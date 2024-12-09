Президенту Бразилии да Силве срочно трепанировали череп. Спасая от гематомы

12:16 10.12.2024

Президенту Бразилии срочно трепанировали череп



Президент Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силва был экстренно госпитализирован в госпиталь в связи с кровоизлиянием в мозг, сообщает во вторник, 10 декабря, бразильская пресса. Информацию о госпитализации высокопоставленного пациента подтвердили в больнице Sírio-Libanes.



По данным СМИ, на фоне резкого ухудшения самочувствия, в частности, сильной головной боли, да Силве провели исследование МРТ и выявили гематому. Далее были проведена операция на головном мозге - с помощью трепанации черепа политику удалили образовавшийся кровяной сгусток.



Сообщается, что после операции да Силва был помещен в отделение интенсивной терапии. Согласно официальным заявлениям, президент страны "чувствует себя хорошо".



В октябре сообщалось, что да Силва при падении в ванной в своем доме ударился головой. Травма была объявлена причиной его отказа посетить саммит БРИКС в Казани.



Авторы: ОЛЬГА РАСУЛОВА