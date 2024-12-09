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|Казахстанка Виктория Графеева впервые стала чемпионкой Азии по боксу
16:28 10.12.2024
10 декабря в тайском городе Чиангмай стартовали финальные поединки азиатского первенства по боксу среди женщин. И первой на ринг из казахстанской сборной поднялась Виктория Графеева, которая сумела одолеть китаянку Цян Ли, сообщает Zakon.kz.
Наша боксерша с самого старта взяла "бразды правления" в свои руки и уверенно довела бой до победного конца.
Судьи абсолютным большинством подняли руки алматинской спортсменке, которая в первый раз взяла "золото" азиатского чемпионата.
Шанс подняться на высшую ступень пьедестала почета ЧА-2024 будет еще у четырех казахстанок в боях:
Аида Абикеева (63) – Лин Ха (Вьетнам);
Наталья Богданова (70) – Байсон Маникон (Таиланд);
Гульсая Ержан (81) – Карине Айрапетян (Украина);
Ельдана Талипова (+81) – Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).
Перед встречей алматинской боксерши прошли финальные битвы в пяти весовых категориях, где три золотые медали достались хозяйкам ринга, а две увезут представительницы Узбекистана.
11 декабря в Чиангмае начнутся финальные поединки у мужчин, где за ценные призы поспорят девять казахстанских боксеров.
Куандык Шынасилов