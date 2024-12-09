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|Страна советов. В России появился Совет по демографической и семейной политике.. Во главе с нестареющей Матвиенко
12:23 10.12.2024
Елизавета Коновалова
Его председателем назначена Матвиенко
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с указом, его возглавит председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Отмечается, что в задачи нового органа будет входить подготовка предложений по совершенствованию демографической политики, а также мониторинг реализации мероприятий в рамках Десятилетия детства. В свою очередь, Матвиенко должна будет в течение месяца подготовить проект положения о Совете и предложения по кандидатурам его членов и представить его главе государства.
Вместе с созданием нового органа был упразднен Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.