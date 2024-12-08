Гностическая онтология элит Запада. Идеи собственной исключительности, - Андрей Школьников

00:51 10.12.2024

идеи собственной исключительности, нарушающие самые жесткие нормы, стали повсеместны



Андрей Школьников

8.12.24



Фраза: "Вы не понимаете, это другое" давно стала мемом, хорошо иллюстрирующим дуализм Запада / Атлантической цивилизации. Слыша ее, мы свысока улыбаемся, считывая комичную коннотацию, ведь так просто нас обмануть не выйдет. Однако, с той стороны все очень серьезно, повторяется вновь и вновь, а мы не приближаемся к пониманию логики и образа их мыслей. Для успешного противостояния врага нужно понимать и прогнозировать, даже если кажется, что он нелогичен. Ошибочно предполагать, что в основе мышления западных элит лежит протестантская этика и/или талмудизм. Фундаментом является гностицизм, гностическое мышление, которое для них выше и важнее традиций, религий и любых мирских законов.



В рамках этой парадигмы нет греха и покаяния, путь к спасению лежит через мистическое понимание, прозрение, просветление и избавление от иллюзий. Озарение может наступить мгновенно, оно не требует долгой духовной или материальной деятельности, а может и вообще оказаться результатом просвещения, инициации со стороны наставника. Какой смысл переживать за грехи и неправедные дела, когда в любой момент гуру может снизойти, открыть тайное знание и перевести на новый уровень.



Для нашей культуры забавно, что преемником профессора становится ученик / аспирант, который носит за шефом портфель, но для них это норма, своего рода посвящение и инициация. В основе гностического мировоззрения лежит представление о существовании скрытого Бога / Абсолюта, который сотворил "мир идей", смыслов, добрый и благой духовный мир, наполненный эманациями божественной силы. В этом мире живут вечные духовные сущности. Помимо этого, существует еще Демиург – антипод Единого (Монады), который сотворил видимый "мир вещей" – материальную и злую вселенную. Весь смысл существования последней – обманывать и мешать душам попасть в мир идей, воссоединиться с Абсолютом.



В материальном мире происходит борьба, с одной стороны – архонты, слуги и соратники Демиурга, которые мешают душам, с другой – посвященные люди, понимающие гнозис. Фильм "Матрица" – лишь современное прочтение гностических учений. Дело Симона Волхва (I в. н.э.) живет, избавляя элиты Запада от какой-либо ответственности, морали и нравственности. Современный Запад – пространство победившего гностицизма / сатанизма и психопатии, этим людям бесполезно объяснять паралогичность, непоследовательность их действий и слов, они считают себя просвещенными.



Наше понятие греха им чуждо, все, что смогло сделать христианство – сформировать у западных элит двойственное, дуалистическое представление – и нашим, и вашим. Нам может казаться, что западные политики цинично прикрываются демократией, свободой, выборами и т.д., но для них эти понятия - проявления благого "мира идей", а любые нестыковки и противоречия – суть влияние злого материального "мира вещей", который мешает и искажает добро.



Они прекрасно понимают, что "демократия" является недостижимой, утопической, оторванной от реальности конструкцией, но не видят в этом проблем. Наоборот, их все устраивает, ведь благой миропорядок не может быть построен в изначально злом мире. Цели в этой борьбе нет, есть лишь путь личного просветления и уничтожения планов архонтов.



Западный либеральный мир последние десятилетия сильно влиял на нас, количество гностиков, уверенных, что они в глубине души знают истину, и им никто не указ, велико. Идеи собственной исключительности, нарушающие самые жесткие нормы, стали повсеместны. Также занятно наблюдать, как западные гностики-элитарии сталкиваются с исламскими фундаменталистами в пространстве смыслов, считая друг друга инфернальным злом, с которым нельзя договариваться, но можно использовать в своих целях.



И, да, давеча понял, что мне напоминает отечественное информационное пространство – "ересь инфожидовствующих", скажу сразу, там очень много слоев и параллелей, оттого еще смешнее…