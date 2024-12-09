 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Урановый гигант из Канады: Транскаспийский маршрут в обход России оказался ненадежным
00:19 11.12.2024

9 декабря 2024

Добыча урана на проекте "Инкай" в Казахстане. Фото: cameco.com
Отказ от работы с Россией при добыче и вывозе урана из Казахстана создал проблемы канадской Cameco. Об этом рассказал инвесторам во время телеконференции вице-президент компании Грант Айзек.

Проект "Инкай" в Казахстане приносит Cameco 10% всей добычи урана и остается важным активом канадского уранового гиганта. Однако отказ от услуг России создал проблемы как для добычи урана в Казахстане, так и для его вывоза - альтернативным маршрутом. Производство снижается, а грузы задерживаются.

"Обычные транспортные каналы включали в себя использование российских железных дорог и российских портов. Мы воспользовались так называемым Транскаспийским коридором, который „Казатомпром" использовал раньше и который, как сообщила компания, был очень надежным и очень предсказуемым. Все, что мы обнаружили за последние пару лет, это то, что он не является ни надежным, ни предсказуемым. Требуется время, чтобы собрать продукцию в Казахстане, пересечь Каспий, получить соответствующие разрешения для транспортировки через Азербайджан и Грузию, далее - в Черное море и из Босфора, чтобы доставить его на наш перерабатывающий завод в Блайнд-Ривер (Канада). Хорошей новостью является то, что коридор работает, но работает не так предсказуемо, как работал старый российский маршрут, и это просто приводит к проблемам со сроками поставок",
- сказал Грант Айзек.

По его словам, задержки приводят к дисбалансам, но компания использует несколько источников поставок, включая запасы, долгосрочные закупки, рыночные закупки, чтобы выполнять обязательства по продажам.

Ранее добытый в Казахстане уран доставляли в Санкт-Петербург, откуда уже судном перевозили в Канаду. Однако транспортировка - лишь часть проблемы, так как отказ от услуг России привел и к проблемам с добычей урана в Казахстане.

"Теперь мы ожидаем, что добыча составит (в 2024 году) около 7,7 млн ​​фунтов урана, что ниже прошлогоднего производства и наших предыдущих ожиданий на 2024 год в 8,3 млн фунтов" - сказал вице-президент Cameco.
На проекте "Инкай", где Cameco имеет 40%, продолжаются проблемы с нехваткой серной кислоты.

"Очевидно, серная кислота продолжает оставаться проблемой в Казахстане. Мы не берем российскую кислоту. Это одна из проблем с нашим совместным предприятием, которая ограничивает его",
- добавил Грант Айзек

Источник - eadaily.com
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