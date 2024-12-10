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Страну не жалко. Пашинян превращает Армению в антироссийский плацдарм, - Г.Мирзаян
00:21 11.12.2024

ГЕВОРГ МИРЗАЯН
10 декабря 2024

Армения в ближайшее время может пересечь сразу две точки невозврата. За ними для страны уже не будет ни субъектности, ни даже государственности.

Причем первую точку, по словам премьер-министра Никола Пашиняна, она уже пересекла. Речь о членстве в ОДКБ, в которую Ереван не собирается возвращаться.

"Мы сказали, что замораживаем свое участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. Мы просто не накладываем вето ни на один документ, потому что, по сути, считаем себя вне ОДКБ. Пусть делают, что хотят", - заявил он.

Фактически, конечно, еще ничего не пересечено. Но лишь потому, что Пашинян желает правильно сделать последний шаг.

"Фактически решение о выходе из ОДКБ принято. Вопрос лишь в том, как это оформить", - объясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян. По мнению эксперта, Ереван хочет, чтобы оформление прошло через руки и волю других стран - участниц ОДКБ.

"Власти Армении делают для этого все возможное. В частности, отказываются платить взносы в организацию", - продолжает собеседник агентства.

Ведь если Армению выгонят из организации, то и последствия (например, нападение Азербайджана) можно будет свалить на русских. А если Ереван уйдет сам, и отвечать придется самому.

Разумеется, Пашинян и его сторонники уверяют, что никто не нападет - ведь они уходят из ОДКБ не в никуда, а на Запад, который обязательно защитит. "При желании США и Франция могут оказать Армении достаточно существенную помощь. Хотя бы давлением на Турцию и Азербайджан", - говорит Айк Халатян.

Сейчас Ереван ведет с Западом соответствующие переговоры. Последний на текущий момент раунд проходил в Париже, где армянский премьер-министр встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным лидером США Дональдом Трампом.

Действительно ли Запад защитит Армению? Инфраструктура защиты готовится. В частности, армянская артиллерия уже переходит на натовский стандарт 155 миллиметров - подобные системы сейчас закупаются во Франции и в Индии, отмечает Айк Халатян.

Также в стране создаются "психологические" основы разворота на Запад. В общество активно внедряется идея, что сотрудничество в сфере безопасности с Россией бесперспективно и ничего не дает. При этом антироссийская агитация усилилась на фоне последних событий в Сирии. Свержение Башара Асада, этническую чистку в Карабахе и нападение на международно признанную территорию Республики Армения в 2021–2022 годах ставят в один ряд - как доказательство того, что Россия не может защитить своих союзников.

При этом политически Армения демонстрирует готовность интегрироваться настолько глубоко, насколько ей позволят. "Выход из ОДКБ повлечет за собой интенсификацию сотрудничества с Западом. Да, сразу никто о заявке на участие в НАТО говорить не будет - не только из-за России, но и из-за Ирана. Однако в целом движение будет в этом направлении", - прогнозирует Халатян.

Казалось бы, пример Швеции показывает: чтобы быть частью НАТО, необязательно вступать в альянс. Можно просто довести сотрудничество до того уровня, который существует у государств-членов.

Однако здесь есть одно "но": без членства нет гарантий безопасности. Швеции они были не нужны - никто извне на страну нападать не собирался. Поэтому НАТО и Швеция получали что хотели, а оформили отношения лишь тогда, когда настала политическая необходимость (то есть после начала СВО). А вот Армении эти гарантии крайне нужны.

И если бы Никол Пашинян защищал армянские национальные интересы, он потребовал бы оформить эти гарантии в момент выхода из ОДКБ. И Запад, возможно, пошел бы на уступки - ведь сейчас объективно настал момент, когда Армению можно "дорого" ему продать.

Поражение Ирана в Сирии нанесло серьезный удар по имиджу Исламской Республики. "Ось сопротивления" в лице подконтрольных Ирану группировок (руками которых он мог защищаться от Израиля, США и арабских стран) критически ослаблена.

Сфера влияния страны резко сократилась, что вкупе с ожидаемой турбулентностью после ухода рахбара Али Хаменеи может вызвать серьезную внутреннюю нестабильность - вплоть до попыток переворота. И в этой ситуации Штатам было бы очень неплохо получить плацдарм в пятистах с лишним километрах от Тегерана и аккурат возле границ Иранского Азербайджана - региона, где силен этнический сепаратизм.

Причем плацдарм должен быть эксклюзивным, где не нужно будет тесниться с турками и израильтянами (из-за чего отпадает Азербайджан) или учитывать мнение национально ориентированных властей (это исключает Грузию). Остается Армения.

Однако ситуативный интерес Запада не означает, что он готов отказаться от стратегического. Армения для него - не союзник, а плацдарм. Ради которого США и Франция, что бы они ни говорили, не собираются портить отношения с Анкарой.

Дело в том, что Запад активно поддерживает усиление позиций Турции на Южном Кавказе.

"Запад считает, что оно приводит к ослаблению и вытеснению из региона двух главных противников США в регионе - России и Ирана. А также создает плацдарм для укрепления позиций Анкары в Средней Азии, где сейчас двумя главными игроками являются Россия и Китай. То есть главные мировые соперники США", - говорит Айк Халатян.

Ради борьбы с ними США с радостью пожертвуют армянским плацдармом. Но лишь после того, как им воспользуются. А для этого им не нужны ни армянская субъектность, ни тем более государственность.

Источник - regnum.ru
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