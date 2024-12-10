Антипутинская "Новая газета" теперь печатается в Армении

13:41 10.12.2024

Запрещенную "Новую газету" запустили в Армении. Ереван превращается в подрывной центр

Айнур Курманов. 10.12.2024



Правящая прозападная либеральная группировка Армении осуществляет геополитический разворот в сторону ЕС и США. Ереван становится притягательным местом для целого ряда релокантов-русофобов, стремящихся создать там свою организационную и политическую базу.



Ереван чрезвычайно удобен как центр для подрывных сил, чтобы замаскировать свою прямую связь с западными спецслужбами и фондами. Отсюда можно спокойно осуществлять координацию протестной деятельности различных деструктивных групп в России, а также подпитывать антироссийские настроения в самой Армении.



Правящая прозападная либеральная группировка Армении осуществляет геополитический разворот в сторону ЕС и США. Ереван...

Накануне стало известно, что закрытая в РФ либеральная "Новая газета", чья редакция сбежала на Запад, начала издаваться в Армении в виде ежемесячного журнала "Новая газета. Журнал. Выпуск для Армении". Задача очевидна – информационное обслуживание различных политических антироссийских операций.



"Новая" распространяет нарративы, направленные на подрыв позиций Москвы на постсоветском пространстве и на Южном Кавказе, в частности. Так, во время второй Карабахской войны, а затем в момент ликвидации НКР при участии Никола Пашиняна "Новая газета" постоянно повторяла тезис о том, что якобы именно Россия и ОДКБ "сдали" Армению и армянский народ азербайджанской военщине. Эти тезисы, кстати, были полностью идентичны местной официальной пашиняновской пропаганде.



В сентябре 2023 года в "Новой газете Европа" вышла интересная статья под названием "Утрата Армении. Почему Москва бездействует, и где Еревану искать поддержку?". Естественно, что в ней прозвучали обвинения в адрес миротворцев и российского военного контингента в Армении, которые якобы не поспешили спасать карабахцев, хотя именно Ереван отказался от Степанакерта, признав Нагорный Карабах составной частью Азербайджана.



Еще ранее в "Новой газете Казахстан" вышла публикация, аналогичная по своей русофобской составляющей под красноречивым названием "Россия Армению, грубо говоря, кинула" с интервью экс-посла Армении в России Степана Григоряна. В ней также были лишь одни ругательства в адрес Москвы с целью взвалить на нее всю ответственность за поражение Еревана в 44-дневной войне.



Собственно, деятельность "Новой газеты" в Казахстане уже демонстрирует, в каком ключе будет работать появившийся недавно журнал в Армении. Ведь одним из главных колумнистов казахстанского издания является ярый противник России и создатель националистического русофобского движения "Новый Казахстан" Амиржан Косанов, выступавший за признание "Голодомора" в РК при поддержке американских сенаторов, ратовавший за максимальное сближение с США и интеграцию с ЕС.



Поэтому "Новая газета. Журнал. Выпуск для Армении" станет такой же трибуной для местных нациков и профессиональных русофобов уже для трансляции их идей и обид на российское руководство в контексте республики, а также всего региона с требованием проведения проевопрейского курса. Не исключено, что издание сфокусирует свое внимание и на соседнюю Грузию и Азербайджан.



Печально, что именно Ереван становится таким новым антироссийским политическим центром. Хотя формально Армения по-прежнему числится в ЕАЭС и ОДКБ.



Только вот непонятно, почему в Ереване думают, что Москва обязательно смолчит на настолько откровенно враждебные действия в свой адрес?



Интересно, как отреагировало бы армянское правительство, если в России появилось бы такое же крупное медийное издание, которое стало площадкой для трансляции идейных позиций армянских оппозиционных сил?



Такое СМИ, если будет поддержано армянской общиной в России и за рубежом, станет сразу важной площадкой и даст толчок к консолидации различных групп граждан в самой Армении. Как говорится, в такую игру можно играть вдвоем.