 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 10.12.2024
13:41  Антипутинская "Новая газета" теперь печатается в Армении
13:30  Комбинированным ударом Израиль уничтожил военно-морской флот Сирии
12:23  Страна советов. В России появился Совет по демографической и семейной политике.. Во главе с нестареющей Матвиенко
12:19  Кто пришел к власти в Сирии: из террористов в "рукопожатные", - Андрей Яшлавский
12:16  Президенту Бразилии да Силве срочно трепанировали череп. Спасая от гематомы
11:51  Дети отсудили у миллиардера Руперта Мердока его медиа-империю
11:47  Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России, - Евгений Поздняков

11:44  Казахстан построит 5-ть супер-хабов. Для трансграничной торговли и перевалки грузов
11:10  Из миграции – в рабство. Как менялась ситуация с торговлей людьми в Таджикистане, - Нигина Аслонова
11:03  Правила перехода: как события в Сирии меняют баланс сил на Ближнем Востоке, - Альберт Калашян
10:48  Заветам Сороса верны: глобалисты в команде Трампа, - Т.Сильвергельм
10:43  Дошли до предела. Властям Таджикистана советуют срочно поменять модель развития экономики, - Пайрав Чоршанбиев
09:45  Ради чего все это? Агония Украины, - Святослав Князев
09:12  Смотрите в следующих Сириях, - Алексей Забродин
09:08  Курская дуга. В Плехово уничтожен нацбат "Арей", - А.Ситников
09:00  Конец Сирии и Новые предложения Трампа, - Ростислав Ищенко
08:57  Падение Дамаска поставило курдов под удар, - Игорь Субботин
08:55  Сирийский кризис несет угрозу Центральной Азии, - Виктория Панфилова
01:57  Крах Сирии был заложен в ее истории, - Евгений Крутиков
01:05  Ахмед Адель: Деиндустриализация Германии ускоряется до беспрецедентных масштабов
01:00  Джихадисты поручили старому политикану аль-Баширу сформировать новое правительство Сирии
00:58  Новым президентом Ганы стал Джон Махама - выпускник Академии общественных наук при ЦК КПСС
00:51  Гностическая онтология элит Запада. Идеи собственной исключительности, - Андрей Школьников
00:47  Расцвет Синьцзяна и куда делись узники размещенных там лагерей? - Анна Козырева
00:44  Тайны мировых золотых резервов, - Валентин Катасонов
00:41  Ближний Восток: американский "актив" способен преподнести сюрпризы, - В.Малышев
00:39  Падение Дамаска и меняющийся сирийский пасьянс: что дальше? - Л.Савин
00:38  Сирия после Башара Асада: сбудутся ли мечты о безболезненном "переходном процессе"? - А.Арешев
00:37  Битва за Покровск: До последней шахты олигарха Ахметова остались считанные километры, - Радомир Маркуш
00:32  Израиль напрягся: Начавшаяся поставка наших Су-35 Ирану может взорвать Ближний Восток, - СП
00:27  Путин: РФ заинтересована в совершенствовании миграционного законодательства
00:22  Асад ушел, а мы остались: алгоритм действий Москвы после крушения режима в Сирии, - Михаил Ростовский
00:16  Нетаньягу объявил об аннексии сирийских Голанских высот
00:13  По Сирии договорились. Но зачем России нужно было уступать Турции? - Л.Степушова
00:01  Сирия после Асада: что будет с христианами, базами ВС РФ и интересами США, - К.Семенов
Понедельник, 09.12.2024
18:58  Израиль воспользовался крушением режима Асада: урвал кусок у давнего врага
16:50  Ближний Восток: американский "актив" способен преподнести сюрпризы, - В.Малышев
13:48  "Все находятся там, где должны находиться...". РосЭлитка ни бельмеса не понимает в Сирии
12:29  Newsweek: западные страны повергли себя в хаос, пытаясь "наказать" Россию
12:28  Иван Дубровин: Что ждет Сирию после захвата Дамаска экстремистами
12:25  Развяжет ли Трамп войну с Китаем, - Сергей Лебедев
12:22  Пожар в Пакистане - слишком вкусная цель, чтобы Вашингтон от нее просто так отказался, - Илья Титов
12:20  Мобилизационный проект - да! Cирийский порыв России остановлен и обращен вспять, - Александр Проханов
11:14  Калижан Кобландин возглавил Алматинскую академию МВД
11:11  Демографическое самоубийство Европы, - В.Прохватилов
11:01  Сирия вышла шоком. Россия потеряла ключевого союзника на Ближнем Востоке, - Къ
10:58  В следующей Сирии: что ждет республику после захвата Дамаска экстремистами, - Иван Дубровин
10:55  Четыре этапа беспамятства. Разрушение памяти и истории на Украине может остановить только СВО, - В.Скачко
10:53  "Альтернатива для Германии" нашла нетрадиционную замену Шольцу, - Андрей Резчиков
10:48  Яна Амелина: O протестах в Грузии: Разгоны митингов только подзадоривают оппозицию
09:46  Дмитрий Бавырин: Почему власть Асада никто не спас
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России, - Евгений Поздняков
11:47 10.12.2024

10 ДЕКАБРЯ 2024,
Евгений Поздняков

Падение правительства Башара Асада изменит баланс сил на Ближнем Востоке. Избавившись от последней значимой части иранской "Оси сопротивления", Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии. До этого Тель-Авив практически полностью ослабил других союзников Тегерана в регионе. Сможет ли Иран оправиться от столь масштабного ущерба и что это означает для интересов России в регионе?

Израиль расширил контроль над зоной разграничения с Сирией после падения Дамаска. В ночь на 9 декабря ЦАХАЛ вошла в новые районы на нейтральной территории. По сообщениям командования, это якобы необходимо для воспрепятствования возникновению террористической инфраструктуры на границах с еврейским государством.

О начале захвата дополнительных позиций в буферной зоне также сообщил министр обороны страны Исраэль Кац, пишет The Times of Israel. Параллельно с этим авиация ЦАХАЛ пытается уничтожить в Сирии "стратегическое оружие", которое якобы может попасть в руки враждебных сил.

Присутствие Израиля на территории арабской республики зафиксировано впервые со времен войны Судного дня 1973 года, напоминает The New York Times. Примечательно, что накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху лично посетил приграничную зону двух государств, дав напутствие военным.

Он отметил, что смена сирийской власти открывает новые возможности для Тель-Авива. По его словам, падение Асада было бы невозможно без ударов ЦАХАЛ по Ирану и "Хезболле". Глава правительства также подчеркнул, что его страна готова протянуть руку мира жителям арабской республики, однако она не позволит укрепляться у своих границ враждебным силам.

Напомним, Сирия долгое время играла важную роль в "Оси сопротивления" или "Шиитском полумесяце" – группе союзников и шиитских сторонников Ирана, действовавших в рамках концепции экспорта исламской революции. Помимо Дамаска, группа влияния Тегерана опиралась на палестинцев, "Хезболлу", иракское ополчение, а также йеменское движение хуситов.

После начала очередной фазы конфликта Израиля и ХАМАС в прошлом году "Ось сопротивления" заметно ослабла. Так, в сентябре "Моссаду" удалось совершить масштабный подрыв пейджеров сторонников "Хезболлы", а позже и ликвидировать главу организации Хасана Насруллу в ливанском Бейруте.

По мнению экспертов, сейчас влияние Ирана на регион находится на рекордно низком уровне. "Ось сопротивления" практически разгромлена. Как следствие, устоявшийся в последнее десятилетие баланс сил нарушен: Израиль и Турция заметно усилились, монархии Персидского залива остались при своих интересах, однако выпадение Ирана как элемента системы сдержек и противовесов приведет к пересборке всего Ближнего Востока и создаст новые вызовы для России.

"Израиль планомерно выбивал почву из-под ног иранских сторонников. Конечно, в случае с Сирией итог заметен наиболее ярко: государство пало, на его территории воцарился хаос и анархия. Но у других участников "Оси" дела обстоят не лучшим образом", – рассказывает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

"Тель-Авив весь прошедший год работал в достаточно крепкой связке с западными государствами.

Вооруженную оппозицию в Сирии подготавливали специалисты спецслужб Британии, США и Турции. Еврейское государство также принимало участие в их обучении. Противникам Асада также оказывалась техническая и финансовая поддержка", – отмечает он.

"С хуситами и "Хезболлой" ситуация обстоит несколько иначе. Это разветвленные организации, борьба с которыми не может осуществляться серией масштабных однонаправленных ударов. Расчет делался на плодотворное сотрудничество спецслужб, совместный поиск слабых мест у движений", – полагает эксперт.

"В настоящий момент Иран прекрасно осознает собственное положение. Вся выстроенная им архитектура влияния на Ближнем Востоке рассыпается как карточный домик. При этом Тегеран не может ответить, поскольку в случае жестких действий со стороны Исламской республики ее ждут израильские удары возмездия", – считает собеседник.

"Таким образом, Тегеран впервые за долгое время находится в крайне неприятной ситуации. Вполне возможно, что уже в следующем году в стране произойдет переворот: от власти устранят действующих правителей, и место "у руля" займут люди, ориентированные на потепление в отношениях с Западом.

В противном случае не исключаю, что конфронтация с Израилем закончится обстрелом ядерных объектов Ирана.

Но пока этого не произошло, республика попытается выстроить более тесные отношения с Россией. Москва на сегодняшний день стала единственным стабильным партнером Тегерана. Конечно, ценность этого партнерства в глазах Кремля должна упасть. России тоже предстоит пересмотреть свои подходы к работе на Ближнем Востоке", – полагает Ципис.

В целом падение правительства Башара Асада в Сирии – это колоссальный по масштабам проигрыш Ирана, отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. "Для Тегерана Дамаск являлся золотым камнем в "Оси сопротивления". От арабской республики зависело очень многое. В частности, именно через нее шли основные поставки вооружений в шиитские движения по всему региону", – говорит он.

"Кроме того, за последний год Израиль нанес невероятный ущерб "Хезболле" и йеменским хуситам. Жесткие и решительные действия Тель-Авива поставили под сомнение сам факт существования этих региональных игроков. Разумеется, баланс сил в регионе пошатнулся не в пользу Ирана: его влияние будет неуклонно падать", – отмечает востоковед.

"Но важно понимать, что данная проблема имеет и внутреннее измерение.

Для Тегерана концепция экспорта исламской революции являлась доктринальной со дня революции Хомейни. С тех пор страна ежегодно в большей или меньшей степени приближалась к осуществлению этой цели. Сейчас же их многолетние усилия сведены к нулю", – акцентирует собеседник.

"И эти события, несомненно, могут значительно повлиять на облик самого Ирана. Предпринять что-либо Тегеран в настоящий момент не способен. Сирия для него потеряна практически безвозвратно. Вооруженная оппозиция, пришедшая к власти в этой стране, крайне агрессивно настроена по отношению к Исламской республике", – полагает эксперт.

"Для нее Иран является вторым по значимости противником после самого Башара Асада. Наладить сколь-нибудь приемлемый диалог в таких условиях очень сложно. Поэтому Тегерану придется учиться жить в новой реальности. Это может значительным образом сказаться на всех его внешних связях", – отмечает Сажин.

При этом неудачи Ирана на международной арене тесно связаны с перестановкой сил внутри государства,

считает Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. "После смены президента в республике начали набирать силу сторонники компромиссного диалога с Западом", – напоминает он.

"Достаточно большая группа элит в Тегеране настаивает на том, что в настоящий момент стране необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах. Для этого важно сократить внешнее присутствие, сделать его минимальным. Кроме того, за Иран планирует серьезно взяться будущий президент США Дональд Трамп", – рассказывает собеседник.

"Уже сейчас представители его кабинета говорят о возможном наращивании давления на Тегеран: введение новых санкций, ужесточение уже имеющихся ограничений. Это лишь усилит позиции прозападных сил внутри страны. Вполне возможно, что на каком-то этапе Штаты могут поддержать их в более жестких действиях по изменению власти в Иране", – рассуждает эксперт.

"Для России это несет немало проблем. Тегеран уже значительным образом ослаб, а в перспективе он и вовсе может покинуть ось нашего влияния. В конечном счете понятие "союзник" на Ближнем Востоке всегда имело крайне расплывчатый характер. Учитывая тот факт, что до недавнего времени наша региональная политика основывалась на линии Сирия – Иран, вполне возможно, что нам придется полностью пересмотреть подходы к деятельности на этой территории и формировать новые коалиции", – заключил Багдасаров.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733820420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Палаты утвердили сенаторы
- Ерлан Кошанов принял участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве
- Государственный советник провел республиканское рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия
- Эрдоган примеряет на себя статус султана и халифа
- Разбронирование стабфондов для стабилизации цен в предновогодние дни началось в регионах
- Канат Бозумбаев проверил готовность служб МЧС, МВД и акиматов к обеспечению безопасности в период предстоящих праздников
- Глава МИД Казахстана принял Посла Китая
- Кадровые перестановки
- АФМ завершил расследование 68 уголовных дел по финпирамидам с ущербом более 20 млрд тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  