Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России, - Евгений Поздняков

11:47 10.12.2024

10 ДЕКАБРЯ 2024,

Евгений Поздняков



Падение правительства Башара Асада изменит баланс сил на Ближнем Востоке. Избавившись от последней значимой части иранской "Оси сопротивления", Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии. До этого Тель-Авив практически полностью ослабил других союзников Тегерана в регионе. Сможет ли Иран оправиться от столь масштабного ущерба и что это означает для интересов России в регионе?



Израиль расширил контроль над зоной разграничения с Сирией после падения Дамаска. В ночь на 9 декабря ЦАХАЛ вошла в новые районы на нейтральной территории. По сообщениям командования, это якобы необходимо для воспрепятствования возникновению террористической инфраструктуры на границах с еврейским государством.



О начале захвата дополнительных позиций в буферной зоне также сообщил министр обороны страны Исраэль Кац, пишет The Times of Israel. Параллельно с этим авиация ЦАХАЛ пытается уничтожить в Сирии "стратегическое оружие", которое якобы может попасть в руки враждебных сил.



Присутствие Израиля на территории арабской республики зафиксировано впервые со времен войны Судного дня 1973 года, напоминает The New York Times. Примечательно, что накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху лично посетил приграничную зону двух государств, дав напутствие военным.



Он отметил, что смена сирийской власти открывает новые возможности для Тель-Авива. По его словам, падение Асада было бы невозможно без ударов ЦАХАЛ по Ирану и "Хезболле". Глава правительства также подчеркнул, что его страна готова протянуть руку мира жителям арабской республики, однако она не позволит укрепляться у своих границ враждебным силам.



Напомним, Сирия долгое время играла важную роль в "Оси сопротивления" или "Шиитском полумесяце" – группе союзников и шиитских сторонников Ирана, действовавших в рамках концепции экспорта исламской революции. Помимо Дамаска, группа влияния Тегерана опиралась на палестинцев, "Хезболлу", иракское ополчение, а также йеменское движение хуситов.



После начала очередной фазы конфликта Израиля и ХАМАС в прошлом году "Ось сопротивления" заметно ослабла. Так, в сентябре "Моссаду" удалось совершить масштабный подрыв пейджеров сторонников "Хезболлы", а позже и ликвидировать главу организации Хасана Насруллу в ливанском Бейруте.



По мнению экспертов, сейчас влияние Ирана на регион находится на рекордно низком уровне. "Ось сопротивления" практически разгромлена. Как следствие, устоявшийся в последнее десятилетие баланс сил нарушен: Израиль и Турция заметно усилились, монархии Персидского залива остались при своих интересах, однако выпадение Ирана как элемента системы сдержек и противовесов приведет к пересборке всего Ближнего Востока и создаст новые вызовы для России.



"Израиль планомерно выбивал почву из-под ног иранских сторонников. Конечно, в случае с Сирией итог заметен наиболее ярко: государство пало, на его территории воцарился хаос и анархия. Но у других участников "Оси" дела обстоят не лучшим образом", – рассказывает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.



"Тель-Авив весь прошедший год работал в достаточно крепкой связке с западными государствами.



Вооруженную оппозицию в Сирии подготавливали специалисты спецслужб Британии, США и Турции. Еврейское государство также принимало участие в их обучении. Противникам Асада также оказывалась техническая и финансовая поддержка", – отмечает он.



"С хуситами и "Хезболлой" ситуация обстоит несколько иначе. Это разветвленные организации, борьба с которыми не может осуществляться серией масштабных однонаправленных ударов. Расчет делался на плодотворное сотрудничество спецслужб, совместный поиск слабых мест у движений", – полагает эксперт.



"В настоящий момент Иран прекрасно осознает собственное положение. Вся выстроенная им архитектура влияния на Ближнем Востоке рассыпается как карточный домик. При этом Тегеран не может ответить, поскольку в случае жестких действий со стороны Исламской республики ее ждут израильские удары возмездия", – считает собеседник.



"Таким образом, Тегеран впервые за долгое время находится в крайне неприятной ситуации. Вполне возможно, что уже в следующем году в стране произойдет переворот: от власти устранят действующих правителей, и место "у руля" займут люди, ориентированные на потепление в отношениях с Западом.



В противном случае не исключаю, что конфронтация с Израилем закончится обстрелом ядерных объектов Ирана.



Но пока этого не произошло, республика попытается выстроить более тесные отношения с Россией. Москва на сегодняшний день стала единственным стабильным партнером Тегерана. Конечно, ценность этого партнерства в глазах Кремля должна упасть. России тоже предстоит пересмотреть свои подходы к работе на Ближнем Востоке", – полагает Ципис.



В целом падение правительства Башара Асада в Сирии – это колоссальный по масштабам проигрыш Ирана, отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. "Для Тегерана Дамаск являлся золотым камнем в "Оси сопротивления". От арабской республики зависело очень многое. В частности, именно через нее шли основные поставки вооружений в шиитские движения по всему региону", – говорит он.



"Кроме того, за последний год Израиль нанес невероятный ущерб "Хезболле" и йеменским хуситам. Жесткие и решительные действия Тель-Авива поставили под сомнение сам факт существования этих региональных игроков. Разумеется, баланс сил в регионе пошатнулся не в пользу Ирана: его влияние будет неуклонно падать", – отмечает востоковед.



"Но важно понимать, что данная проблема имеет и внутреннее измерение.



Для Тегерана концепция экспорта исламской революции являлась доктринальной со дня революции Хомейни. С тех пор страна ежегодно в большей или меньшей степени приближалась к осуществлению этой цели. Сейчас же их многолетние усилия сведены к нулю", – акцентирует собеседник.



"И эти события, несомненно, могут значительно повлиять на облик самого Ирана. Предпринять что-либо Тегеран в настоящий момент не способен. Сирия для него потеряна практически безвозвратно. Вооруженная оппозиция, пришедшая к власти в этой стране, крайне агрессивно настроена по отношению к Исламской республике", – полагает эксперт.



"Для нее Иран является вторым по значимости противником после самого Башара Асада. Наладить сколь-нибудь приемлемый диалог в таких условиях очень сложно. Поэтому Тегерану придется учиться жить в новой реальности. Это может значительным образом сказаться на всех его внешних связях", – отмечает Сажин.



При этом неудачи Ирана на международной арене тесно связаны с перестановкой сил внутри государства,



считает Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. "После смены президента в республике начали набирать силу сторонники компромиссного диалога с Западом", – напоминает он.



"Достаточно большая группа элит в Тегеране настаивает на том, что в настоящий момент стране необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах. Для этого важно сократить внешнее присутствие, сделать его минимальным. Кроме того, за Иран планирует серьезно взяться будущий президент США Дональд Трамп", – рассказывает собеседник.



"Уже сейчас представители его кабинета говорят о возможном наращивании давления на Тегеран: введение новых санкций, ужесточение уже имеющихся ограничений. Это лишь усилит позиции прозападных сил внутри страны. Вполне возможно, что на каком-то этапе Штаты могут поддержать их в более жестких действиях по изменению власти в Иране", – рассуждает эксперт.



"Для России это несет немало проблем. Тегеран уже значительным образом ослаб, а в перспективе он и вовсе может покинуть ось нашего влияния. В конечном счете понятие "союзник" на Ближнем Востоке всегда имело крайне расплывчатый характер. Учитывая тот факт, что до недавнего времени наша региональная политика основывалась на линии Сирия – Иран, вполне возможно, что нам придется полностью пересмотреть подходы к деятельности на этой территории и формировать новые коалиции", – заключил Багдасаров.