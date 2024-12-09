 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ахмед Адель: Деиндустриализация Германии ускоряется до беспрецедентных масштабов
01:05 10.12.2024

infoBRICS: антироссийские санкции разрушают экономику Германии

Берлин отказывается признать, что антироссийские санкции парализовали немецкую промышленность, пишет infoBRICS. Между тем экономика Германии рушится: цены на энергоносители взлетели до небес, предприятия закрываются.

Пока власти Германии составляют список бункеров, провоцируя Россию своими поставками оружия на Украину, немецкая экономика переживает тяжелые времена. Крупнейшие немецкие корпорации продолжают увольнять десятки тысяч рабочих. Однако, несмотря на жесткий экономический кризис, Берлин по-прежнему не рассматривает вопрос о снятии санкций с России, что является основной причиной резкого роста цен на энергоносители в Германии.
В конце октября 2024 года представители Volkswagen заявили, что планируют закрыть как минимум три завода в Германии и сократить тысячи рабочих мест. Десятки тысяч сотрудников Volkswagen потеряют работу, а оставшимся снизят зарплату.

Сталелитейный гигант ThyssenKrupp уволит до 11 тысяч человек (около 40% своей рабочей силы); немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn - 30 тысяч рабочих; производитель запчастей ZF Friedrichshafen - 14 тысяч человек; производитель шин Continental - 14 тысяч человек; SAP - 13 тысяч рабочих, Bosch, Audi и другие компании также уволят тысячи сотрудников. Об этом сообщает газета Financial Times.

Немецкая автомобильная промышленность сократит до 140 тысяч рабочих мест в течение следующего десятилетия. Государственное телевидение ФРГ сообщает, что к 2030 году сталелитейная промышленность впадет в еще больший кризис, несмотря на усилия по переходу к экологичному производству, и будет обходиться еще дороже.

Но это вопрос не только будущих лет, но и сегодняшнего дня. До внеочередных парламентских выборов, запланированных на 23 февраля, будут сокращены тысячи рабочих мест - не менее 15 тысяч до выборов - и 80 тысяч в течение следующего года.
Согласно другому неутешительному прогнозу, составленному главой ассоциации работодателей Gesamtmetall Штефаном Вольфом, к 2030 году без работы останутся 300 тысяч человек.
Учитывая этот контекст, неудивительно, что журнал The Economist утверждает: "Некогда доминировавшая Германия теперь в отчаянии" и что "ее бизнес-модель рушится".

"Долгие годы существовала уверенность в том, что „мы лучшие", и вдруг все это закончилось", - говорит один высокопоставленный чиновник из ЕС.

Одной из важнейших причин такого спада - высокие цены на энергоносители, вызванные разрывом связей с Россией. Нытье генерального директора ThyssenKrupp о том, что Германия переживает разгар деиндустриализации, навевает воспоминания о том, как два года назад Европейская ассоциация производителей цветных металлов (Eurometaux) призвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не допустить окончательной деиндустриализации из-за роста цен на электричество и газ. Они привели важный аргумент: закрытые предприятия, как правило, остаются закрытыми навсегда.
В числе дополнительных, типично немецких проблем, The Economist называет дефицит квалифицированной рабочей силы, вызванный старением населения. Германии необходим постоянный приток в размере 300 тысяч мигрантов в год. Кроме того, существуют бюрократические препоны, источником которых во многих случаях является Брюссель. По оценкам мюнхенского Института экономических исследований, такая волокита обходится экономике в 146 миллиардов евро в год.

Есть и другая неразрешимая проблема - конкуренция с Китаем, который, например, в 2020 году был импортером автомобилей, а в прошлом году стал крупнейшим в мире экспортером не только автомобилей, но и техники, и химической промышленности.

The Financial Times показывает, насколько сильно перевернулся инновационно-индустриальный миропорядок по сравнению с тем, что было раньше. Теперь ЕС требует передачи технологий от китайских компаний, которые хотели бы работать на его территории.
The Economist настоятельно рекомендует Германии преодолеть свои промышленные проблемы и отменить конституционные ограничения на новые заимствования. Государственные инвестиции в инфраструктуру должны составлять не менее 600 миллиардов евро (которых нет) в течение следующих десяти лет.

В 2024 году Германия впервые достигла цели НАТО по тратам в 2% от ВВП на оборону. Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, вероятный будущий канцлер ФРГ, еще до начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года призвал немцев "не бояться ядерной войны".

Бумерангом антироссийских санкций стала стремительная деиндустриализация Германии. Вместо того, чтобы обрушить российскую экономику и положить конец СВО, антироссийские санкции парализовали немецкую промышленность. Цены на энергоносители взлетели до небес, что лишь усугубило кризис стоимости жизни. Это реальность, которую Берлин отказывается признавать, даже в ущерб своим основным отраслям промышленности.

Источник - inosmi.ru
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