеет хорошие отношения с Израилем, можно предположить, что Вашингтон будет выстраивать сирийскую политику в израильском ключе. Хотя о выводе американских военных с севера Сирии пока не говорилось.

Турция также получает крупные дивиденды. Помимо уже распространенных заявлений официальных лиц, что Алеппо исторически принадлежит Турции (дух неооттоманизма), Анкара заинтересована в зачистке курдских военизированных формирований, поскольку эта тема долгие годы считалась экзистенциальным вопросом. Хотя о сецессии сейчас речь не идет, это может произойти в дальнейшем через проведение референдума (как было с провинцией Хатай, которую Турция присвоила себе в 1939 г.).

По данным западных СМИ, Турция имела сведения о готовящейся атаке за шесть месяцев до ее начала, а две основные группировки – "сирийская национальная армия" и "Хайат Тахрир аш-Шам"* – договорились координировать действия друг с другом. Турция непосредственно стоит за обеими структурами и использует их в своих целях.

Если читать это между строк, то становится понятным, что именно Турция за полгода начала подготовку этой операции, где указанные организации выступили прокси-силами. Это очень удобно. При неудаче все можно списать на негосударственных акторов, а при удаче, наоборот, манипулировать развитием событий, что, собственно, и происходит в настоящее время. Силы СНА, например, были направлены в Аль-Манжиб, чтобы выбить оттуда курдов. Ранее СНА контролировали Африн, Сулук и Рас Аль-Айн на севере Сирии, которые традиционно были курдскими территориями. В свою очередь курды в лице "Сирийских демократических сил" вроде бы взяли под контроль Дэйр эз-Зор, однако удержатся ли они там – не вполне ясно.

Фактически Сирия сейчас разделена на две зоны – одна подконтрольна боевикам, которые пытаются обрести легитимность, а вторая, поменьше – курдам.

Саудовская Аравия и Катар, которые с 2011 г. преследовали в Сирии свои интересы, видимо, будут полагаться на инвестиционную политику, включая покупку политических сил для того, чтобы отстаивать свои геополитические интересы.

С учетом вышеуказанного российской стороне необходимо активно вступить в игру на дипломатическом фронте, включая каналы двусторонних отношений, чтобы сохранить свои позиции в "постасадовской" Сирии с максимальной защитой интересов.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733780340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Для развития сельского хозяйства важен комплексный подход и объединение усилий заинтересованных сторон
- Мажилис заслушает отчет ВАП об эффективности использования средств в сельском хозяйстве
- Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Олжас Бектенов провел совещание по усилению диверсификации экономики Мангистауской области и раскрытию транспортно-логистического и туристического потенциалов региона
- О выборах и преемниках
- Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Казахстан и СУАР намерены вдвое увеличить товарооборот
- Кадровые перестановки
- Рассмотрены кандидатуры на пост ректора Павлодарского педагогического университета
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  