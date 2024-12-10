Правила перехода: как события в Сирии меняют баланс сил на Ближнем Востоке, - Альберт Калашян

11:03 10.12.2024 10 декабря 2024,

И с кем российские власти контактируют в стране после того, как Асад покинул ее



Организацией переходного этапа в Сирии планирует заняться Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил (НКОРС). Ее глава Хади аль-Бахра даже допустил расширение платформы: по всей видимости, он намекает на включение в нее "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористической организации, запрещенной в РФ), лидер которой Ахмед аш-Шераа уже выступил с речью в мечети Омейядов. Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции, заявили в МИД РФ. Представитель НКОРС также отметил, что коалиция стремится поддерживать хорошие отношения с Россией. Как теперь изменится расклад сил на Ближнем Востоке и из каких элементов будет состоять переходное правительство Сирии - в материале "Известий".



Что происходит на Ближнем Востоке после смены власти в Сирии

Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ), часто именуемая как БААС, была свергнута в Сирии 8 декабря, что завершило ее более чем 60-летнее правление в республике. Она сыграла важную роль в укреплении сирийской государственности, став одной из крупнейших политических сил Ближнего Востока. Но спустя примерно две недели активного противостояния армии с вооруженной оппозицией президент Башар Асад оставил президентский пост и покинул страну, "дав указание осуществить передачу власти мирным путем". Предоставить ему и его семье убежище распорядился Владимир Путин. "Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение", - сказал 9 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



Представитель Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС) Анас аль-Абда заявил, что оппозиция стремится минимизировать число врагов и "Россия является очень важным игроком в этом мире - как на региональном, так и на международном уровне".



"Мы стремимся поддерживать хорошие отношения с Россией. И в этом контексте наши общие интересы должны считаться первостепенными", - сказал он ТАСС.



Очевидно, главным выгодополучателем последних событий в Сирии стала Турция, давно поддерживающая оппозицию в республике и активно участвующая в конфликте. Не случайно в СМИ появились сообщения о том, что вооруженная оппозиция сообщила Анкаре обо всех деталях масштабной операции за полгода до ее проведения. Высшее турецкое руководство неоднократно заявляло, что Асад должен вступить в переговоры с сирийской оппозицией для продвижения урегулирования. Объясняется это отчасти тем, что Анкара не хотела видеть новую волну мигрантов на турецкой территории: там уже проживает около 3 млн сирийских беженцев. Сейчас же СМИ этой страны уже сообщают о сирийцах, возвращающихся на родину.



Именно с Турцией, по всей видимости, придется договариваться и России для сохранения военных баз в Тартусе и Хмеймиме, полагают эксперты.



- В краткосрочном приближении Турция получила выгоду. Эрдоган не скрывал в своих заявлениях, что очень огорчен неуступчивой позицией Асада. Бывший сирийский президент мог проявить гибкость, а теперь Турция оккупирует еще больше территорий сама или через свои прокси, - дал прогноз "Известиям" старший научный сотрудник Центра исследования общих проблем современного Востока ИВ РАН Владимир Ахмедов.



Катар, выступающий против Асада, также получит возможность усилить свое влияние в регионе. Доха и ранее не проявляла энтузиазма в восстановлении отношений с Дамаском. Именно она была одним из наиболее активных спонсоров антиправительственных сил и на всех международных площадках призывала привлечь Дамаск к ответственности "за преступления против сирийского народа". Кроме того, Катар выступал против восстановления членства Сирии в ЛАГ.



Больше всех от передачи власти от Асада потерял Иран, сыгравший ведущую роль в сохранении действующего режима в САР. Сирия занимала ключевое место так называемой шиитской оси, которая протянулась из Ирана через Ирак и Сирию в Ливан. Тегеран оказывал Дамаску финансовую и военную поддержку, а бойцы "Хезболлы" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) принимали участие в подавлении протестов. Сообщается, что с начала сирийского кризиса иранский Центробанк открыл кредитную линию сирийским властям, что позволило им платить личному составу ВС.



Смена власти в Сирии негативно отразилась на всей так называемой проиранской Оси сопротивления, ведущей борьбу с еврейским государством. Об этом "Известиям" рассказал член политбюро хуситского движения "Ансар Аллах" Мухаммед Аль-Фарах.



- Конечно, мы считаем, что эти атаки служат прежде всего США и Израилю. Время начала операции было выбрано по указанию [израильского премьера Биньямина] Нетаньяху. Действия и результаты операций террористических группировок в Сирии нацелены в первую очередь на то, чтобы отрезать линию снабжения для "Хезболлы", что негативно отразится на ней и на движениях сопротивления в целом, в том числе на поддержке Газы, - отметил в беседе с "Известиями" представитель хуситов.



Нетаньяху же в своей речи, произнесенной на границе с Сирией, заявил, что смена власти в Дамаске стала результатом ударов, которые Израиль нанес по Ирану и "Хезболле". Это, по словам премьера, открывает "новые, очень важные возможности" для еврейского государства.



- Израиль будет и дальше действовать и пресекать любые попытки возобновления поставок из Ирана "Хезболле" через территорию Сирии, - сообщил советник израильского премьера Дмитрий Гендельман.



Посольство России в Дамаске накануне в связи с эскалацией ситуации напомнило проживающим в республике российским гражданам о возможности покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты.



- Размер трагедии, которая сейчас разворачивается в Сирии, превышает возможности наших общин. В настоящий момент речь идет о том, чтобы с помощью посольства Российской Федерации эвакуировать представителей многочисленной русскоязычной общины в Сирии на родину, - рассказал "Известиям" представитель Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе архимандрит Филипп (Васильцев). - В самом начале военных действий в Сирии настоятель Подворья Русской православной церкви предложил соотечественникам использовать жилые помещения здания представительства в Дамаске, однако это предложение, вероятнее всего, не имеет актуальности ввиду того, что сама столица Сирии уже несколько дней стала опасной зоной.



Несмотря на заявления джихадистской структуры о том, что российские граждане не пострадают, по мнению востоковеда Владимира Ахмедова, не стоит безоговорочно верить этим словам.



- "Хайят Тахрир аш-Шам" сейчас старается убедить всех, что они отказались от своих исламистских установок, - отметил эксперт в беседе с "Известиями".



России стоит больше внимания уделить контактам c Cирийской свободной армией, считает Ахмедов. По его словам, во-первых, там есть люди, с которыми легче найти общий язык; во-вторых, это светская структура, состоящая из представителей офицерского корпуса.



- В ее состав вошли преимущественно перебежчики из Сирийской арабской армии, а их было, по некоторым оценкам, от 30 тыс. до 100 тыс. человек, - рассказал специалист. - Достаточно большое количество этих товарищей заканчивали Академию Фрунзе, обучались в военных учебных заведениях СССР и России.



МИД РФ заявил, что Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Обеспечение безопасности россиян, которые находятся в республике, - сейчас главная задача, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.



Кто придет к власти в Дамаске

8 декабря лидер террористической группировки Ахмед аш-Шераа (старый псевдоним - Абу Мухаммед аль-Джулани) прибыл в Дамаск, где выступил с речью в мечети Омейядов. Многие наблюдатели ассоциировали это с публичной проповедью в иракском Мосуле бывшего главаря ИГ (признана террористической и запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которую он совершил в 2014 году после захвата второго по величине города Ирака.



В Дамаске тем временем был установлен комендантский час, а вооруженным группировкам запретили приближаться к государственным учреждениям. Оппозиция объявила, что до формирования переходного правительства управление остается в руках прежних госинститутов.



Комендантский часФото: REUTERS/Mina Kim

По всей видимости, организация переходного этапа будет осуществляться Национальной коалицией сирийских революционных и оппозиционных сил. Она была учреждена 11 ноября 2012 года в Катаре и состояла из эмигрантов. С октября 2015-го часть сотрудников НКОРС была переведена в подконтрольный террористам Идлиб. Нацкоалиция так и не стала консолидированным объединением и больше походила на искусственно созданную платформу, зависимую от внешних кураторов, прежде всего Турции и Катара. Однако НКОРС дождалась своего часа.



По словам главы коалиции Хади аль-Бахры, формирование нового правительства должно быть поручено Нацкоалиции. При этом он допустил расширение платформы за счет добавления "новых элементов оппозиции", намекая, по всей видимости, на "Хайят Тахрир аш-Шам". Переходный период в стране должен продлиться 18 месяцев, шесть из них уйдет на разработку Конституции, которую утвердят на референдуме, добавил аль-Бахра. Следующим этапом станут выборы.



Главой переходного правительства Сирии может быть назначен бывший премьер Рияд Хиджаб, сообщила газета Figaro. Хиджаб был одним из самых высокопоставленных деятелей, перешедших на антиправительственную сторону. Бывший губернатор Латакии, ставший затем министром сельского хозяйства и даже премьер-министром, бежал из страны после того, как его отправили в отставку. В 2016 году Хиджаб возглавлял делегацию оппозиции на переговорах в Женеве.



Рияд Хиджаб

Бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб



- Рияд Хиджаб - это экономист, который хорошо относился к России, там есть определенные завязки, - отметил "Известиям" Владимир Ахмедов.



Стоит отметить, что НКОРС принимала участие и во встречах астанинского формата по Сирии в отличие от группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", пытавшейся избавиться от ярлыка террористической организации. Она образовалась в 2017 году на базе "Джебхат ан-Нусры" (признана террористической и запрещена в РФ), которая была создана с начала гражданской войны в Сирии в 2012 году как местное отделение "Аль-Каиды" (также запрещена в РФ). В одном из своих редких интервью Ахмед аш-Шераа заявил, что группировка разорвала все связи с "Аль-Каидой". Источник - Известия

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