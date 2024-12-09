Курская дуга. В Плехово уничтожен нацбат "Арей", - А.Ситников

09:08 10.12.2024

Курская дуга, 9 декабря: Наши усилили наступление, ВСУшникам резко поплохело

В Плехово уничтожен нацбат "Арей". Чем интересен этот пiдроздiл

Александр Ситников



Из зоны вторжения в Курской области поступает информация об активизации наступательных действий группировки "Север" на рубеже Дарьино - Новый Клин. Наши продолжают размягчать оборону бандеровцев в направлении Свердликово.



Однако надо учесть, что этот участок с военной точки зрения сложен для захвата. Здесь находятся сплошные поля, удобные для жалящих ударов противника, позади которых оборудован эшелонированный мощный укрепрайон.



И далее в селе враг окопался до уровня "муравейника". ВСУшники с огромными потерями держатся за руины и подвалы, впрочем, судьба самостийной зомби-пехоты командование "Пiвнiч" не интересует от слова совсем. Комендатура оккупационного корпуса не испытывает недостатка в "мясе", причем в отборном, в том числе из числа пiдроздiлiв ССО, чего не скажешь о Покровском и Кураховском направлениях.



По данным "Военной хроники", в районе Плехово (которое освобождено) ситуация не претерпела изменений. Известно, что наши вышли на реку Псел, но дальнейшее продвижение затруднено водной преградой.



"Противник пытается любой ценой удержать Суджанский район, так как это козырь в руках Зеленского в переговорах о перемирии. Именно перемирии на 1−2 года (не „долгий мир"), в течение которых Украина залижет раны и с учетом ранее полученного опыта подготовится к новому этапу конфликта на полностью НАТОвской технике и оружии с 4−10 млн. дронов для выкашивания нашей пехоты, техники и тылов", - считает "ВХ".



Судя по сообщениям с мест, враг пытается вернуть Дарьино, бросая на наши позиции тяжелую бронетехнику. Все попытки заскочить и закрепиться на южных окраинах села пресекаются. В ходе очередной атаки (9 декабря) бывший советский танк смог отступить, получив серьезные повреждения, а вот новейший Leopard 2А6 был разбит в хлам точным попаданием FPV-дрона.



Такие же повреждения, несовместимые с ремонтом, получила американская БМП Bradley, которая наверняка станет рекордсменом по числу уничтоженной техники. Тем не менее значительная часть военных машин затрофеена в хорошем состоянии.



В Сети появились данные, что "северяне" захватили очередную канадскую ББМ Roshel Senator, а также очень редкий Streit Group Cougar производства ОАЭ.



Западные обзорщики, к слову, признают успехи армии России в зоне вторжения. "Опубликованные 8 декабря кадры с геолокацией свидетельствуют о том, что российские войска захватили новые позиции южнее окраины Новоивановки, отбили Плехово, продвинулись в направлении Куриловки и Гуево (к югу от Суджи)", - пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW).



По Гуево, правда, есть вопросы. Поселок расположен на западном берегу реки Псел и сообщений от других источников об изменении ЛБС не было. Украинская "телега" прогнозирует, что "северяне" двинутся на Сумщину и заберут участок, включая Мирополье, отрезанный от "большой земли" реками. Плюс ко всему здесь удобнее форсировать водную преграду для отсечения оккупационной группировки.



"Подлет" должен быть уничтожен, чтобы не попасть к бандеровцам

А еще "институтки" признали, что подразделения 155-й российской морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот), которые хорошо обучены и оснащены, являются основной силой, участвующей в наступлении, и что российские войска используют бронетранспортеры и боевые бронированные машины после того, как не применяли тяжелую технику в течение последних двух-трех недель.



А наибольший ущерб оккупантам нанесли операторы беспилотников 83-й российской воздушно-десантной бригады (ВДВ), которые действуют в районе Дарьино.



Бандеровское информагентство Armyinform (заблокированное в нашей стране), со ссылкой на укровояку, воюющего в Курской области, сообщило, что ВС РФ активизировали наступательные операции в зоне вторжения после периода относительного затишья.



Появились любопытные подробности освобождения Плехово. По показаниям боевиков ВСУ, взятых в плен в ходе боев за населенный пункт, нашим штурмовикам противостоял нацбат "Арей", костяк которого составляли бывшие заключенные, осужденные по тяжелым статьям, а также идейные националисты и иностранные наемники.



"Некоторые из них уличены в совершении военных преступлений. В настоящий момент абсолютное большинство этих преступников удобряют Курскую землю. Тех, кто проявил благоразумие и сдался, крайне мало. Такая же судьба ждет и остальных, задержавшихся в Курском приграничье", - констатирую "северяне".



В числе тех, кто не поддался брехне главного наркомана "404-й" и вовремя поднял руки при виде русских штурмовиков, оказался некий Роман Гутник, который рассказал о мобилизации мужчины со стеклянным глазом в качестве наводчика.



Он добавил, что правительству его страны наплевать на людей. Правда, особо верить сдавшемуся бандеровцу не приходится. Их рассказы рассчитаны на введение в заблуждение, поскольку некоторые идейные укровояки, ругающие в плену Зе-команду, после обмена добровольно возвращались в ВСУ. И в Судже таких большинство.



На этот момент обратил внимание Юрий Подоляка: "Судя по упорству, противник, понимая, что освобождение Суджанского района для нас это вопрос политический, превратив его в очень серьезный укрепрайон, собирается его удерживать до конца".