Страна советов. В России появился Совет по демографической и семейной политике.. Во главе с нестареющей Матвиенко

12:23 10.12.2024

Елизавета Коновалова

Его председателем назначена Матвиенко

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



В соответствии с указом, его возглавит председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Отмечается, что в задачи нового органа будет входить подготовка предложений по совершенствованию демографической политики, а также мониторинг реализации мероприятий в рамках Десятилетия детства. В свою очередь, Матвиенко должна будет в течение месяца подготовить проект положения о Совете и предложения по кандидатурам его членов и представить его главе государства.



Вместе с созданием нового органа был упразднен Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.