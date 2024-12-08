 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Конец Сирии и Новые предложения Трампа, - Ростислав Ищенко
09:00 10.12.2024

Судя по тому, как развивались события в Сирии, заранее были осведомлены и, частично, принимали участие в "Десятидневном наступлении" (войной или даже военной операцией это назвать сложно, мероприятие сравнимо разве что с возвращением Наполеона с острова Эльба в Париж) США и Турция.

Россия, Иран, Израиль и окружающие арабские режимы были поставлены перед фактом и сейчас пытаются быстро выработать новую политическую линию, в связи с изменившимися обстоятельствами.
При этом, если сирийских джихадистов можно назвать победителями: после катастрофического разгрома в 2015-2017 годах, они внезапно захватили власть в Дамаске, то "победа" их спонсоров проблематична. Слишком много "проигравших", которые уже начинают выстраивать новую ближневосточную конфигурацию.

Иран, арабы и Россия, с привлечением Турции говорят о некоем компромиссном урегулировании в Сирии. То есть, джихадистам надо договариваться с сдавшейся без сопротивления властью – за скобки вынесен только Асад (даже алавиты в целом потеряли только правящую династию и контроль над неалавитскими районами Сирии, но собственные вооруженные силы, способные, при необходимости, годами воевать у них остались).

Главное же, американский союзник и турецкий оппонент (врагом не назову, но и союзником Турции, с момента концентрации власти в Анкаре в руках Эрдогана, он быть перестал) – Израиль весьма встревожен случившимся. Его вполне устраивала расколотая Сирия: с Асадом в Дамаске, ИГИЛ* в песках между Пальмирой и Дейр-эз-Зором, протурецкими прокси в Идлибе, проамериканскими курдами на северо-востоке и американской базой в Ат-Танфе. Исламистская (весьма условно протурецкая) Сирия является барьером против шиитского Ирана, но и сама представляет для Израиля прямую и явную угрозу. Суннитские радикалы хороши для Израиля пока они борются с шиитами или являются проблемой для светских арабских режимов. Но как только они разбираются со всеми своими врагами, они для Израиля главная угроза.

Израиль же, независимо от того, что об этом думает конкретный президент в Вашингтоне, является единственным надежным союзником США в регионе (евреям просто некуда деваться – вокруг одни арабы или не арабы, но все равно мусульмане, спасти Израиль от общемусульманского нашествия могут только США. Европа, в ситуации с провокацией ХАМАС, вылившейся в войну на уничтожения сектора Газа, показала себя ненадежным партнером Израиля. Трамп же, из всех американских президентов, начиная с первого срока Обамы, настроен наиболее произраильски.

В общем, радикально покончив с одной, никого не устраивавшей конфигурацией на Ближнем Востоке, все получили другую, тоже никого, кроме джихадистов, не устраивающую. В данный момент главные игроки взяли дипломатическую паузу, призвав всех к компромиссному миру. Не знаю, может какой-нибудь молодой наивный дипломат, только начавший работать в МИДе и сразу же попавший в водоворот ближневосточного кризиса и верит в компромиссное сирийское урегулирование, но со временем и с опытом это у него пройдет.

В данный момент стороны оценивают ситуацию, перегруппировываются, пытаются понять какой будет новая конфигурация власти в Дамаске и как долго (вернее как недолго) она продержится. Ибо в Дамаске сейчас тоже организуется "компромисс" ужа с ежом, действующий ровно до тех пор, пока не выяснится, кто из сторон компромисса окажется обедом, а кто обедающим. Все главные игроки пытаются сообразить, кто в данной ситуации является для них потенциальным партнером (временным, разумеется, на Ближнем Востоке постоянства на порядок меньше, чем в политике в целом), а кто оппонентом. Все пытаются из новой неразберихи создать выгодную для себя систему (естественно, временную, потому, что это – Ближний Восток, где нет ничего постоянного).

У кого глобальная позиция получше, тот может держать паузу подольше, у кого похуже – должен проявлять инициативу. Первым выступил Трамп, который, ссылаясь на сирийский пример, предложил аналогичным образом урегулировать ситуацию на Украине. Наверное, Россия была бы не против, если бы Зеленский улетел в Вашингтон, а в Киев и даже во Львов вошли бы соединения какой-нибудь "Освободительной армии Новороссии" (не говорите мне, что ее нет, если будет надо, появится). Это бы дало Москве возможность, с одной стороны контролировать Украину, а с другой, не отвечать за экономическую и социальную ситуацию на территориях, не вошедших в состав России.

Правда, в Сирии джихадисты, на данном этапе, оказались вынуждены договариваться с правительством Асада без Асада. У меня богатое воображение и я, в принципе, могу представить себе переговоры антифашистов Новороссии с нацистами Киева о создании "правительства национального единства". Но не могу пронять зачем и кому это может быть нужно, все-таки ситуации на Украине и в Сирии существенно отличаются.

Впрочем, тема для переговоров и даже для размышлений о переговорах отсутствует в принципе. Новый "План Трампа" не предполагает бегства Зеленского и капитуляции (или, по сирийскому образцу, исчезновения) украинской армии. Трамп вновь предлагает прекратить огонь, а об условиях мира договариваться потом. То есть, речь идет о той же заморозке, только в профиль.
Понятно, что, ссылаясь на Сирию, США намекают, что если Россия согласится на прекращение огня без предварительных условий, то США уберут с Украины Зеленского. Но, во-первых, только очень наивный человек может поверить, что США, получив желаемое, дадут обещанное. Во-вторых, Вашингтон сам прекрасно понимает, что Зеленский, подписавший соглашение о прекращении огня не сможет переизбраться, а им нужен реально легитимный (то есть опирающийся на реальную поддержку избирателей) новый лидер потерпевшей поражение, но не сломленной, мечтающей о реванше русофобской Украине. Так что и в этом случае Трамп, как обычно, пытается продать России дорого, то, что США и так собираются сделать бесплатно, ибо в своих интересах.
В-третьих, Москва неоднократно объясняла, что проблема не в Зеленском и даже не в Украине – проблема в глобальной безопасности. То есть, договоренности должны носить глобальный, а не ситуативный местный характер. В предложении Трампа этого нет, как не было и в предыдущих.

Фактически, Трамп пытается использовать несомненный тактический проигрыш России и Ирана в Сирии на данном этапе, для того, чтобы превратить тактическую победу (причем даже не американскую) в стратегический выигрыш. Он рассчитывает на деморализацию власти в Москве, на очередную вспышку эмоций у прямолинейных патриотов – любителей теории заговора и пытается под сирийским шлейфом продавить выгодный для США украинский мир.
Оперативность его реакции и наглость с которой многократно отвергнутые предложения вносятся, как абсолютно новые, заслуживает если не уважения, то пристального внимания. Это сложный и опытный враг, знающий за что он борется и использующий любую возможность для получения желаемого.

Но по большом счету России спешить некуда. Все самое плохое, что могло с нами случиться в Сирии, уже случилось, все имиджевые, политические и материальные потери мы уже понесли. Теперь настало время отряхнуться, осмотреться, оценить свои силы и возможности противника, понять, кто с кем готов уже в ближайшее время сцепиться за сирийский пирог без нашего участия, и кого из них, как и на каком этапе нам следует поддержать. И дальше продолжать бесконечную ближневосточную игру, в которой никогда не бывает окончательного победителя, но само участие в которой свидетельствует о том, что ты находишься в клубе великих держав.

Что же касается Украины, то ситуация там прямого отношения к ситуации в Сирии не имеет (косвенно, понятно, что участники одни и те же, но поражение на правом фланге не может отменить победу на левом, и наоборот). Украину необходимо дожимать до тех пор, пока американские мирные предложения не окажутся совпадающими с российскими интересами. Но как только это случится, Украина больше вообще не будет интересовать США. Беглые бандеровцы, из которых можно вербовать шпионов, диверсантов и пропагандистов для украинской редакции "Радио Свобода"** будут, а Украина, как государства, не будет.

Еще бы и Москве отрешиться от заботы об украинской государственности и применить сирийский принцип: получилось у сирийцев сохранить государство – хорошо (нам выгодно), не получилось – обидно, но без них разберемся.
Подробнее о предложениях Трампа и реакции на них Зеленского - в статье Егора Леева "Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине"

*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
**Организация, признанная в РФ иноагентом

8.12.24

Источник - Украина.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733810400


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