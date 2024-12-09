Из миграции – в рабство. Как менялась ситуация с торговлей людьми в Таджикистане, - Нигина Аслонова

11:10 10.12.2024 Нигина Аслонова, Asia-Plus



Случаи торговли людьми среди граждан Таджикистана чаще всего фиксируются в странах, куда едут работать наши мигранты.



Рост случаев торговли людьми в Таджикистане: как меняется ситуация и что делается для борьбы с этим преступлением? Эксперт Международной организации по миграции рассказал, как в стране борются с этим явлением.



За первые 9 месяцев текущего года в стране было зарегистрировано 48 случаев торговли людьми и это заметно больше по сравнению с предыдущими годами.



Эти данные "Азия-Плюс" предоставило Управление по борьбе с организованной преступностью МВД.



Из общего числа зарегистрированных случаев за 9 месяцев 2024 года - 27 случаев связаны с трудовой эксплуатацией и 21 случай - с сексуальной.



Отметим, что с 2009 по 2023 год все зарегистрированные случаи торговли людьми в Таджикистане касались исключительно сексуальной эксплуатации.



К сожалению, в МВД не ответили на вопрос, с чем связано появление случаев трудовой эксплуатации.



"Азия-Плюс" пообщалась с Бахромом Рахматджановым, программным координатором отдела по содействию и защите мигрантов Международной организации по миграции (МОМ) в Таджикистане об общей ситуации с торговлей людьми и как она связана с миграцией.



Новые страны миграции – новые риски



- Почему преступлений, связанных с торговлей людьми, стало больше?



- Торговля людьми это латентное, скрытое преступление, и его очень сложно выявить. Чтобы понять реальные причины роста числа случаев, необходимы специальные исследования. Однако вероятно, что увеличение зарегистрированных преступлений связано с активизацией работы правоохранительных органов и с обучением сотрудников милиции в рамках международных программ, которые помогают совершенствовать методы борьбы с этим видом преступности.



Таким образом, рост числа зарегистрированных случаев торговли людьми не обязательно указывает на реальное увеличение преступлений, а скорее отражает повышение раскрываемости.



Более того, граждане стали чаще обращаться за помощью. Если раньше заявления подавали в основном женщины, то в последнее время все чаще за помощью обращаются и мужчины.



Таджикистан активно сотрудничает с международными партнерами в борьбе с торговлей людьми. В частности, МОМ проводит тренинги для сотрудников правоохранительных органов, помогает разрабатывать и внедрять эффективные меры по защите прав мигрантов.



РИА Новости



- Какова связь миграционных потоков с торговлей людьми?



- Миграция сама по себе не является причиной торговли людьми, но становится обстоятельством, в рамках которого это преступление может происходить. Одной из основных причин, по которым люди становятся жертвами торговли людьми, является недостаточная информированность и ограниченный доступ к услугам, позволяющим безопасно организовать миграцию.



Особенно уязвимыми к рискам становятся женщины и дети, а также те, кто сталкивается с дополнительными трудностями в странах назначения. Среди таких трудностей – незнание языка, отсутствие необходимых документов, нехватка навыков адаптации и социальных связей. Все это значительно повышает уязвимость мигрантов перед торговцами людьми, которые используют их беспомощное положение для манипуляции.



Случаи торговли людьми среди граждан Таджикистана чаще всего фиксируются в странах основного назначения трудовых мигрантов, включая Россию, Казахстан, Турцию и ОАЭ.



В последние годы, с учетом изменений в миграционном законодательстве в России и других странах, многие таджикские мигранты начинают искать работу в странах Европы, что также создает новые риски.



Эти страны зачастую незнакомы мигрантам не только с точки зрения законодательства, но и на языковом уровне. Однако недостаточная осведомленность о местных правилах, законодательстве и условиях жизни, а также языковые барьеры делают их уязвимыми перед риском эксплуатации.



Изменения в законодательстве и программы помощи



- Достаточны ли меры, предпринимаемые на законодательном уровне?



- С момента начала реализации первого национального плана по борьбе с торговлей людьми в 2006 году Таджикистан достиг значительных успехов.



В настоящее время мы находимся на стадии реализации пятого плана (2022–2024), который является важнейшим инструментом для интеграции международных стандартов в наше законодательство и правоприменительную практику.



Этот план детально прописывает задачи для каждого министерства и госкомитета, а также включает задачи для социальных партнеров и организаций, работающих в сфере развития.



Одним из ключевых аспектов плана является вовлечение международных организаций, таких как Агенство по международному развитию USAID, МОМ, посольство США, МОТ, ОБСЕ и других международных, общественных и неправительственных организаций и других партнеров по развитию. Эти организации не только помогают финансировать проекты, но и активно участвуют в подготовке специалистов, разработке обучающих программ и инструкций.



Я бы сказал, что Таджикистан одна из немногих стран, где международные организации рассматриваются на высоком уровне как партнеры в реализации нормативных актов. Это сотрудничество позволяет значительно повысить качество мер по борьбе с торговлей людьми и миграционными преступлениями.



В 2004 году был принят первый закон по борьбе с торговлей людьми, который действовал в течение 10 лет. Однако со временем стало очевидно, что законодательство требует обновления. И в 2014 году был принят новый Закон - "О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми".



В 2019 году в Уголовный кодекс внесли значительные изменения. В частности, была переработана статья 130 прим. 1, которая теперь включает более четкое определение торговли людьми и дополнительные признаки данного преступления.



Также в уголовное законодательство внесены положения на основе, которых жертва торговли людьми не подлежит уголовной ответственности за несообщение о преступлении или за заранее не обещанное укрывательство преступлений, связанные с ее пребыванием в качестве жертвы торговли людьми.



Жертва торговли людьми не привлекается к уголовной ответственности за ложные показания относительно преступления, связанного с ее пребыванием в качестве жертвы торговли людьми. Не привлекается к уголовной ответственности также жертва торговли людьми за отказ от явки на вызов органов дознания, следствия или в суд или от дачи показаний относительно преступления, связанного с ее пребыванием в качестве жертвы торговли людьми.



В новом законе особое внимание уделяется правам жертв торговли людьми. В документе была добавлена отдельная глава, полностью посвященная защите их прав.



Также в закон были внесены положения, касающиеся взаимодействия с гражданским обществом, что позволяет НПО и другим партнерам предоставлять услуги жертвам торговли людьми и активно сотрудничать с госорганами.



- Какие есть программы помощи жертвам торговли людьми?



- Одним из важных шагов в прогрессе Таджикистана стала организация специализированных центров помощи жертвам торговли людьми. Эти центры функционируют с 2006 года и предоставляют жертвам комплексную помощь - от социальной и психологической до юридической поддержки.



С каждым годом учреждения развиваются, расширяются и получают дополнительное финансирование. Например, в 2020 году был создан Республиканский центр социальной помощи жертвам торговли людьми и домашнего насилия.



Эксперт подчеркнул, что государство выделяет бюджет на поддержку этих центров, и с каждым годом он увеличивается.



Разрабатывается комплексная система социальной помощи, включающая специализированные программы и штатных сотрудников.



Важно открывать новые центры в разных регионах страны, это учитывается при разработке стратегии помощи.



Согласно докладу Госдепа США в 2023 году правительство выделило 926 тыс. 905 сомони ($84 800) приюту, управляемому Минздравом. В 2022 году было выделено 824 тыс. 400 сомони ($75 425).



Также правительство США выделило 527 тыс.362 сомони ($48 250 долларов) для НПО Таджикистана, которые занимаются борьбой с торговлей людьми и оказывают помощь жертвам. Кроме того, США предоставили 2,1 млн. сомони ($192 130) госучреждению, которое оказывает услуги девочкам - жертвам торговли людьми.



Чем помогает МОМ?



МОМ реализует в Таджикистане несколько программ, направленных на борьбу с торговлей людьми и защиту мигрантов. Одна из таких программ - проект "Безопасная миграция и противодействие торговле людьми", который поддерживается Агентством США по международному развитию (USAID). Этот проект реализуется с 2022 и завершится в 2027 году, он направлен на предотвращение торговли людьми, а также на обеспечение безопасных условий для мигрантов.



Второй проект непосредственно ориентирован на создание сервисов защиты для мигрантов и жертв торговли людьми. Он называется ""Защита уязвимых мигрантов с особым акцентом на расширению прав и возможностей женщин в контексте миграции в Центральной Азии".



Эти два проекта взаимодополняют друг друга и реализуются в рамках соглашения с Министерством иностранных дел Норвегии, поддерживаемый Норвежским Агентством по международному сотрудничеству (NORAD), которое является важным партнером в рамках сотрудничества по вопросам миграции и прав человека. Работа этому проекту ведется 2022 года.,



Тренинги для правоохранителей поддерживает Отдел по борьбе с наркотиками и охране правопорядка(INL) Посольства США в Таджикистане.



Одной из причин, по которой мигранты становятся жертвами торговли людьми, становится недостаточная осведомленность о рисках, связанных с миграцией.



Это, в свою очередь, приводит к отсутствию правовой защиты в странах назначения. Поэтому МОМ активно работает с госструктурами для повышения осведомленности о проблемах торговли людьми.



Одним из основных методов работы является проведение информационных кампаний. МОМ размещает баннеры на популярных интернет-ресурсах, информируя о рисках, и предоставляя контакты для получения помощи. Эти баннеры ежедневно видят десятки миллионов людей, как в Таджикистане, так и в соседних странах, например, в Узбекистане и других странах нашего региона, что позволяет охватить большую аудиторию.



Также проводятся встречи с местными жителями, особенно с молодежью и уязвимыми группами. В некоторых регионах уже функционируют территориальные комиссии по борьбе с торговлей людьми, которые активно взаимодействуют с предпринимателями и помогают предотвращать незаконные практики, связанные с трудовой эксплуатацией.



Важной частью работы является также взаимодействие с молодежью и студентами.



Недавно в сотрудничестве с министерством труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистана и Миграционной службой был запущен новый сервис, направленный на информирование мигрантов, выезжающих или возвращающихся из России.



В Международном аэропорту города Душанбе работают мобильные группы с целью предоставления информации, от которых мигранты могут получить консультации по изменениям в законодательстве России, а также узнать, куда обращаться за помощью в Таджикистане.



Эти меры помогают повысить осведомленность и дать мигрантам уверенность в том, что они могут получить помощь.



В своих будущих планах МОМ намерена сосредоточить внимание не только на борьбе с торговлей людьми за пределами Таджикистана, но и внутри страны.



Одной из наиболее уязвимых категорий являются дети, работающие на улицах, которые могут стать жертвами эксплуатации. Эти дети требуют особого внимания, и одним из ключевых шагов для решения этой проблемы станет усиление контроля за детским трудом и разработка эффективных госпрограмм, направленных на борьбу с этим явлением.



В отчете Госдепартамента США по ситуации с торговлей людьми за 2024 год Таджикистан был отнесен к контрольному списку второй категории стран, что свидетельствует о достигнутых успехах в борьбе с этим преступлением. Однако было отмечено, что в стране вообще не уделяют внимания проблеме торговле людьми внутри страны, а только за пределами.



Горячая линия для мигрантов



Горячая линия +992 900 800 800 - это одна из услуг, предоставляемых Международной организацией по миграции (МОМ) созданная на базе НПО Зеркало при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию.



Цель горячей линии - предоставить мигрантам качественную и профессиональную информацию, а также помочь им в трудных ситуациях.



Горячая линия работает круглосуточно и предоставляет возможность задать вопросы как через телефон, так и через WhatsApp и Telegram. Источник - Азия-Плюс

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