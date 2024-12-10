|Джихадисты, под радостное улюлюканье, публично казнили Сулеймана Асада (кузена Башара)
00:02 11.12.2024
Вооруженная оппозиция Сирии публично казнила двоюродного брата экс-президента страны Башара Асада Сулеймана. Об этом пишет издание Alkhali24. Сообщается, это произошло на площади в городе Латакия.
"С прибытием авангарда сирийских повстанцев в Латакию было объявлено, что Сулейман Асад, возглавлявший Национальные силы обороны [...] был убит", – говорится в сообщении СМИ.
В издании также заявили, что причиной казни брата Асада стали кровные узы с бывшим президентом Сирийской Арабской Республики (САР), а также совершенные им "преступления против несогласных с режимом".
В Сирии началась охота на офицеров армии Асада
Ранее стало известно, что захватившие власть в Сирии группировки объявили о намерении преследовать офицеров бывшей правительственной армии экс-главы государства.
СМИ сообщали, что была объявлена для рядовых солдат, ранее призванных или мобилизованных в армию Асада, однако для командного состава войск она не предусмотрена.
Авторы: АНТОНИНА МАРКОВА