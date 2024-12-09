Армия России взяла под контроль уникальные литиевые месторождения и стратегически важный поселок Шевченко

12:47 10.12.2024

Армия России взяла под контроль уникальное месторождение: ранее Украина продала его Западу



Село Шевченко перешло под контроль российских сил. Одновременно войска продвинулись к северу, в направлении Песчаного на его западной окраине. Кроме того, подразделения ВС РФ выдвинулись севернее от Нового Труда вдоль железнодорожной линии и достигли окраин населенного пункта Зеленое. Также юго-восточная часть Даченского оказалась под контролем российских штурмовых подразделений, как и Новотроицкое. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Котенок.



Информация о занятии села Шевченко частично подтверждается и украинскими источниками. Согласно карте, представленной Deep State, хотя населенный пункт формально полностью не захвачен, большая его часть находится в так называемой серой зоне. Об этом пишет издание "Политика страны".



Западные СМИ подчеркивают стратегическую значимость Шевченко. По их данным, главная цель российских войск на этом участке - окружение и изоляция Покровска. Издание Forbes отмечает, что текущее наступление решает судьбу не только одного населенного пункта, но и всего Донбасса. Захват Шевченко считается ключевым шагом в достижении этой цели.



Лейтенант украинских войск с позывным "Алекс" ранее сообщал, что значительная часть села Шевченко уже оказалась под контролем российских сил. К утру 10 декабря, судя по всему, ситуация для украинских подразделений продолжила ухудшаться.



ВС РФ заняли более выгодные рубежи на купянском направлении



Захват населенных пунктов Шевченко и Новотроицкого вблизи Покровска имеет не только военное, но и стратегическое экономическое значение. Помимо того что российские силы перекрывают трассу, соединяющую эту территорию с Курахово, Украина утрачивает доступ к месторождениям лития, которые находятся на восточной окраине села Шевченко.



Интересным аспектом является то, что в январе этого года компания European Lithium приобрела Шевченковские литиевые месторождения и фирму "Европейский литий Украина", владеющую соответствующими лицензиями, всего за €184 млн. Об этом сообщает телеграм-канал "Сварщики".



"Литий – мягкий металл, очень нужный многим", – подчеркивает военкор Александр Сладков.



Авторы: ВЯЧЕСЛАВ НОВОРОССИЙСКИЙ