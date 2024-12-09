Джихадисты затрофеили в Сирии массу российского оружия

17:37 10.12.2024

Army Recognition: Сбежавшие из Сирии генералы Асада трусливо бросили секретное российское вооружение

"Подлет" должен быть уничтожен, чтобы не попасть к бандеровцам

Константин Ольшанский



Трусливый друг хуже врага. Бежавшее из Сирии командование армии оставило захватившим полстраны террористам не только собственную, но и российскую военную технику. В частности, с позиций из-под Алеппо сбежали не обычные военные, а 25-я дивизия Сил специальных операций, также известная как "Силы Тигра", пишет главный редактор издания Defence Blog Дилан Малясов.



Сирийским спецназом под Алеппо командовал генерал-майор Сухейль аль-Хасан, который имел прочные связи с российским командованием. При этом сам Аль-Хасан после продвижения террористов к Дамаску предположительно улетел из страны.



Именно "Силы Тигра" получали самое современное вооружение из России. И теперь оно в ходе беспорядочного и позорного бегства сирийских военных перешло в руки террористов. Как пишет издание Army Recognition, изучив многочисленные фото и видео, боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) под Алеппо могли получить несколько танков Т-90 и Т-90А, ЗРК "Бук-М2" и "Стрела-10", САУ 2С34 "Хоста" с системой радиоэлектронного противодействия "Саранча-2", систему ПВО "Панцирь-С1" и зенитную самоходную установку ЗСУ-23−4 "Шилка".



Впрочем, большинство захваченного террористами вооружения все же не современное, а старое или как минимум устаревшее. Это танки Т-72М и Т-55, бронеавтомобили "Тигр", боевые машины пехоты БМП-1, РСЗО "Град" БМ-21, две БРЭМ и самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика". На авиабазе Нейраб под Алеппо террористы захватили несколько легких самолетов L-39 "Альбатрос" и истребителей МиГ-23.



МиГ-23 может развивать скорость до 2500 км/ч и предназначен для перехвата и нанесения ударов с воздуха по наземным целям. Хотя эти самолеты представляют собой стратегическое вооружение, их эксплуатационный потенциал ограничен необходимостью сложного и дорогого технического обслуживания, нехваткой квалифицированных пилотов и уязвимостью к авиаударам.



Интенсивные бои привели в окрестностях Алеппо и Хамы к уничтожению другой техники, в том числе танков, бронемашин и артиллерии, хотя конкретные цифры остаются неподтвержденными. Среди брошенного вооружения был также танк Mahmia (сирийская модификация Т-72), оснащенный системой активной защиты Sarab-2. Он был оставлен 4-й бронетанковой дивизией на дороге Ханасир - Итрия.



Army Recognition пишет, что самая значимая для Российской армии потеря - это РЛС маловысотного наблюдения 48Я6-К1 "Подлет-К1". Степень его сохранности неизвестна, однако боевики поспешили похвастаться в соцсетях драгоценным трофеем. Он мог быть заполучен террористами во время наступления на Хаму в расположении 25-й дивизии спецназа.



Система, стоимость которой составляет около $5 млн, является неотъемлемой частью комплексов ПВО С-300ПМУ-2 и С-400. Как пишет Army Recognition, Россия не должна допустить, чтобы сирийские боевики получили доступ к электронной начинке "Подлета-К1".



Тем более, что заполучить российские секреты захотят украинские боевики, которые, как теперь уже никто не скрывает, напрямую контактируют с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам" *. Кроме того, систему С-400 использует Турция.



Сирийские боевики никогда не смогут разобраться в аппаратном и программном обеспечении такого сложного вооружения, как "Подлет-К1". И уж тем более никогда не поймут, как вообще подобную систему можно использовать, пишет Army Recognition.



Когда страна сдает свою столицу без боя, обычно это означает предательство со стороны собственной армии

Однако террористы захотят использовать российскую систему для возможных секретных переговоров с НАТО. Тем более, что группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" почти открыто поддерживает Турция - член Североатлантического блока.



Способность "Подлета-К1" обнаруживать крылатые ракеты малой дальности, такие как Storm Shadow и Р-360 "Нептун", подчеркивает его стратегическую важность. Система может обнаруживать воздушные цели на расстоянии от 10 до 300 км и на высоте до 10 км, отслеживая до 200 объектов одновременно.



Она состоит из трех модулей, установленных на шасси КамАЗ-6350 8×8: антенной мачты, мобильного командного пункта и генератора. В ней используется радар с фазированной антенной решеткой в S-диапазоне и технология опознавания "свой-чужой" (IFF), что позволяет вести борьбу с низколетящими и высокоскоростными целями. Развертывание и сборка системы могут быть завершены примерно за 20 минут.



Захват станции "Подлет-К1" вызвал невольные сравнения с событиями 2020 года в Ливии, где американские и турецкие войска совместно захватили российскую систему "Панцирь-С1".



Большое количество российской бронетехники террористы получили также в Хомсе, Хаме и Дамаске. О будущем российского военного представительства в Сирии ничего не известно. Однако Army Recognition прогнозирует, что захваченный террористами "Подлет-К1" должен быть уничтожен российскими военными как можно скорее. Систему лучше уничтожить, чем оставлять в руках связанных с бандеровцами дикарей.



* Исламистская организация "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 г. признана террористической, ее деятельность на территории нашей страны запрещена.