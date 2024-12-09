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Дошли до предела. Властям Таджикистана советуют срочно поменять модель развития экономики, - Пайрав Чоршанбиев
10:43 10.12.2024

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

Существующая модель, по оценкам специалистов Всемирного банка, уже никуда не годится.

Таджикистану нужно предпринять безотлагательные меры по усовершенствованию своей модели роста и диверсификации экономики, поскольку нынешний подход привел к уменьшению запасов природных ресурсов и не способствовал обеспечению достаточных возможностей для продуктивной занятости, считают аналитики Группы Всемирного банка.

"За последние два десятилетия, в Таджикистане происходил бурный экономический рост и сокращение бедности, но его модель экономического роста достигла своих пределов", - говорится в новом докладе ВБ о климате и развитии Таджикистана.

Отмечается, что темпы роста ВВП в период с 2000 по 2023 годы в среднем более 7% в год, а уровень бедности сократился с 30% в 2003 году до 10,7% в 2023 году. "Однако, существующая модель роста не отличается диверсификацией и не предусматривает значительных иностранных инвестиций помимо горнодобывающего сектора", - полагают специалисты ВБ.

Они констатируют, что потенциал внутренних институтов является ограниченным, а местный частный сектор считают недостаточно развитым.

"Устойчивость экономического роста обеспечивается за счет потребительских расходов домохозяйств, обусловленных денежными переводами, которые подвержены внешним потрясениям, а также за счет сельского хозяйства и промышленности, которые зависят от природных ресурсов", - подчеркивается в публикации.

В совокупности эти факторы, по оценкам аналитиков ВБ, свидетельствуют о том, что нынешняя модель роста достигла своего предела.

"В отсутствие решительных структурных реформ прогнозируется замедление роста ВВП до 4-4,5% в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Будучи самой бедной страной в регионе Европы и Центральной Азии Всемирного банка с валовым национальным доходом 1440 долларов на душу населения, стремление Республики Таджикистан достичь уровня доходов выше среднего при сохранении нынешней траектории развития будет отдалено на неопределенный срок", - заключают авторы доклада.

Спровоцировали отток рабочей силы

В докладе говорится, что существующая модель экономического роста не обеспечила создание достаточного количества рабочих мест, чтобы удовлетворить потребности растущей численности рабочей силы, и это привело к внешней миграции населения.

"Такое несоответствие показателей привело к росту масштабов частичной занятости населения и неофициальной трудовой деятельности, усугубляя неравенство доходов и социальную нестабильность", - отмечают специалисты ВБ.

Касательно возможностей трудоустройства внутри страны они отмечают, что разрыв между имеющимися в республике рабочими местами и трудоспособным населением, исключая студентов, увеличился в три раза - с более чем 1 млн. в 2000 году до почти 3 млн. в 2022 году.

"Этот фактор привел к росту трудовой миграции, особенно в Российскую Федерацию, на долю которой приходится около 20-25% процентов общей рабочей силы, и феминизации сельскохозяйственного сектора", - подчеркивается в публикации.

Уровень использования рабочей силы в Таджикистане авторы доклада оценивают низким – всего 40%. Для сравнения приводятся соответствующие показатели соседних стран: в Кыргызстане – 62%, а в Узбекистане – 60%.

"Рабочие места в основном представлены сельским хозяйством с низкой производительностью и неторговыми услугами с низким качеством и низкой заработной платой", - отмечают аналитики ВБ.

Природные ресурсы истощены

Авторы публикации полагают, что рост экономики Таджикистана привел к истощению природного капитала, что ограничивает потенциал будущего роста, неблагоприятно сказывается на качестве жизни и негативно влияет на человеческий капитал.

Кроме того, отмечается в докладе, Таджикистан сталкивается с дефицитом физической инфраструктуры и недостатками в развитии человеческого капитала.

"В результате ведения неустойчивой сельскохозяйственной практики деградации было подвергнуто свыше 50% земельных угодий, а показатели экономической эффективности использования воды являются одними из самых низких в мире – 1 доллар США за кубометр (м3) годового забора пресной воды в 2020 году (в постоянных ценах на 2015 год) в сравнении со средним показателем по странам Европы и Центральной Азии в 45 долларов США", - поясняют аналитики ВБ.

Деградированные сельскохозугодья наряду с риском растущего дефицита воды, по их оценкам, создают серьезные риски для продуктивности растениеводства и животноводства, имеющих критически важное значение для обеспечения средств к существованию большинства жителей республики.

Загрязнение воздуха составители доклада считают широко распространенным явлением в республике, причем показатели содержания твердых частиц в воздухе на территории Душанбе значительно превышают средние показатели по региону и другим городам.

Высокий уровень прироста населения (в среднем 2,1% в 1989 по 2022 годы), по оценкам аналитиков ВБ, оказывает нагрузку на поставки продовольствия и оказание услуг, при этом расходы на питание составляют 39% от бюджета домохозяйств.

Кроме того, они отмечают, что около 60% населения республики не имеют доступа к надлежащему водоснабжению, особенно в сельской местности.

Во многих районах страны есть большая проблема с доступом к чистой питьевой воде.

"Высокие показатели младенческой смертности, недоедания, ограниченный доступ к качественному образованию и другим базисным услугам подчеркивают острую необходимость в разработке комплексных планов развития, которые позволят выработать решения с целью развития человеческого капитала", - говорится в докладе.

В нем также подчеркивается, что неудовлетворительное состояние инфраструктуры республики, включающей ирригационные каналы, дороги, плотины, мосты и речные дамбы, является причиной высоких торговых издержек, усугубляемых отсутствием выхода страны к морю, а также высокой энерго- и водоемкостью.

"Страна имеет низкие показатели по индексу эффективности логистики Всемирного банка и индексу внедрения цифровых технологий", - отмечается в публикации.

Что нужно делать?

В докладе говорится, что правительство Таджикистана осознает вышеуказанные обстоятельства и взяло на себя обязательство принять меры по преобразованию экономической модели страны. "Эти стремления изложены в Национальной стратегии развития (НСР) на период 2016-2030 годов, целью которой является повышение уровня жизни населения Республики Таджикистан посредством стимулирования устойчивого экономического развития, основанного на продуктивных частных инвестициях и экспорте", - подчеркивают аналитики ВБ.

Они отмечают, что в основе этой задачи лежат четыре стратегические цели развития, а именно:

- обеспечение энергетической безопасности и эффективности использования энергии;

- улучшение цифровой связи и транспортного сообщения и использование транзитного потенциала;

- обеспечение продовольственной безопасности и доступа к качественному питанию для населения;

- расширение продуктивной занятости.

Кроме того, подчеркивается в докладе, правительство приняло Стратегию развития зеленой экономики (СРЗЭ) на 2023-2037 годы и в настоящее время ведет работу над Национальным планом адаптации, направленным на обеспечение водной и энергетической безопасности; создание большего количества и более качественных рабочих мест. А также - повышение производительности, адаптацию к изменению климата и закладку основ для устойчивого, низкоуглеродного энергетического сектора.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733816580


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