Заветам Сороса верны: глобалисты в команде Трампа, - Т.Сильвергельм

10:48 10.12.2024

Скотт Бессент станет первым открытым геем на посту министра финансов США



09.12.2024 | Тая СИЛЬВЕРГЕЛЬМ



Дональд Трамп во время предвыборной гонки обещал уничтожить "глубинное государство" или, по крайней мере, ограничить его влияние как на внутренние, так и на международные процессы. Тем не менее новые назначения, которые избранный президент США производит сейчас, заставляют усомниться в искренности его намерений.



В частности, в конце ноября стало известно, что Трамп назначил министром финансов Скотта Бессента, человека из команды Джорджа Сороса. Большую часть своей карьеры Бессент проработал в Soros Fund Management (SFM), в том числе в качестве инвестиционного директора с 2011 по 2015 год, пишет The Wall Street Journal.



"Бессент сыграл большую роль в лондонских операциях Сороса, включая его знаменитую ставку 1992 года против фунта, которая принесла миллиардеру огромную прибыль в "Черную среду", когда фунт был привязан к европейским валютам", – сообщил ABC News, но позднее удалил эту новость (доступна по ссылке в веб-архиве).



Сейчас Скотт Бессент является управляющим хедж-фондом Key Square Group (KSG). И Трамп почему-то убежден, что этот соросовский спекулянт поможет ему сделать Америку снова великой. Вероятно, это связно в том числе и с тем, что Бессент пожертвовал на избирательную кампанию Трампа 3 млн долл., а всего за несколько лет потратил на Республиканскую партию около 15 млн долл.



"Скотт будет поддерживать мою политику, направленную на повышение конкурентоспособности США и устранение несправедливых торговых дисбалансов, а также на создание экономики, в которой во главу угла ставится экономический рост. Вместе мы снова сделаем Америку богатой, процветающей, доступной и, самое главное, великой!", – полагает Трамп.



Бессент посоветовал вновь избранному президенту проводить политику "3-3-3", то есть сократить дефицит бюджета до 3% ВВП к 2028 году, стимулировать рост ВВП на 3% за счет дерегулирования и добывать 3 млн баррелей нефти в день.



Мнения экспертов по поводу этого назначения разделились. Кто-то считает Бессента надежным кандидатом, который не будет осуществлять радикальных шагов. Однако генеральный директор Tesla Илон Маск назвал это решение "разочарованием". Он поддерживал кандидатуру инвестора и защитника криптовалют Говарда Лютника.



"Я считаю, что Скотт Бессент – это обычный выбор, в то время как Говард Лютник действительно внесет изменения. Обычный бизнес ведет Америку к банкротству, поэтому нам так или иначе нужны перемены", – написал Маск в соцсети X*. В итоге Трамп назначил Лютника на пост министра торговли.



Зато назначение Бессента на пост министра финансов поддержал сенатор Линдси Грэм**. "Я думаю, он был бы выдающимся. Он из Южной Каролины, я его хорошо знаю, у него высокая квалификация, он прошел хорошую проверку", – заявил республиканец.



Скотт Бессент станет первым открытым геем на посту министра финансов США. Вероятно, Дональд Трамп действительно считает его выдающимся специалистом в своей области, поскольку решил сделать частью своей команды, на словах выступающей за традиционные ценности.



Еще хуже выглядит назначение Трампом на должность руководителя программ Medicare и Medicaid Мехмета Оза, известного кардиохирурга, который имеет прямое отношение к Клаусу Швабу и Всемирному экономическому форуму (ВЭФ).



"Многие из недавних позиций Оза совпадают с позициями группы глобалистов, которая поддерживала его в начале карьеры", – сообщал в мае 2022 года канадский ресурс LifeSiteNews.



В рамках программы ВЭФ доктор Оз руководил инициативой в области здравоохранения "Глобальные лидеры завтрашнего дня" и курировал "руководство по здоровью для общества" в этой организации.



Всемирный экономический форум назвал его "Мировым лидером завтрашнего дня" в 1999 году, когда этот врач выпустил книгу "Исцеление сердцем". Там подробно описывается, как он сочетает традиционную медицину с такими восточными техниками, как иглоукалывание и цигун, а также с такими противоречивыми методами лечения, как гипноз, музыка, массаж, рефлексология, ароматерапия и энергетическое исцеление.



На Всемирном экономическом форуме в 2002 году Оз представил то, что называл руководством по здоровью для общества для миллионов людей, которые, по его словам, отказались от ответственности за собственное благополучие и основные потребности общества.



"Когда я искал мифическую операционную для общества, меня пригласили посетить группу влиятельных лиц, принимающих решения на Всемирном экономическом форуме", – заявил он в комментарии для ABC News, где его назвали членом Всемирного экономического форума.



Оз являлся горячим сторонником вакцинации во время пандемии ковида, называя спорные уколы "подарком миру" и выпустив специальную рекламу для правительства Турции, поощрявшую вакцинацию в 2021 году.



Мехмет Оз долгое время был сторонником ЛГБТ***. Он осудил терапию гомосексуализма по настоянию лоббистских групп в 2012 году и активно пропагандировал трансгендерный образ жизни. В интервью 2008 года для Национального медицинского обозрения Оз назвал себя "социально неконсервативным" и отметил, что выступает против "вторжения в частную жизнь гомосексуалистов".



Удивительно, что подобная кандидатура заинтересовала Дональда Трампа, который весьма скептически относился ко всем медицинским мерам, связанным с COVID-19. Вероятно, президента-шоумена, любящего яркие эффекты, привлекло то, что этот сомнительный доктор в течение ряда лет успешно вел свою телепрограмму.



"Он выдающийся врач, кардиохирург, изобретатель и коммуникатор мирового класса, который на протяжении десятилетий был в авангарде здорового образа жизни. Доктор Оз будет лидером в стимулировании профилактики заболеваний. Он также сократит растраты и мошенничество в самом дорогом государственном учреждении нашей страны", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.



Однако это еще не все скандальные назначения старого-нового президента. В частности, на пост главного хирурга США он назначил Джанет Нешейват, утверждавшую, что вакцины от COVID стали "даром от Бога".



Во время пандемии она была одновременно "практикующим врачом" и постоянно выступала на Fox News. Там она оправдывала вакцины, карантины, социальное дистанцирование и цензуру. Эксперты относят эту даму к влиятельному лобби так называемой БигФармы.



Похоже, что Дональд Трамп вновь повторяет те же ошибки, которые он совершил при формировании своей первой администрации. Во всяком случае, назначения людей из окружения Джорджа Сороса или Клауса Шваба вряд ли станут для него полезными.



Возможно, влияние этих лиц будет не прямым, а опосредованным, оно в большей степени затронет внутреннюю политику США, а не внешний вектор. Тем не менее с такими соратниками Трампу вряд ли удастся произвести какие-либо реальные изменения, а тем более победить Deep State, которое рекрутировало подконтрольных себе людей в новую администрацию.



* Заблокирована в РФ.

** Включен в список экстремистов и террористов в РФ.

*** В списке экстремистских организаций в РФ.