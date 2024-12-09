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На Александрию! РосАрмия начала освобождать Сумскую область
13:44 10.12.2024

Наши войска зашли на территорию Сумской области и двигаются к Александрии - источники
Сегодня
11:33

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Из украинских источников поступает информация о том, что российские войска продвинулись в приграничном районе Сумской области Украины к югу от Суджи в Курской области РФ.

Как уточняет украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале, ВС России зашли в приграничье Сумской области в ходе наступательных действий в районе села Плехово к югу от Суджи.

Данную информацию подтвердил во вторник, 10 декабря, блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка. Он сообщил, что российские подразделения на самом деле зашли на территорию Сумской области и продвигаемся по направлению к Александрии.

Это произошло южнее Суджи, где наши войска пытаются переправиться через реку Псел и занять холмы на его западном берегу, которые обеспечивают огневой контроль на этом участке.

Эксперт констатирует, что наше продвижение идет с большим трудом - противник упорно держит оборону, понимая, что для нас вопрос освобождения Курской области, это вопрос политический.

Ранее EADaily сообщало, что войска киевского режима предпринимают попытки организованного отхода своих подразделений из населенного пункта Курахово (ДНР).

Источник - eadaily.com
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