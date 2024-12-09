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Джихадисты назначили премьер-министром Сирии своего сподвижника, относительно вменяемого и адекватного - инженера Башира
15:31 10.12.2024

Политику Мухаммеду Баширу поручат формирование нового правительства в Сирии
Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Пришедшая к власти сирийская оппозиция, как ожидается, поручит Мухаммеду Баширу сформировать новое правительство Сирии, сообщает в понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

"Ожидается, что Баширу поручат формирование нового правительства для руководства переходным этапом", - информирует "Аль-Джазира".

Башир по образованию - инженер. С января 2024 года сирийская оппозиция назначила его премьер-министром на занимаемых на тот момент территориях. До этого при правящем органе оппозиции он занимал должность министра по развитию и гуманитарным вопросам.

Ранее премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности и после перехода власти в Дамаске к вооруженной оппозиции. "Мы стараемся, чтобы переходный период прошел быстро и гладко", - заявил он.

Аль-Джалали отметил, что правительство действует в координации с оппозиционерами. Он добавил, что ситуация в сфере безопасности улучшается.

В конце минувшей недели вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Ранее в понедельник в сирийской оппозиции заявили, что возглавляемый ею новый руководящий орган "рассчитан на переходный период продолжительностью 18 месяцев, в частности, полгода будет отведено на разработку новой конституции".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - РИАН
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