Депутат Иванов: ВСУ развернули концлагеря в Суджанском районе

15:41 10.12.2024

ВСУ развернули концлагеря в Суджанском районе, заявили в Госдуме



ВСУ развернули в Суджанском районе Курской области концлагеря для содержания местных жителей, сообщил депутат Госдумы от региона Николай Иванов на пленарном заседании.



"Почти дотла сожжены десятки деревень, погибли сотни мирных жителей, судьба жителей, оставшихся в оккупации, до сих пор неизвестна. [...] На хуторе Олешня Суджанского района, в селе Юнатовка Сумской области, в суджанской школе укрофашисты развернули концлагеря, в которых содержатся более 1100 мирных граждан", - сказал он.



По данным Иванова, противник вывез на территорию Украины 45 детей в возрасте до 15 лет. Их судьба вызывает тревогу, так как после этого, по данным экспертов, на Западе упала цена на донорские органы из-за того, что "предложение превысило спрос".



"В домах суджанцев укрофашисты устроили пыточные камеры, в котором током пытают наших военнопленных", - добавил Иванов.

Ситуация с пропавшими жителями Курской области была одной из тем интервью уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой РИА Новости.



Омбудсмен сообщила, что удалось установить судьбу некоторых пропавших без вести. Большинство из них стоит искать в Суджанском районе, сейчас идут переговоры по их эвакуации через Белоруссию или Украину.

По оценке губернатора Курской области, количество без вести пропавших может превышать две тысячи человек, уточнила Москалькова.

Российская армия продолжает планомерно выдавливать украинские войска из Курской области, куда они вторглись 6 августа. Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял почти 40 тысяч военнослужащих.