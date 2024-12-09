Ближний Восток: американский "актив" способен преподнести сюрпризы, - В.Малышев

00:41 10.12.2024 9.12.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



За спиной захвативших власть в Сирии исламистов стоят США, Израиль и Турция



Столь недвусмысленный вывод делает итальянский информационный портал Antidiplomatico, который попытался разобраться в том, что происходит сейчас в Сирии, где произошло сенсационное крушение режима президента Асада, и поместил на эту тему серию статей, авторы которых приходят именно к такому заключению.



"Внуками "Аль Каиды""* называет в своей статье захвативших в Сирии власть исламистов доцент кафедры университета Сорбонны Паоло Десогус, отмечая, что для Запада они "стали хорошими: уже не кровожадными террористами, вдохновленными безрассудствами Бен Ладена, а некими "умеренными исламистами".



"Итальянские газеты называют их "повстанцами", что-то вроде партизан... тот факт, что они действуют от имени иностранных держав, прежде всего Турции, но также США и Израиля, не в счет. Они бунтари и в глубине души действуют во имя свободы", – с иронией восклицает автор статьи.



"У меня нет симпатий к Асаду и к его режиму, – продолжает Паоло Десогус. – Однако мы должны иметь смелость спросить себя, действительно ли более желательно, чтобы после его свержения родилась новая теократия. Ведь падение Асада принесет с собой хаос в страну, уже и так раздираемую войной. Вполне вероятно, что новая волна беженцев хлынет на страны Ближнего Востока, и без того сотрясаемые войной в Ливане и секторе Газа. С Ближнего Востока эти беженцы нацелятся на Европу. И что мы будем делать? Будем ли мы отвергать их, будучи одними из причин их исхода?", – спрашивает Десогус.



Он считает, что в результате происходящего сегодня в Сирии выигрывают США и Израиль, а также Турция. "Они победили "Хезболлу", свели к минимуму иранское влияние, вынуждают Россию уйти (посмотрим, что она сделает в ответ). Однако при этом они увеличили геополитическую мощь Турции, которая направляла "повстанцев" и, которая уже подумывает об аннексии некоторых других частей Сирии (она уже сделала это несколько лет назад, но никто не возмутился). А еще есть Иран, и если он не планирует нанести последний удар кровавой войной, то эта страна аятолл ускорит свои работы по производству ядерного оружия, чувствуя растущую угрозу. А ядерный путь – единственный, чтобы остаться в живых. Неужели пришло время дойти до этого? Чувствуем ли мы себя в большей безопасности? Кто знает, действительно ли ветераны [запрещенной в России] "Аль-Каиды"* настолько умеренны? Возвышению Бен Ладена также способствовали США. Но в Пентагоне об этом забыли. Чтобы решить одну проблему, мы создаем тысячу других", – с грустью констатирует автор.



"При президенте Бараке Обаме, – пишет в другой статье в том же Andiplomatico английский политолог Роберт Инлакеш, – правительство США тайно вложило миллиарды в тайную операцию, направленную на свержение правительства Башара Асада. Программа ЦРУ "Timber Sycamore", одно из самых дорогостоящих проектов агентства на пике своего развития, направляла по 100 000 долларов каждому обученному сирийскому ополченцу, многие из которых позже сражались под знаменами группировок, связанных с "Аль-Каидой"".



Степень соучастия Вашингтона была раскрыта в просочившихся телеграммах, которые показали поразительное признание Джейка Салливана, тогдашнего заместителя главы администрации, Хиллари Клинтон в 2012 году: ""Аль-Каида" "на нашей стороне в Сирии". Бретт Макгерк, координатор Совета национальной безопасности на Ближнем Востоке, тогда назвал Идлиб "крупнейшим убежищем "Аль-Каиды" после 11 сентября".



На слушаниях в комитете Палаты представителей по иностранным делам в 2020 году Дана Строул, которая позже станет заместителем помощника министра обороны (DASD) по Ближнему Востоку при администрации Байдена, заявила, что "у России и Ирана нет ресурсов для стабилизации или восстановления Сирии". Кроме того, она подчеркнула, что сирийская экономика, уже находящаяся в кризисе, "продолжает резко падать", и ситуация усугубляется экономическим кризисом в Ливане и режимом санкций под руководством США.



Струл предположила, что "это возможность" для того, чтобы действовать активно. Она предложила Соединенным Штатам начать планировать, как "использовать следующую вспышку насилия для активизации политического процесса". Струл тогда подчеркнула, что эта стратегия должна включать в себя сближение США с Турцией, а также сохранение твердой позиции по политическим вопросам, санкциям и отказу от помощи на восстановление. Цель при этом была все та же: изгнать Иран с территории Сирии и заставить Дамаск отказаться от союза с ливанской "Хезболлой". И это больше, чем стратегия: это видение изменения баланса сил в регионе в пользу интересов Израиля и Америки.



Ранее в этом году коалиция лоббистов, выступающих за смену режима Асада, которая называет себя "Американской коалицией за Сирию", провела встречи с официальными лицами США в Вашингтоне, в ходе которой она отметила необходимость финансирования групп, связанных с "Аль-Каидой" и получила поддержку. Согласно отчету, опубликованному The Grayzone, глава администрации сенатора-республиканца от Флориды Рика Скотта заверил сторонников сирийской оппозиции, что "израильтяне хотят, чтобы вы были у власти".



В последние годы, когда война в Сирии зашла в тупик, западный внешнеполитический истеблишмент предпринял усилия по ребрендингу запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). В центре этих усилий было возрождение лидера "ХТШ" Абу Мохаммада аль-Джуляни. Щеголявший своей военной формой, аль-Джуляни вновь появился на американском телевидении в совершенно другом облике: в строгом костюме и представляя себя элегантным и формальным лидером.



Джеймс Джеффри, бывший посол США и специальный представитель по взаимодействию с Сирией при администрации Трампа, назвал исламскую группировку "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) "активом" для стратегии США в Идлибе. И ребрендинг "Хаят Тахрир аш-Шам" ХТШ продолжился, несмотря на сообщения о пытках и нарушениях прав человека, причем группировка даже преследовала журналистов в Идлибе, которые сочувствовали ее делу. Хотя Соединенные Штаты публично дистанцируются от прямого участия в последней эскалации в Сирии, реальность более сложна. Открытая поддержка групп, официально признанных террористическими организациями, рискует создать конфуз, которого Вашингтон предпочел бы избежать", – делает вывод Роберт Инлакеш.



"Тотальная дестабилизация Сирии, при активном участии ЦРУ и МИ-6, происходящая сейчас в режиме реального времени, является тщательно разработанной уловкой, направленной на подрыв БРИКС и других стран", – считает бразильский журналист и политический аналитик Пепе Эскобар в еще одной статье, опубликованной в Antidiplomatico.



"Это, – указывает он, – происходит параллельно с выводом Пашиняном Армении из ОДКБ, что он делает, опираясь на обещания США поддержать Ереван в возможном новом противостоянии с Баку, а также поощрением Индии к активизации гонки вооружений с Пакистаном; и повсеместному запугиванию Ирана. Таким образом, это также еще и война за дестабилизацию Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC), тремя главными действующими лицами которого являются члены БРИКС Россия, Иран и Индия.



В нынешнем виде INSTC полностью свободен от геополитических рисков. Будучи строящимся флагманским коридором БРИКС, он потенциально может стать даже более эффективным, чем многие китайские коридоры, проходящие через центральную часть инициативы "Пояс и путь" (ОПОП). INSTC станет важнейшим спасательным кругом для большей части мировой экономики в случае прямой конфронтации между дуэтом США/Израиль и Ираном – с возможным закрытием Ормузского пролива, ведущим к краху много квадриллионной стопки финансовых активов, что экономически разрушает коллективный Запад".



Турция Эрдогана, считает Эскобар, как обычно, ведет двойную игру. На словах, Анкара выступает за суверенную Палестину, протестуя против геноцида. На практике же Турция поддерживает и финансирует разнородную команду джихадистов из "Большого Идлиба", обученную, вероятно, не без участия украинских неонацистов методам ведения боевых действиий с использованием дронов и вооруженную на средства Катара. Если бы эта армия наемников была истинными последователями ислама, они бы выступили на защиту Палестины. В то же время реальная картина внутри коридоров власти в Тегеране крайне туманна. Есть фракции, которые выступают за сближение с Западом, что явно повлияет на способность Оси сопротивления сражаться с Тель-Авивом.



"Войны в Западной Азии представляют собой сложную смесь национальных, сектантских, племенных и религиозных векторов, – отмечает Эскобар. – В каком-то смысле это бесконечные войны; управляемы до определенного момента, но потом возвращаются обратно. Российская стратегия в Сирии казалась очень точной. Поскольку было невозможно нормализовать полностью раздробленную нацию, Москва предпочла освободить Сирию, которая действительно имеет значение – столицу, наиболее важные города и восточное побережье Средиземного моря – от орд салафитов-джихадистов. Проблема в том, что замораживание войны в 2020 году при прямом участии России, Ирана и (неохотно) Турции не решило проблему "умеренных повстанцев". Теперь они вернулись – в полном составе, при поддержке огромной орды наемных джихадистов, а за ними стоит разведка НАТО", – указывает он на непростые реалии региона, остающегося полем столкновения интересов разнонаправленных сил. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733780460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената: Для развития сельского хозяйства важен комплексный подход и объединение усилий заинтересованных сторон

- Мажилис заслушает отчет ВАП об эффективности использования средств в сельском хозяйстве

- Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики

- Олжас Бектенов провел совещание по усилению диверсификации экономики Мангистауской области и раскрытию транспортно-логистического и туристического потенциалов региона

- О выборах и преемниках

- Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

- Казахстан и СУАР намерены вдвое увеличить товарооборот

- Кадровые перестановки

- Рассмотрены кандидатуры на пост ректора Павлодарского педагогического университета

