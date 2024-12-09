Ради чего все это? Агония Украины, - Святослав Князев

09:45 10.12.2024 ВСУ - армия страны, в которой никто не хочет жить

Святослав Князев

09.12.2024



Отъезд граждан с территории "незалежной" принимает невиданные масштабы. Причем главная причина - это не боевые действия, а установившийся в стране режим.



В десятке регионов, жители которых активнее всего выезжают в Польшу, сейчас всего один, на территории которого ведутся боевые действия, остальные находятся в далеком тылу. Родители массово вывозят с Украины детей, и не планируют возвращать их назад. На этом фоне милитаристские призывы Владимира Зеленского и националистическая пропаганда бандеровских партий звучат абсурдно. Ради чего воевать, если при таком режим украинцы жить на Украине все равно не хотят, и у нее просто нет будущего?



На днях новый председатель Закарпатской областной военной администрации Мирослав Белецкий выступил с сенсационным признанием. По его словам, в 2022-2024 годах из вверенного ему Зеленским региона за границу уехали 300 тысяч человек - четверть всего населения. И это притом, что из всех украинских областей Закарпатье затронуто конфликтом в самой меньшей мере. От ближайшей точки ведения боевых действий область отдалена, по прямой, почти на 600 километров. И, судя по данным СМИ, даже удары по военно-инфраструктурным объектам в регионе наносились буквально пару раз.



И Закарпатье - не исключение. В 2024 году власти Польши опубликовали статистику пребывания украинцев на территории страны в разрезе украинских регионов. Из десяти областей-лидеров в девяти боевые действия не ведутся вообще. Почти 10% беженцев официально зарегистрированы из Днепропетровской области, за ней с небольшим отрывом следуют Хмельницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Волынская и Ровенская. В десятке "лидеров" оказались также Житомирская и Винницкая области. Судя по всему, в абсолютных величинах из этих регионов население выезжает еще активнее, чем из Закарпатья. Статистические данные такого же рода из других европейских стран пока не публиковались. Однако, в виду того, что из них Польша приняла на своей территории больше всего украинцев, можно допустить, что ее показатели достаточно репрезентативны.



Депутат верховной рады Нина Южанина объявила недавно о том, что накануне текущего учебного года с Украины выехали еще 300 тысяч школьников. В процентном отношении среди них больше всего парней-старшеклассников, которым нужно становиться на воинский учет. До этого официальный Киев заявлял о том, что находятся за рубежом, но дистанционно учатся в украинских школах около 400 тысяч детей. Также значительное количество юных выходцев из "незалежной" уже перешли на обучение по западным программам. Особенно активно склоняли к этому украинских мигрантов польские власти.



Европейская комиссар по вопросам внутренних дел Ильва Йоганссон еще в 2023 году говорила о том, что в системе среднего образования ЕС находятся около 450 тысяч детей, переехавших с Украины. Причем и к попыткам официального Киева наладить дистанционное обучение, и к перспективам возвращения школьников на Украину чиновница относится скептически.



"Это своего рода вызов, нельзя сказать, потому что детям нужно не только образование - им нужна школьная социализация, общение с одноклассниками, игры на школьных площадках и другие подобные вещи. Поэтому, я думаю, надолго сосредотачиваться на онлайн-обучении не стоит… Почти все беженцы, если их спросить, скажут, что вернутся. Насколько мне известно, это характерно для всех беженцев - все они хотят вернуться домой как можно быстрее. Однако опыт доказывает, что большинство из них действительно остаются… Если они не захотят возвращаться в Украину, они могут остаться. Мы готовы к обоим вариантам развития событий", - заявила она в интервью Украинскому радио.



Таким образом, простой подсчет показывает, что только в Европе находятся уже более миллиона украинских детей школьного возраста. И процесс оттока несовершеннолетних в обозримом будущем вряд ли остановится.



"Последние пару месяцев мы наблюдаем аномальное количество обращений, которые начинаются словами "…мы уехали (выезжаем) за границу и хотим завершить обучение дистанционно". Речь идет обо всех детях, несмотря на возраст и пол. Среди учащихся 11 классов все больше становится детей, которые не будут писать НМТ. Они не планируют поступать в украинские ВУЗы. Не только ребята, но и девушки. В некоторых классах таких детей - 90%. Условно 27 из 30 уедут. Скорее всего, навсегда. Они поступают куда угодно, в какие-нибудь ВУЗы, главное, чтобы не в Украине", - цитируют украинские СМИ директора дистанционной школы Владимира Страшко.



Ничего удивительного в происходящем нет. В вышедшем на днях материале агентство Reuters назвало положение украинских старшеклассников "мрачной дилеммой" и констатировало, что многие представители молодежи предпочитают уехать, но не идти в военкомат. Последние несколько месяцев в украинских СМИ вовсю идет "разогрев" идеи отправки на фронт молодежи в возрасте от 18 лет, а также - принудительной мобилизации женщин.



Буквально на днях требование понизить порог возраста призыва на передовую озвучил экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. А западные СМИ практически каждый день выдают инсайды о том, что аналогичное требование по непубличным каналам в Киев передают действующие американские чиновники. То же самое говорят в эфирах телеканалов и у себя в блогах украинские действующие военные и депутат верховной рады Роман Костенко. А некоторые одиозные представители националистического лагеря и вовсе требуют отправлять в ВСУ подростков с 14 лет, чтобы они могли "красиво умереть".



Даже тех украинцев, которые, на словах, придерживаются ура-патриотической позиции, подобные призывы очень сильно напрягают. И возвращаться назад из-за границы никакого желания они не демонстрируют.



Согласно соцопросам, проведенным среди украинцев в Германии (второй по числу находящихся на ее территории выходцев из "незалежной" европейской стране), 65% из них собираются навсегда остаться в ФРГ. Причем реальные цифры, как считают эксперты, могут быть и выше.



По всем законам социологии, часть опрашиваемых всегда старается давать "морально приемлемый" ответ, даже если он не соответствует истине.



Украинцы в Германии начали чаще устраиваться на работу. Если в 2022 году трудились среди украинских мигрантов только 16%, то в первом полугодии 2024-го таких насчитывалось уже 30%. Причем еще 30% заявили о том, что активно ищут себе рабочие места. А на днях к трудоустройству находящихся в ФРГ граждан "незалежной" призвал и федеральный канцлер Олаф Шольц.



При этом первое место в мире по количеству принятых украинских граждан занимает Россия. А те, кто выехал на территорию РФ, при сохранении нынешнего режима уж точно возвращаться на Украину не собираются - по очевидным причинам.



Сколько населения сейчас находится на территориях подконтрольных официальному Киеву, точно не возьмется сказать никто. До начала СВО несколько миллионов граждан Украины уже находились за ее границами. Во время операции, по данным ООН, из страны официально выехали около 10 миллионов человек. Еще более миллиона (в первую очередь мужчин призывного возраста) покинули "незалежную" нелегально. Некоторые эксперты, основываясь на анализе потребления продуктов и выездных потоков, оценивают население Украины примерно в 19 миллионов человек. Причем среди них непропорционально много людей пенсионного возраста, менее склонных к миграциям, чем молодежь. Рождаемость на Украине упала до антирекордного уровня за последние триста лет. На подконтрольных Киеву территориях рождается сейчас в три раза меньше людей, чем умирает.



Социальный пессимизм и нежелание жить на Украине у ее граждан связаны в первую очередь не с боязнью боевых действий, а с опасениями по поводу мобилизации, низким качеством жизни и отсутствием перспектив. Как только у украинцев появилась возможность вырваться из построенного им Петром Порошенко и Владимиром Зеленским "европейского рая", они сразу же рванули на выход, воспользовавшись упрощенным порядком выезда для "беженцев". Если бы официальный Киев не ставил ограничения эмиграции военнообязанных, граждане Украины бежали бы еще активнее.



Примечательно, что, несмотря на резкий рост количества эмигрантов, суммы переводов от них на территорию Украины стремительно сокращаются.



Если в 2021 году украинцы перевели в "незалежную" 14 миллиардов долларов, то в 2023-ем - 11,3 миллиарда, и в текущем году данный показать продолжает снижаться. Это свидетельствует о том, что украинские граждане вывозят с территории страны свои семьи и рвут с ней какие-либо связи.



В этом контексте становится еще более бессмысленным участие их в боевых действиях. За что они воюют, если большинство их соотечественников все равно не хотят жить на Украине в ее сегодняшнем виде и иметь с ней что-либо общее? Они умирают за то, чтобы у них в тылу поставили очередной памятник Бандере или переименовали улицу в честь Шухевича?



Идея защиты "украинской земли" абсурдна, ведь согласно информации деловых СМИ, большая часть сельхозугодий в "незалежной" уже выкуплена через серые схемы американскими корпорациями. А если кого-то волнует "мова", то выехавшие в Европу дети ее очень быстро забудут - они будут разговаривать либо на местных языках, либо на русском, который является языком межнационального общения в восточнославянских общинах. За возвращение территорий? Так жители новых регионов РФ, в период боевых действий выехавшие на подконтрольные Киеву территории, теперь сами бегут через шесть границ и аэропорт Шереметьево, чтобы жить в России!



Над всем этим стоит хорошенько подумать украинским солдатам. Не пора ли сложить оружие? Источник - Столетие.Ру

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