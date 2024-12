Тайны мировых золотых резервов, - Валентин Катасонов

Так каковы официальные золотые резервы в мире?

степень недооцененности величины официальных золотых резервов в мире намного больше

Что такое официальные золотые резервы? Это запас золота, находящийся в ведении Центрального банка и/или Министерства финансов, составляющий часть официальных золотовалютных (международных) резервов страны. Денежные власти страны ведут учет золотых резервов как в стоимостных показателях, так и физических (чаше всего в унциях и метрических тоннах). На вопрос, обозначенный в заголовке статьи, любой грамотный экономист ответит, что информацию о суммарных золотых резервах стран мира можно найти на сайтах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного совета по золоту (ВСЗ).



Так, согласно последним данным МВФ, суммарная величина золотых резервов стран мира (по состоянию на август 2024 года) равнялась округленно 36 тысячам тонн. А точная цифра, которую дает МВФ, следующая: 35.938,6 тонн. Какая ювелирная точность! Правда, когда начинаешь разбираться в методике расчета данного показателя, то выясняется, что это суммарная величина резервов из списка первой сотни стран. Начинается этот список с США – 8.133,5 т. А кончается Доминиканской Республикой с показателем 0,57 т.



В суммарный итог не включаются микроскопические резервы стран, следующих за Доминиканской Республикой. Например, у Фиджи резервы равняются 0,03 т, а у Кении и Омана в резервах всего по 0,02 т драгоценного металла.



У некоторых стран, как утверждает ВСЗ, золотых резервов вообще нет. Таких стран, например, в 2021 году ВСЗ насчитал аж целых 13! В этом списке оказались: Никарагуа, Камерун, Армения, Азербайджан, Габон, Туркменистан, Конго, Чад, Эритрея, Коста-Рика, Хорватия. Но что удивительно: в нем мы также находим такие экономически развитые страны, как Норвегия и Канада. Причем Канада устойчиво входит в топ-5 стран по добыче драгоценного металла. По ходу отмечу, что и на сегодняшний день величина золотых резервов Канады равна нулю.



Но вернемся к показателю МВФ суммарных мировых золотых резервов стран мира. Вера в ювелирную точность данного показателя окончательно рассеивается, когда выясняется, что некоторые страны не отрицают наличие у них золотых резервов, но информации о величине резервов они не публикуют. Следовательно, они не учитываются в итоговом показателе. Такими странами являются Иран, Израиль и Северная Корея. По этим странам имеются лишь экспертные оценки. Так, по Ирану мне встречались в разные годы оценки в диапазоне от 90 до 900 тонн драгоценного металла.



Сейчас я хотел бы обратить внимание на такой аспект проблемы, как искажения или даже откровенная фальсификация величины золотых резервов некоторыми странами. Взять тот же Азербайджан, который декларировал нулевые резервы драгоценного металла. Да, на балансе Центробанка и Минфина Азербайджана золота нет. Но оно накапливается в Государственном нефтяном фонде Азербайджана. И на сегодняшний день там золота уже 127 тонн.



Но в статистику официальных золотых и международных резервов этот металл не попадает. Вероятно, и у ряда других стран золото может накапливаться в подобных фондах (их принято называть "суверенными"), но в статистике официальных резервов оно не отражается.



Все авторитетные эксперты по золоту обращают внимание на то, что величину золотых резервов очень сильно занижает Китайская Народная Республика. По данным ВСЗ, в середине текущего года эти резервы Китая составили 2.264,3 т, по этому показателю Поднебесная занимает шестое место в мире – после США (8.133,5 т), Германии (3.351,5 т), Италии (2.451,8 т), Франции 2.436,8 т) и России (2.335,9 т).



С одной стороны, вроде бы позиции Китая по золотым резервам выглядят весьма солидно. Но, с другой стороны, Поднебесная могла бы иметь больше. Ведь все-таки по величине валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанного по паритету покупательной способности юаня, Китай уже первая экономика мира. К тому же Китай с нулевых годов занимает первое место в мире по добыче драгоценного металла. Имеется большое количество признаков того, что Поднебесная накапливает золото, но большая часть этих накоплений не отражается в официальной статистике Китая. По оценкам экспертов, золотой запас китайского государства занижается как минимум в два раза. Я об этом уже писал неоднократно. См., например: Катасонов В. Секретные золотые операции Китая. Запасы драгметалла в Поднебесной уже могут превышать американские.



Из зарубежных экспертов могу назвать голландца Яна Ньювенхьюса (Jan Nieuwenhuijs). В публикации "Сколько золота у Китая на самом деле?" приводится его оценка золотого запаса Китая на 31 декабря 2022 года. Народный банк Китая накопил 4309 тонн золота, что более чем вдвое превышало официально заявленные данные на тот момент времени. Если так, то Китай – это страна со вторым по величине золотым резервом после США. Согласно последним оценкам Яна Ньювенхьюса, сегодня (в 2024 году) золотой запас Китая уже приближается к 5000 тоннам. Приведенные оценки реального золотого запаса Китая можно назвать "консервативными".



Некоторые эксперты считают, что власти Поднебесной занижают золотые резервы не в два, а три раза и даже более. Обзор таких оценок можно найти на сайте MoneyWeek в статье Доминика Фрисби (Dominic Frisby), которая называется "China almost certainly owns more gold than the US – here’s why that matters" ("Китай почти наверняка владеет большим запасом золота, чем США - вот почему это важно"). Статья датирована мартом 2022 года. Доминик Фрисби проводил целенаправленные опросы специалистов по золоту из разных стран. Обобщая результаты собеседований по указанной теме, Фрисби пишет, что золотые резервы Китая могут достигать 15 тысяч тонн, т.е. почти вдвое превышать аналогичный показатель США. Один из собеседников Фрисби – Росс Норман (Ross Norman), исполнительный директор авторитетного издания Metals Daily, отслеживающего ситуацию на мировом рынке золота и других драгоценных металлов. "Золотые запасы Центрального банка Китая, очевидно, не изменились с середины 2019 года и составляют 1948 тонн", - цитирует Фрисби Росса Нормана (это было сказано экспертом в 2020 году). "Но мало кто из нас верит в это. Добавьте в конце дополнительный ноль (19 480 тонн), и я не удивлюсь, если это ненамного будет отличаться от официальных цифр запасов", - добавил Норман. Многие наблюдатели тогда решили, что все-таки Росс Норман хватил через край.



Опять вернусь к Яну Ньювенхьюсу. Он справедливо заключает, что тайные закупки золота характерны не только для Китая, но и ряда других стран. И что статистике МВФ и Всемирного совета по золоту не стоит слишком доверять. Согласно его предварительной оценке, цифра суммарных золотых резервов, рассчитываемая Международным валютным фондом, занижена как минимум на 3 тысячи тонн. Примерно 80 процентов занижения приходится на Китай.



А на второе место по абсолютной величине занижения он ставит Саудовскую Аравию. В сентябре этого года была опубликована статья Яна Ньювенхьюса "Saudi Central Bank Caught Secretly Buying 160 Tonnes of Gold in Switzerland" ("Центральный банк Саудовской Аравии был уличен в тайной покупке 160 тонн золота в Швейцарии")



"Хотя саудовцы сыграли ключевую роль в рождении мирового долларового стандарта в начале 1970-х годов, на этот раз они могут даже стать движущей силой его отмены", - заключает голландский эксперт по золоту. Он имеет в виду, что в 1973-1974 гг. Вашингтону удалось договориться с Эр-Риядом насчет того, что экспорт черного золота Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК будет осуществляться исключительно на доллары. Так родился нефтедоллар, который позволил отменить золотодолларовый стандарт, принятый в 1944 году на международной конференции в Бреттон-Вудсе. А в настоящее время Эр-Рияд уже не желает всю свою экспортную выручку конвертировать в "зеленую бумагу" (т.е. американские доллары) и часть ее конвертирует в "желтый металл". Но чтобы не сильно раздражать Вашингтон (с которым до сих формально действуют соглашения о стратегическом сотрудничестве, достигнутые полвека назад), он покупки золота осуществляет тайно.



Голландский эксперт оценил объемы тайных закупок золота Саудовской Аравией для пополнения резервов начиная с 2015 года. Он говорит, вероятно, такие закупки проводились и ранее, но он располагает статистикой по золоту лишь с 2015 года. Он лишен возможности провести оценки за более ранние годы. На середину текущего года, по данным ВСЗ, официальные золотые резервы Саудовской Аравии равнялись 323,1 т, это шестнадцатое место в мире (после Узбекистана). А если приплюсовать упомянутые выше 160 тонн, то величина золотых резервов Саудовской Аравии уже приближается к планке в 500 тонн.



Что же, как говорится, "шила в мешке не утаишь". Всемирный совет по золоту время от времени проговаривается, что статистика золотых резервов и статистика закупок золота центральными банками, которую он на квартальной основе публикует, является "неполной", "частичной", "ограниченной". Разбираясь в этой статистике, я обнаружил, что ВСЗ берет данные не с сайтов официальных денежных властей стран и не с сайта Международного валютного фонда. Поставщиком подобного рода информации для ВСЗ является некая компания под названием Metals Focus, с которой Совет заключил долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Серьезные эксперты сегодня предпочитают изучать первоисточник – информацию упомянутой компании, а не сайт ВСЗ. 5 ноября 2022 года на сайте компании Bullionstar (занимается торговлей золотом, зарегистрирована в Сингапуре) появилась интересная статья известного аналитика и эксперта по золоту Ронана Мэнли (Ronan Manly) "Золотой истеблишмент поддерживает режим секретности центральных банков, а не делает его достоянием публики" (Gold Establishment Supports Central Bank Secrecy instead of Exposing it). Ронан Мэнли прошерстил всю информацию, содержащуюся в Excel-таблице (приложение к докладу WGC, которое почти никто не читает), где приводятся цифры как подтвержденных (зарегистрированных), так и не подтвержденных (официально незарегистрированных) чистых покупок золота центробанками. Первые за 3 квартал 2022 года составила всего 89,5 т. А неучтенные покупки составили 310 тонн, что равно 77,6% от общего объема заявленных покупок золота центральными банками в третьем квартале 2022 года.



Ронан Мэнли докопался и до ответа на вопрос: какими источниками информации пользуется Metals Focus при подготовке своего окончательного статистического продукта для Всемирного совета по золоту? Во-первых, Metals Focus пользуется ежемесячной финансовой статистикой МВФ. Во-вторых, "конфиденциальной информацией о неучтенных продажах и покупках". В-третьих, таможенной статистикой о торговых потоках. Я также проводил свое расследование на данную тему. См.: Катасонов В. О тайнах центробанков на рынке золота. Когда предоставляются непроверенные данные.



Знакомство с той статистикой, которую собирает Metals Focus, подвигает меня к мысли, что степень недооцененности величины официальных золотых резервов в мире намного больше, чем считает голландский эксперт Ян Ньювенхьюс. Впрочем, есть одна страна, у которой, наоборот, цифры официальных золотых резервов завышены, причем очень значительно. Речь идет о Соединенных Штатах Америки. Но об этом – в другой статье. Источник - завтра

