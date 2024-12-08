 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 10.12.2024
00:58  Новым президентом Ганы стал Джон Махама - выпускник Академии общественных наук при ЦК КПСС
00:51  Гностическая онтология элит Запада. Идеи собственной исключительности, - Андрей Школьников
00:47  Расцвет Синьцзяна и куда делись узники размещенных там лагерей? - Анна Козырева
00:44  Тайны мировых золотых резервов, - Валентин Катасонов
00:41  Ближний Восток: американский "актив" способен преподнести сюрпризы, - В.Малышев
00:39  Падение Дамаска и меняющийся сирийский пасьянс: что дальше? - Л.Савин
00:38  Сирия после Башара Асада: сбудутся ли мечты о безболезненном "переходном процессе"? - А.Арешев

00:37  Битва за Покровск: До последней шахты олигарха Ахметова остались считанные километры, - Радомир Маркуш
00:32  Израиль напрягся: Начавшаяся поставка наших Су-35 Ирану может взорвать Ближний Восток, - СП
00:27  Путин: РФ заинтересована в совершенствовании миграционного законодательства
00:22  Асад ушел, а мы остались: алгоритм действий Москвы после крушения режима в Сирии, - Михаил Ростовский
00:13  По Сирии договорились. Но зачем России нужно было уступать Турции? - Л.Степушова
00:01  Сирия после Асада: что будет с христианами, базами ВС РФ и интересами США, - К.Семенов
Понедельник, 09.12.2024
18:58  Израиль воспользовался крушением режима Асада: урвал кусок у давнего врага
16:50  Ближний Восток: американский "актив" способен преподнести сюрпризы, - В.Малышев
13:48  "Все находятся там, где должны находиться...". РосЭлитка ни бельмеса не понимает в Сирии
12:29  Newsweek: западные страны повергли себя в хаос, пытаясь "наказать" Россию
12:28  Иван Дубровин: Что ждет Сирию после захвата Дамаска экстремистами
12:25  Развяжет ли Трамп войну с Китаем, - Сергей Лебедев
12:22  Пожар в Пакистане - слишком вкусная цель, чтобы Вашингтон от нее просто так отказался, - Илья Титов
12:20  Мобилизационный проект - да! Cирийский порыв России остановлен и обращен вспять, - Александр Проханов
11:14  Калижан Кобландин возглавил Алматинскую академию МВД
11:11  Демографическое самоубийство Европы, - В.Прохватилов
11:01  Сирия вышла шоком. Россия потеряла ключевого союзника на Ближнем Востоке, - Къ
10:58  В следующей Сирии: что ждет республику после захвата Дамаска экстремистами, - Иван Дубровин
10:55  Четыре этапа беспамятства. Разрушение памяти и истории на Украине может остановить только СВО, - В.Скачко
10:53  "Альтернатива для Германии" нашла нетрадиционную замену Шольцу, - Андрей Резчиков
10:48  Яна Амелина: O протестах в Грузии: Разгоны митингов только подзадоривают оппозицию
09:46  Дмитрий Бавырин: Почему власть Асада никто не спас
09:43  Джихадисты выбили курдов из города Манбидж на севере Сирии
09:29  Налоговую службу Кыргызстана возглавил Кыдыкбек Кыдыров
09:25  Андрей Полонский: Призрак Османской империи пришел в Сирию
09:00  Россия нашла способ сохранить поставки газа в Европу в обход санкциям, - Ольга Самофалова
08:36  Евгений Сатановский: Сирии больше нет. Эрдоган расширил свою империю
08:20  Руслан Пухов: Уроки Сирии. Сидение на двух стульях (не воюем и не уходим) закономерно завершилось падением...
08:14  Бандеровцы взрывают города, которые не в силах оборонять
07:09  Президент Грузии Зурабишвили спряталась во Франции
01:53  О протестах в Грузии: Разгоны митингов только подзадоривают оппозицию
01:45  Четыре этапа беспамятства. Разрушение памяти и истории на Украине может остановить только СВО, - В.Скачко
01:35  Сирия вышла шоком. Россия потеряла ключевого союзника на Ближнем Востоке, - Къ
01:26  "Альтернатива для Германии" выдвинула на пост канцлера лесбиянку Алису Вайдель. Других нет(
01:23  Запад погрузил Сирию в контролируемый хаос, - Евг. Поздняков
00:56  КНР и США перед новым стартом. Китай выступает за продолжение диалога с Соединенными Штатами, - Сергей Цыплаков
00:55  Власть в Дамаске взял Абу-Мухаммад аль-Джулани, он же Ахмед аль-Шараа из "Организации Освобождения Леванта"
00:54  Спрос на углеводороды останется высоким еще много лет, - Татьяна Астафьева
00:32  Мы не можем быть большими патриотами Сирии, чем товарищ Асад, - Андрей Медведев
00:21  Франция погружается в политический и социальный хаос, - Олег Розанов
00:15  Российские военные базы в Сирии некому защищать, - СП
00:11  В.Ключинский: Сенегал и Чад просят Францию на выход. Закат эры французского господства в Сахеле и в центре Африки?
00:07  Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
Воскресенье, 08.12.2024
20:50  Живите долго, если сможете: Путин творчески поздравил НАТО с Новым годом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Новым президентом Ганы стал Джон Махама - выпускник Академии общественных наук при ЦК КПСС
00:58 10.12.2024

Новым президентом Ганы стал политик, который учился в Москве
Новый президент Ганы Джон Махама в 1980-х учился в Москве, а летом представил в РАН книгу о первых десятилетиях страны после обретения независимости

В западноафриканской республике Гана 7 декабря прошли всеобщие выборы. На них выбрали нового президента и 275 депутатов однопалатного парламента. В итоге главой государства стал бывший президент (2012–2017 годы), член до недавнего времени оппозиционной партии "Национальный демократический конгресс" Джон Махама.

Всего на президентский пост претендовало 13 кандидатов. Центризбирком Ганы еще не опубликовал результаты президентских и парламентских выборов, однако главный конкурент Махамы Махамуду Бавумия, вице-президент страны с 2017 года, которого на этих выборах выдвинула правящая Новая патриотическая партия, уже признал свое поражение и поздравил оппонента с победой. "Наши внутренние данные указывают на то, что бывший президент Джон Драмани Махама одержал убедительную победу на президентских выборах", - заявил Бавумия 8 декабря, отметив, что партия новоизбранного президента также выиграла парламентские выборы (цитата по Reuters).

Политик объяснил, что признал свое поражение до официального объявления результатов, чтобы ослабить напряженность в стране (к тому моменту стычки между сторонниками разных политических сил зарегистрировали в нескольких избирательных центрах), и подчеркнул важность того, чтобы "мировое сообщество инвесторов продолжало верить в мирный и демократический характер Ганы".

"Сегодня утром я получил поздравительный звонок от моего брата, доктора Бавумии, в связи с моей убедительной победой на субботних выборах. Спасибо, Гана", - в свою очередь, написал 8 декабря в соцсети X Джон Махама.

Новоизбранному президенту 66 лет. В 1986–1988 годах он учился в Москве в аспирантуре на кафедре социальной психологии Института общественных наук при ЦК КПСС. Политическую карьеру начал в 1996 году, когда был избран депутатом парламента. Будучи вице-президентом (2009–2012 годы), опубликовал книгу "Мой первый переворот. Воспоминания о потерянных десятилетиях Африки", в которой рассказал о становлении Ганы в первые десятилетия после обретения независимости. Летом 2024 года представил книгу в Российской академии наук.

Республика Гана - государство в Западной Африке со столицей в городе Аккра; на западе граничит с Кот-д’Ивуаром, на северо-западе и на севере - с Буркина-Фасо, на востоке - с Того, с юга омывается Гвинейским заливом Атлантического океана. На площади 238,5 тыс. кв. км проживают 34,6 млн человек. Гана - унитарная президентская республика. По оценке Всемирного банка (ВБ), за последние 20 лет в рамках многопартийной системы страна добилась значительных демократических успехов, а ее независимая судебная система завоевала доверие общественности.

С середины XIX века была британской колонией (до этого в разное время ее контролировали Португалия, Нидерланды, Швеция, Пруссия). В то время территорию современной Ганы называли Золотым Берегом, откуда европейские страны вывозили золото. В 1940-х на Золотом Береге активизировалась борьба за независимость - страна провозгласила ее в 1957 году, получив современное название Гана. Первым президентом стал Кваме Нкрума, лидер созданной для борьбы с колониализмом левой Народной партии конвента; он установил однопартийную систему и был назначен пожизненным главой государства.

В 1966 году Нкруму свергла группа офицеров, затем последовала серия военных переворотов. Переход к гражданскому правлению начался только в 1990 году; в 1992-м в стране приняли новую Конституцию, которая разрешала многопартийную систему. С того момента на посту президента в результате выборов сменилось пять политиков - после перехода 1992 года Гана считается одной из самых стабильных африканских стран.

В Гане две ключевые политические партии; обе существуют с 1992 года, когда в стране произошел демократический переход к многопартийной системе:

Новая патриотическая партия (New Patriotic Party, NPP) - правоцентристское движение, которое контролировало парламент предыдущего созыва. Ее лидер Нана Акуфо-Аддо был девятым президентом Ганы (проработал два срока с 2017 года), а до этого министром иностранных дел (2003–2007-й) и генпрокурором (2001-2003-й).
Национальный демократический конгресс (National Democratic Congress, NDC) - левоцентристское движение; основано Джерри Ролингсом, который в 1970–1980-х возглавил несколько военных переворотов и был президентом страны с 1981 по 2001 год.
В парламенте предыдущего созыва места между NPP и NDC разделились поровну; перевес первой обеспечил один независимый депутат.

С 2022 года Гана находится в экономическом кризисе. Из-за фискальных мер, которые правительство приняло на фоне внешних потрясений (в их числе пандемия COVID), страна столкнулась с резким ростом госдолга и потеряла доступ к международным финансовым рынкам; долговой кризис привел к сокращению международных резервов и росту инфляции. Объявив о дефолте, власти провели переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о стабилизационной программе, и в 2023 году МВФ одобрил Гане кредитную линию в размере $3 млрд.

Уровень бедности в Гане стал снижаться с началом демократического перехода в 1990-е, однако из-за пандемии снова начал расти. По прогнозу Всемирного банка, этот тренд сохранится до 2026 года; в 2025-м уровень бедности достигнет пика - 31,5%, затем немного снизится, до 30,6%. Как поясняет Reuters, причины, по которым проиграла правящая в Гане NPP, - это экономические трудности, высокая инфляция и обесценивание местной валюты, ганского седи.

Источник - рбк
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733781480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Для развития сельского хозяйства важен комплексный подход и объединение усилий заинтересованных сторон
- Мажилис заслушает отчет ВАП об эффективности использования средств в сельском хозяйстве
- Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Олжас Бектенов провел совещание по усилению диверсификации экономики Мангистауской области и раскрытию транспортно-логистического и туристического потенциалов региона
- О выборах и преемниках
- Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Казахстан и СУАР намерены вдвое увеличить товарооборот
- Кадровые перестановки
- Рассмотрены кандидатуры на пост ректора Павлодарского педагогического университета
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  