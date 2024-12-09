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Кто пришел к власти в Сирии: из террористов в "рукопожатные", - Андрей Яшлавский
12:19 10.12.2024

Как сирийские джихадисты пытаются исправить свой имидж

Оказавшееся фатальным для Башара Асада наступление на силы сирийского правительства, начавшееся в северном городе Алеппо, было осуществлено разномастными противниками власти. В их число входили боевики под знаменами "Сирийской национальной армии", поддерживаемые Турцией, но наступлением в основном руководила запрещенная джихадистская группировка "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация). Сейчас ее лидеры вовсю пытаются изобразить из себя "рукопожатных" деятелей, с которыми мировому сообществу можно иметь дело как с новыми хозяевами Сирии. Что представляют из себя они – и можно ли им доверять, попробуем разобраться.

Как сирийские джихадисты пытаются исправить свой имидж

Еще совсем недавно даже самые продвинутые эксперты по Ближнему Востоку знали этого бородача под его боевым псевдонимом – Абу Мохаммед аль-Джолани. "Аль-Джолани" – то есть "Голанский", с Голанских высот. Теперь его физиономия растиражирована СМИ как портрет человека, свергнувшего Башара Асада и положившего конец полувековому правлению асадовского клана в Сирии. А заодно стали известны некоторые этапы его биографии, и настоящее имя.

Молодой – лет двадцати – боевик-исламист Ахмед Аль-Шараа вернулся в Сирию из Ирака в 2011 году с шестью бойцами и ежемесячным пособием в размере 50 000 долларов от Абу Бакра аль-Багдади, который впоследствии стал самым разыскиваемым террористом в мире. Миссией Джолани было создание сирийского филиала "Аль-Каиды" - "Джабхат ан-Нусры" (обе группировки признаны террористическими и запрещены в России).

Родившийся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в семье сирийских родителей с оккупированных Израилем Голанских высот и выросший в Дамаске, Джолани рассказал в интервью PBS в 2021 году, что он был воодушевлен палестинской интифадой против Израиля в начале 2000-х и стал джихадистом в Ираке после американской агрессии 2003 года. Его глубокое знание Сирии привлекло внимание его командиров в Ираке, которые стремились расширить свои позиции в Сирии во время мятежа в этой стране.

С годами его влияние росло, несмотря на то, что его личность держалась в секрете, отмечает CNN. Во время телевизионных интервью он никогда не смотрел прямо в камеру и всегда закрывал лицо во время публичных выступлений.

Его публичный дебют состоялся в видеоролике 2016 года, когда он демонстративно объявил о выходе из "Аль-Каиды" с целью создания, по его словам, ориентированного на Сирию фронта для совместной борьбы против власти Асада с другими местными группировками под названием "Джабхат Фатех аш-Шам" (Фронт завоевания Леванта – запрещенная в России террористическая организация), который позже был переименован в "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ – запрещенная в России террористическая организация), или Организация за освобождение Леванта.

"Это новое формирование не имеет отношения ни к какой внешней партии", - сказал он тогда, дистанцируясь от своего радикального исламистского прошлого.

Распиаренный раскол с детищем Усамы бен Ладеном был стратегическим шагом, отмечает CNN. Цель ребрендинга сирийских аль-каедовцев состояла в том, чтобы отразить атаки таких мировых держав, как Соединенные Штаты и Россия, которые вмешались в гражданскую войну в Сирии, чтобы нанести удар по джихадистским группировкам, таким как "Аль-Каида" и ИГИЛ ("Исламское государство" – запрещенная в России террористическая организация).

Стратегия сработала – на Западе заговорили о начале постепенного превращения Джолани из классического антизападного джихадиста в "более привлекательного революционера". В интервью телеканалу PBS в 2021 году он уверял, что у него нет желания вести войну против западных стран.

В последующие годы Джолани сменил свой джихадистский камуфляж на блейзер и рубашку западного образца, создал полутехнократическое правительство в провинции Идлиб, которую контролировала его группировка. На Западе оценили его как перспективного партнера в региональных и западных усилиях по ограничению влияния Ирана на Ближнем Востоке. При этом он не менее демонстративно проводил операции против ИГИЛ, с которым и его группировка, и "Аль-Каида" давно враждуют на своем джихадистском полем.

"Я верю, что каждый человек в жизни проходит через определенные этапы и переживания… По мере того, как вы растете, вы учитесь и продолжаете учиться до самого последнего дня своей жизни", - глубокомысленно поведал Джолани, когда CNN спросили о его преображении.

Обволакивающий мягким голосом, с ухоженной бородой, 42-летний Джолани появился на днях в интервью для CNN, старательно демонстрируя умеренность мировоззрения, избегая упоминаний о джихаде и неоднократно представляя свою борьбу как "революцию", направленную на освобождение Сирии от власти Асада.

Себе в заслугу он ставит, что в Идлибе он проводил кампанию по ликвидации ИГИЛ – при этом попутно он избавлялся потенциальных угроз своему влиянию, арестовывая бывших командиров и устраняя соперников.

Правозащитные группы и местные наблюдатели выразили тревогу в связи с недавним обращением ХТШ с инакомыслящими в Идлибе, утверждая, что группировка проводила жесткие репрессии против протестующих, пытала и надругалась над диссидентами. Но Джолани сказал CNN, что случаи жестокого обращения в тюрьмах "не были совершены по нашим приказам или указаниям", и его группировка уже привлекла виновных к ответственности.

Комиссия США по международной свободе вероисповедания в 2022 году заявила, что, несмотря на "ребрендинг", ХТШ ограничивает свободу вероисповедания и угрожает безопасности религиозных меньшинств.

Несмотря на попытки группировки дистанцироваться от экстремистских организаций, даже ненавидящие Асада Соединенные Штаты все равно объявили ХТШ террористической организацией и нацелились на ее членов, которые когда-то сражались на стороне "Аль-Каиды", доказав тем самым, что попытки Джолани изменить бренд потерпели неудачу.

Теперь же после падения Дамаска, возникновения вакуума власти в Сирии и фактического конца иранского влияния в стране, Джолани, сыгравший ключевую роль в этой ситуации, может надеяться, что это принесет ему благосклонность как в регионе, так и на Западе.

Джолани, который был объявлен США террористом в 2013 году, попытался успокоить сирийские меньшинства, которые боятся победы джихадистов. В 2023 году он разрешил провести первую за многие годы христианскую службу в северо-западном городе Идлиб, а на днях заявил, что будет защищать жителей христианского города к югу от Алеппо.

Когда исламисты вошли в Алеппо, на видеозаписях оттуда было видно, как Джолани отдает приказы по телефону, запрещая боевикам входить в дома и напоминая им о необходимости защищать граждан. Научный сотрудник аналитического центра Century International Арон Лунд, уверяет, что Джолани и ХТШ явно изменились, добавив при этом, что они остаются "довольно бескомпромиссными".

"Это пиар, но тот факт, что они вообще участвуют в этой работе, показывает, что они уже не такие жесткие, как раньше, - сказал он. – "Аль-Каида" старой школы или "Исламское государство" никогда бы так не поступили".

Но генетически именно с этими двумя транснациональными джихадистскими сетями была связана группировка ХТШ, правящая бал в Сирии.

***

Началось с того, что авангард боевиков и организаторов будущего "Фронта ан-Нусра" (запрещенная в РФ террористическая организация) был направлен в Сирию по согласованию с группировкой "Исламское государство Ирака" (в прошлом пережившая ряд организационных трансформаций "Аль-Каида в Ираке").

В январе 2012 года новоиспеченный "Фронт ан-Нусра" официально объявил о своем вступлении в сирийский вооруженный конфликт против Асада. Эта группировка, сумевшая создать свои боевые подразделения почти во всех провинциях Сирии сделалась в этой войне самой эффективной из всех оппозиционных военизированных структур, копирующей во многом опыт войск специального назначения ведущих стран мира.

Джолани быстро создал дееспособную организацию, которая заручилась поддержкой доноров в Персидском заливе, собирала доходы от налогов и конфискации активов на территориях, находящихся под его контролем, научилась проводить атаки повстанцев и привлекала все большее количество бойцов.

Будучи последовательно верным джихадистским "принципам", "Фронт ан-Нусра" (и его инкарнации вплоть до "Хайят Тахрир аш-Шам") умудрялся проявлять гибкость и приспосабливаться к изменениям конъюнктуры, широко используя инструменты "мягкой силы". Группировка уделяла много внимания взаимодействию с населением и сотрудничеству с другими движениями.

Ну, а пока мировое сообщество почти целиком сфокусировало свое внимание на борьбе с ИГИЛ, создавшим на захваченных территориях самозванный "халифат", отпрыски "Аль-Каиды" создали мощную свою твердыню на северо-западе Сирии, установив полный контроль над провинцией Идлиб и критически важным участком сирийско-турецкой границы. По словам одного американского дипломата, Идлиб стал "крупнейшей безопасной гаванью "Аль-Каиды" после терактов 9/11".

Что же касается деклараций о разрыве с "Аль-Каидой", многие аналитики восприняли это как уловку, подозревая, что группировка Джолани продолжила поддерживать секретные отношения с террористической сетью и даже получать стратегическое и оперативное руководство.

Еще один непростой вопрос – связь между "Хайят Тахрир аш-Шам" и Турцией. В последние годы свое влияние в провинции Идлиб группировка ХТШ делила с коалицией разнородных группировок, созданным при самом активном участии Анкары, которая, с одной стороны, стремилась ослабить ХТШ, а с другой, не хотела вступать в прямую конфронтацию. По мнению некоторых политологов, Анкара тщетно пыталась добиться от ХТШ разрыва с джихадистской идеологией и воссоединения с протурецким "Фронтом национального освобождения": таким образом, Турция могла бы оказывать долгосрочное давление на Дамаск, сделав регион Идлиб турецким протекторатом к северу от Алеппо.

Предполагаемые связи ХТШ с Турцией стали ключевым пунктом разногласий между группировкой Джолани и еще более отмороженными джихадистами, сторонниками жесткой линии, считающими Анкару врагом, которому нельзя доверять. Тот факт, что группировка разрешила Турции разместить свои посты наблюдения в Идлибе, а ее боевики даже сопровождали турецкие военные патрули в рамках политической сделки в сентябре 2017 г., укрепил подозрения сторонников жесткого курса джихадистов в отношении "Хайят Тахрир аш-Шам".

***

И это соперничество тоже играло на руку пиару ХТШ. Если "Аль-Каида" воспринималась в Сирии как иностранная группировка с идеологией "всемирного джихада", то возникновение собственно сирийской джихадистской организации было поддержано значительной частью суннитского населения Сирии, составляющего большинство жителей страны.

В отличие от того же ИГИЛ группировка Джолани не была "заточена" под широкомасштабную террористическую активность за пределами региона, в том числе в странах Запада. Более того, в интервью каналу "Аль-Джазира" в 2015 г. лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани, обвиняя Запад в поддержке режима Асада, заявил, что его организация не намерена атаковать ""дальнего врага", если не подвергнется нападению" (со стороны внешних сил).

Что, впрочем, не отменяло экстремистской и террористической сущности группировки, которая широко использовала всевозможные виды терактов (взрывы заминированных автомобилей, осуществляемые как смертниками, так и при помощи дистанционного управления, подрывы террористов в местах базирования правительственных войск и сил безопасности, установка фугасов на обочинах дорог, захват заложников и т.д.). Именно группировка ХТШ взяла на себя ответственность за теракт 11 марта 2017 г. в Старом городе в Дамаске, унесший жизни 76 мирных жителей, в том числе шиитских паломников из Ирана.

Даже те наблюдатели, которые видят в проводимых Джолани изменениях в ХТШ потенциальное предвестие выживания этой группировки как политической партии наподобие модели ХАМАС в Палестине, признают: это не означает, что группировка стала терпимой ко всем оппонентам.

ХТШ создала на контролируемых группировкой территориях собственный аппарат безопасности и суды, а для местного населения (включая и активистов оппозиции, бежавших из других частей Сирии) были введены драконовские ограничения. Критики идеологии группировки подвергались арестам и казням. Немалый резонанс вызвали появившиеся в 2020 г. сообщения о том, что группировка хладнокровно казнила депортированного из Турции 19-летнего сирийского беженца, обвиненного в "богохульстве", доказательства которого якобы были обнаружены в его мобильном телефоне. Но cирийские активисты утверждают, что причиной расправы стали его телефонные сообщения, в которых он в частном порядке критиковал лидера боевиков.

В действиях Джолани и компании можно увидеть вполне прагматические, если не циничные, попытки завоевать симпатии и на внешнеполитическом уровне.

В начале 2021 г. руководство ХТШ сделала одну из наиболее заметных попыток продемонстрировать свою "рукопожатность", когда лидер группировки Абу Мохаммед аль-Джулани дал в Идлибе интервью американскому журналисту Смиту. Ради общения с представителем западной прессы главарь джихадистской организации даже появился в европейском костюме. При этом отдел по связям с общественностью ХТШ не скрывал в своем комментарии, что целью интервью была попытка не только довести взгляды группировки до мировой общественности, но и лишить организацию одиозного имиджа.

Однако попытка "легитимизации" ХТШ не произвела ожидавшегося, вероятно, впечатления на властные структуры США, о чем свидетельствовало появление на странице Государственного департамента США "Награды за правосудие" в Твиттере саркастического комментария: "Привет, красавчик Джолани, какой милый костюм!. Ты можешь сменить одежду, но всегда будешь террористом. Не забудьте про награду в 10 миллионов долларов" (именно столько назначено американскими властями за голову лидера ХТШ).

Впрочем, не сказать, что усилия по ребрендингу террористической группировки потерпели полное фиаско. Среди западных экспертов зазвучали призывы к пересмотру политики США по отношению к ХТШ, которая якобы "порвала с транснациональными джихадистскими сетями и теперь стремится вступить в сферу политического участия в будущем Сирии". Теперь, когда группировка Джолани заняла Дамаск, эти призывы могут получить отклик во властных коридорах. И как бы потом не пришлось об этом пожалеть.

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733822340


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