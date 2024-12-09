 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дети отсудили у миллиардера Руперта Мердока его медиа-империю
11:51 10.12.2024

Мердок проиграл в суде спор за империю СМИ своим детям
FT: Руперт Мердок проиграл суд за контроль над медиаимперией своим детям

Tекст: Мария Иванова

Суд штата Невада заблокировал попытку Руперта Мердока изменить условия семейного траста в пользу старшего сына Лахлана, оставив контроль над медиаимперией в руках четырех детей медиамагната.
Руперт Мердок проиграл судебное дело своим детям в стремлении передать контроль над своей медиаимперией старшему сыну Лахлану, сообщает Financial Times. Суд Невады заблокировал попытку 93-летнего магната изменить условия семейного траста, оставив контроль над активами равномерно распределенным между его четырьмя детьми – Джеймсом, Элизабет, Пруденс и Лахланом, передает ТАСС.

Суд отметил, что действия Руперта и Лахлана Мердоков были "недобросовестными", так как они пытались изменить траст в пользу Лахлана, исключая его братьев и сестер. Этот траст был создан после развода Руперта со второй женой Анной, и дети от этого брака получили равное право голоса после его смерти. Дети от третьей жены, Грейс и Хлоя, имеют только экономический интерес без права голоса.

Судебное решение стало значительной победой для троих детей медиамагната, которые могли бы лишиться контроля над многомиллиардным бизнесом. Джеймс, Элизабет и Пруденс выразили надежду на восстановление семейных отношений. При этом источник отметил, что Руперт Мердок намерен обжаловать решение суда.

Процесс обнажил серьезные разногласия внутри семьи Мердока и поставил вопрос о будущем его медиаимперии после его смерти. Известно, что Джеймс ранее отдалился от семьи из-за конфликта с Лахланом за контроль над семейными медиаактивами, тогда как Элизабет стремилась наладить отношения внутри семьи.

Весной этого года стало известно, что 92-летний медиамагнат Руперт Мердок намерен жениться на 66-летней Елене Жуковой, молекулярном биологе и бывшей теще российского миллиардера Романа Абрамовича.

Ранее группа из 45 человек, включая Хью Гранта, принца Гарри и Винса Кейбла, подала в суд новые обвинения против Руперта Мердока.

До этого сообщалось, что американский медиамагнат Руперт Мердок решил покинуть пост главы правления корпораций Fox и News.

Источник - Взгляд
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