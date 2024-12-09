Падение Дамаска поставило курдов под удар, - Игорь Субботин

08:57 10.12.2024

09.12.2024



Северо-восток Сирии рискует превратиться в новый очаг конфликта

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Члены возглавляемой курдами военной группировки "Демократические силы Сирии" под флагом в Дейр-эз-Зоре.

Центр тяжести конфликта в Сирии смещается в сторону курдских формирований, опирающихся на поддержку Соединенных Штатов. Лояльные Турции исламистские группировки, в ночь на 8 декабря объявившие о захвате Дамаска, ведут активный натиск на последние анклавы курдских бойцов на северо-западе страны. Есть опасения, что радикальные боевики двинутся дальше, через реку Евфрат, за которой начинается территория контролируемого курдами автономного региона. Это может открыть новый фронт. В этой ситуации многое будет зависеть от курса избранного президента США Дональда Трампа, говорят эксперты.



После падения Дамаска новой фазой в эскалации сирийского конфликта становится борьба за анклавы курдских военизированных формирований, расположенные к северо-востоку от Алеппо. Это населенные пункты Манбидж и Аль-Баб, захватом которых не раз угрожали власти Турции. Накануне коалиция "умеренных" группировок – Сирийская национальная армия (СНА) – попыталась войти в два города, используя бронетехнику, а также турецкую поддержку с воздуха, однако курдские формирования показали твердый отказ сдавать свои позиции. Хотя за эти недели исламистам, объявившим 27 ноября масштабное наступление, удалось захватить на территории провинции Алеппо Тель-Рифат – город, находившийся под курдским оперативным контролем.



Накануне командование СНА открыто объявило о штурме Манбиджа и Аль-Баба. "Силы СНА намерены освободить Манбидж от сепаратистской Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещенная в Турции леворадикальная организация, с которой официальные лица в Анкаре традиционно связывают все военизированные формирования сирийских курдов. – "НГ") после многих лет оккупации города, в течение которых она практиковала все формы насилия против гражданских лиц, – заявило так называемое временное правительство Сирии. – Военные действия уже начались, и их цель – ликвидировать сепаратистский проект на севере Сирии". Зачисткой этих городов не раз угрожала Анкара, выступая за создание санитарной зоны у своих границ.



Как заявили источники The Washington Post, сейчас администрация президента США Джозефа Байдена пытается активно работать с Турцией – основным донором ряда исламистских группировок, чтобы сформировать механизм устранения конфликта для Манбиджа. Отдельно Вашингтон пытается прояснить, насколько Анкара финансово и материально причастна к начавшемуся в Сирии 27 ноября масштабному наступлению боевиков, отмечают собеседники The Washington Post.



Инициаторы вооруженного натиска, который привел в ночь на 8 декабря к падению правительства в Дамаске, предупредили Анкару о планах за шесть месяцев до активизации боевых действий, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, правящая элита Турции была прекрасно осведомлена об инициативе вооруженных исламистов развернуть наступление. Анкара как основной гарант боевиков, действующих на северо-западе Арабской Республики, не могла не быть предупреждена, подчеркивают собеседники Reuters. Более того, она "с первых дней войны была основным сторонником" операции, изначально направленной на сужение зоны влияния правительства смещенного президента Башара Асада.



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Курдские боевики с захваченным военным

самолетом в международном сирийском

аэропорту Камышлы. 9 декабря 2024 года.

Фото ReutersВ своем выступлении по поводу событий в Сирии Байден назвал демонтаж предыдущей политической системы в Сирии моментом риска и неопределенности, однако дал понять, что продолжит поддержку Демократических сил Сирии (ДСС) – военного альянса, доминирующее положение в котором занимают курдские формирования. Именно ДСС были основными союзниками Вашингтона в борьбе с "Исламским государством" (группировка признана в России террористической и запрещена) на сирийской территории с 2014 года, когда иностранная коалиция начала антитеррористическую кампанию. ДСС является опорой автономного региона на северо-востоке Сирии (Заевфратье), куда входят провинции Дейр эз-Зор, Ракка и Хасеке.

"Соединенные Штаты будут работать с нашими партнерами и заинтересованными сторонами в Сирии, чтобы дать им возможность управлять рисками", – пообещал уходящий президент США.



Впрочем, в нынешней ситуации ДСС и так увидели окно возможностей для себя. На фоне активного продвижения исламистов и падения Дамаска курдские отряды существенно расширили сферу оперативного контроля в Заевфратье, заняв ряд новых населенных пунктов, ранее принадлежавших правительственной Сирийской арабской армии (САА). Кроме того, на днях командующий ДСС Мазлум Абди заявил, что демонтаж асадовского правительства – это хороший шанс на политические реформы. "Мы в Сирии переживаем исторические моменты, – подчеркнул командир. – Это изменение – возможность построить новую Сирию, основанную на демократии и справедливости, в которой гарантируются права всех сирийцев".



Турецкая пресса открыто указывает на то, что Заевфратье станет следующей целью операции сирийских боевиков на следующих этапах, что приведет к созданию плотной буферной зоны у южных границ Турции. Однако еще в октябре Анкара недвусмысленно допускала заключение мирных договоренностей с РПК и ее звеньями: лидерам леворадикальной группировки предлагали объявить о сдаче оружия в обмен на амнистию. Гипотетически это могло бы охладить горячий этап противостояния Турции и курдских отрядов в Сирии. Но остается вопросом, рассматриваются ли эти планы всерьез до сих пор или власти во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом хотят воспользоваться удобным моментом, чтобы силой додавить врагов на территории Сирии.



В разговоре с "НГ" ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт по религиозному терроризму и экстремизму Андрей Яшлавский заметил, что на сегодня большая часть Сирии перешла под полный контроль повстанческих группировок, в то время как северо-восток страны остается в руках членов ДСС. "Учитывая непредсказуемый характер сирийского конфликта в нынешнем его проявлении, трудно однозначно прогнозировать дальнейшее развитие событий в курдских районах Сирии. Однако с учетом роли Турции, которая поддерживает как минимум часть победившей на данный момент Башара Асада коалиции, нетрудно предположить: курдский фактор сирийского конфликта полностью не исчерпан", – обратил внимание эксперт.



"Несмотря на сделанные в поверженном Дамаске лидерами группировок заявления о мультикультурной, демократической Сирии с инклюзивным будущим, где будут уважаться все меньшинства, у меня сохраняются сомнения, что курды купятся на все эти посулы, – рассуждает Яшлавский. – В замороженном виде курдский фронт может сохраниться в Сирии, но другое дело, что в январе в Белый дом приходит избранный президент США Дональд Трамп, который не раз заявлял, и в последние дни тоже, о необходимости минимизировать американское присутствие в Сирии". В связи с этим нельзя исключать, что в эпоху Трампа американская сторона если не откажется от поддержки ДСС, то значительно сократит ее, отметил собеседник "НГ".



"Тогда, вероятно, курдам придется идти на определенные договоренности с новыми властями в Дамаске, – допустил Яшлавский. – Но тут опять же включается фактор непредсказуемости самого Трампа, который, невзирая на собственные обещания в прошлом, став президентом, может, наоборот, усилить американское присутствие в регионе. Тогда курды, которые присутствуют в составе ДСС, получат новую подпитку, новую мотивацию для противостояния с протурецкими силами и самой Турцией, а также с той коалицией, которая свергла Асада".