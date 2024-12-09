Бишкек. Мятежный олигарх Матраимов получил "детский" штраф в $1152

00:09 11.12.2024

Бишкекский суд присудил Матраимову небольшой штраф и отпустил его на свободу

09.12.24

Первомайский районный суд Бишкека оштрафовал бывшего заместителя главы Таможенной службы Кыргызстана Райымбека Матраимова и отпустил на свободу. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу суда.



Приговор был оглашен 6 декабря. Матраимов признан виновным по статьям "Незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики" и "Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного, газотравматического оружия, ножей и других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью".



На основании статьи 77 Уголовного кодекса он оштрафован на 100 тысяч сомов ($1152).

Как следует из материалов дела, в ходе следствия Матраимов подал ходатайство о заключении соглашения о признании вины. Генеральная прокуратура удовлетворила его просьбу, и 25 ноября 2024 года было заключено процессуальное соглашение, утвержденное следственным судьей. В соответствии с законом, при заключении такого соглашения и полном возмещении ущерба суд назначает наказание, не связанное с лишением свободы.



В середине ноября на заседании Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев сообщил о том, что Матраимов выплатил в бюджет государства $200 млн (около 17 млрд сомов). В Бишкеке у него конфисковали 14-этажный бизнес-центр, оцененный в $53 млн, который передан государству за $32 млн. В Оше он строил многоквартирные дома вместе с компанией "Ихлас", которые также были изъяты.



ℹ️ Райымбек Матраимов работал в Таможенной службе с 2015 по 2017 годы. В 2020-м он стал фигурантом уголовного дела, 11 февраля 2021 года был осужден по статье "Коррупция". Благодаря тому, что чиновник заключил сделку со следствием и выплатил в пользу государства 2 млрд сомов ($24 млн), ему удалось избежать заключения.



Позднее ГКНБ завел на него дело об отмывании преступных доходов, поводом для которого стали материалы журналистов-расследователей. В них, в частности, говорилось о наличии у Матраимова дорогостоящего имущества в Дубае, однако спецслужбе эту информации подтвердить не удалось. Подробнее об этом деле можно прочитать здесь.



В конце марта текущего года бывшего таможенника экстрадировали на родину из Азербайджана и взяли под стражу. По информации ГКНБ, он имел связи с задержанными членами транснациональной организованной преступной группы из Азербайджана, которые готовили покушение на руководство Кыргызстана.



Матраимов проходит по уголовным делам по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Легализация (отмывание) преступных доходов". 27 марта Первомайский райсуд отправил его в СИЗО ГКНБ до 26 апреля.