Новым президентом Ганы стал Джон Махама - выпускник Академии общественных наук при ЦК КПСС

00:58 10.12.2024

Новым президентом Ганы стал политик, который учился в Москве

Новый президент Ганы Джон Махама в 1980-х учился в Москве, а летом представил в РАН книгу о первых десятилетиях страны после обретения независимости



В западноафриканской республике Гана 7 декабря прошли всеобщие выборы. На них выбрали нового президента и 275 депутатов однопалатного парламента. В итоге главой государства стал бывший президент (2012–2017 годы), член до недавнего времени оппозиционной партии "Национальный демократический конгресс" Джон Махама.



Всего на президентский пост претендовало 13 кандидатов. Центризбирком Ганы еще не опубликовал результаты президентских и парламентских выборов, однако главный конкурент Махамы Махамуду Бавумия, вице-президент страны с 2017 года, которого на этих выборах выдвинула правящая Новая патриотическая партия, уже признал свое поражение и поздравил оппонента с победой. "Наши внутренние данные указывают на то, что бывший президент Джон Драмани Махама одержал убедительную победу на президентских выборах", - заявил Бавумия 8 декабря, отметив, что партия новоизбранного президента также выиграла парламентские выборы (цитата по Reuters).



Политик объяснил, что признал свое поражение до официального объявления результатов, чтобы ослабить напряженность в стране (к тому моменту стычки между сторонниками разных политических сил зарегистрировали в нескольких избирательных центрах), и подчеркнул важность того, чтобы "мировое сообщество инвесторов продолжало верить в мирный и демократический характер Ганы".



"Сегодня утром я получил поздравительный звонок от моего брата, доктора Бавумии, в связи с моей убедительной победой на субботних выборах. Спасибо, Гана", - в свою очередь, написал 8 декабря в соцсети X Джон Махама.



Новоизбранному президенту 66 лет. В 1986–1988 годах он учился в Москве в аспирантуре на кафедре социальной психологии Института общественных наук при ЦК КПСС. Политическую карьеру начал в 1996 году, когда был избран депутатом парламента. Будучи вице-президентом (2009–2012 годы), опубликовал книгу "Мой первый переворот. Воспоминания о потерянных десятилетиях Африки", в которой рассказал о становлении Ганы в первые десятилетия после обретения независимости. Летом 2024 года представил книгу в Российской академии наук.



Республика Гана - государство в Западной Африке со столицей в городе Аккра; на западе граничит с Кот-д’Ивуаром, на северо-западе и на севере - с Буркина-Фасо, на востоке - с Того, с юга омывается Гвинейским заливом Атлантического океана. На площади 238,5 тыс. кв. км проживают 34,6 млн человек. Гана - унитарная президентская республика. По оценке Всемирного банка (ВБ), за последние 20 лет в рамках многопартийной системы страна добилась значительных демократических успехов, а ее независимая судебная система завоевала доверие общественности.



С середины XIX века была британской колонией (до этого в разное время ее контролировали Португалия, Нидерланды, Швеция, Пруссия). В то время территорию современной Ганы называли Золотым Берегом, откуда европейские страны вывозили золото. В 1940-х на Золотом Береге активизировалась борьба за независимость - страна провозгласила ее в 1957 году, получив современное название Гана. Первым президентом стал Кваме Нкрума, лидер созданной для борьбы с колониализмом левой Народной партии конвента; он установил однопартийную систему и был назначен пожизненным главой государства.



В 1966 году Нкруму свергла группа офицеров, затем последовала серия военных переворотов. Переход к гражданскому правлению начался только в 1990 году; в 1992-м в стране приняли новую Конституцию, которая разрешала многопартийную систему. С того момента на посту президента в результате выборов сменилось пять политиков - после перехода 1992 года Гана считается одной из самых стабильных африканских стран.



В Гане две ключевые политические партии; обе существуют с 1992 года, когда в стране произошел демократический переход к многопартийной системе:



Новая патриотическая партия (New Patriotic Party, NPP) - правоцентристское движение, которое контролировало парламент предыдущего созыва. Ее лидер Нана Акуфо-Аддо был девятым президентом Ганы (проработал два срока с 2017 года), а до этого министром иностранных дел (2003–2007-й) и генпрокурором (2001-2003-й).

Национальный демократический конгресс (National Democratic Congress, NDC) - левоцентристское движение; основано Джерри Ролингсом, который в 1970–1980-х возглавил несколько военных переворотов и был президентом страны с 1981 по 2001 год.

В парламенте предыдущего созыва места между NPP и NDC разделились поровну; перевес первой обеспечил один независимый депутат.



С 2022 года Гана находится в экономическом кризисе. Из-за фискальных мер, которые правительство приняло на фоне внешних потрясений (в их числе пандемия COVID), страна столкнулась с резким ростом госдолга и потеряла доступ к международным финансовым рынкам; долговой кризис привел к сокращению международных резервов и росту инфляции. Объявив о дефолте, власти провели переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о стабилизационной программе, и в 2023 году МВФ одобрил Гане кредитную линию в размере $3 млрд.



Уровень бедности в Гане стал снижаться с началом демократического перехода в 1990-е, однако из-за пандемии снова начал расти. По прогнозу Всемирного банка, этот тренд сохранится до 2026 года; в 2025-м уровень бедности достигнет пика - 31,5%, затем немного снизится, до 30,6%. Как поясняет Reuters, причины, по которым проиграла правящая в Гане NPP, - это экономические трудности, высокая инфляция и обесценивание местной валюты, ганского седи.