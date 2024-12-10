Крах режима Асада грозит Южному Кавказу новой войной, - Игорь Селезнев

00:26 11.12.2024

10.12.2024



Регион становится частью Большого Ближнего Востока

Игорь Селезнев



Сирийские армяне традиционно отмечали в Дамаске религиозные праздники.

Падение режима Башара Асада в Сирии стало очередным большим вызовом для Южного Кавказа. Прежде всего Армения обеспокоилась судьбой примерно 30 тыс. армян в Арабской республике. Кроме того, в Азербайджане рады очередному успеху братской Турции, которая очевидно сыграла решающую роль в сирийских событиях, и ждут ее дальнейшего усиления в регионе.



Армяне, проживающие в Дамаске, рассказывают, что боевики разъезжают по улицам города с флагами Турции, а на автозаправках начали принимать турецкие лиры. Но в целом обстановка спокойнее, чем была во время захвата столицы. По крайней мере не слышно стрельбы. Тем не менее ситуация остается неопределенной. Несмотря на то что исламисты обещают не трогать христиан, неизвестно, как они поведут себя в будущем.



Всего в Сирии проживают около 30 тыс. армян. На прошлой неделе, узнав о стремительном наступлении боевиков, многие из них попросили власти Армении помочь им покинуть страну. Однако посольство кавказской республики было эвакуировано в Ливан, а в МИД заявили, что пока отсутствует возможность для безопасного выезда. При этом глава Берийской епархии Киликийского Католикосата Армянской Апостольской церкви, архиепископ Макар Ашкарян призвал сирийских армян быть сдержанными и осторожными, выходить из дома только при необходимости.



В МИД Азербайджана заявили, что не получали никакой информации о своих гражданах в Сирии. В то же время сразу после захвата исламистами города Манбидж, который до этого контролировали курды, турецкий телеканал TRT Haber взял интервью у сторонников штурмовиков, среди которых оказался молодой человек в футболке в цветах азербайджанского флага и надписью "Карабах".



Сирийские события наверняка отразятся и на Южном Кавказе, уверены опрошенные "НГ" эксперты. Так, руководитель центра политических исследований "Атлас" Эльхан Шахиноглу ожидает, что Турция, а вместе с ней и Азербайджан, укрепит свое влияние на регион, в то время как для Армении крушение режима Асада стало очередным поражением.



"Режим Башара Асада поддерживал Армению во второй карабахской войне. В 2020 году подконтрольный Асаду парламент принял резолюцию о признании геноцида армян. "Проблемы Армении нам не чужды, и мы поддерживаем Армению" – так говорил Башар Асад во время встречи с вице-спикером армянского парламента Акопом Аршакяном, которого он принял в Дамаске в ноябре прошлого года. С этой точки зрения падение его режима и усиление позиций Турции в Сирии отвечает интересам Азербайджана", – считает Шахиноглу.



Кроме того, эксперт ожидает, что теперь Турции и Азербайджану будет легче добиться от Армении подписания мирного договора. "Ереван хочет открыть границу с Турцией и установить с ней дипломатические отношения. В новых условиях это должно быть еще важнее, чем прежде. Анкара не против, хочет, чтобы сначала Армения и Азербайджан подписали мирный договор", – подчеркнул Шахиноглу.



238-5-3480.jpg

Неспокойное время армянские женщины

в Сирии проводят в храме. Фото ReutersВ свою очередь, научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян отметил, что урегулированием сирийского конфликта прежде всего занимались Турция, Россия и Иран. Они же являются основными акторами на Южном Кавказе, в том числе совместно пытаются создать платформу "3+3". К тому же, с точки зрения Микаеляна, регион все больше становится частью большого Ближнего Востока, особенно это касается Армении и Азербайджана.

"Прежде всего надо прямо сказать, что Россия и Иран потерпели существенное поражение в Сирии. Турция, напротив, одержала большую победу. Конечно же, не все, что произошло в Сирии, связано с Анкарой, но в очень значительной степени это именно ее успех, а не просто какое-то стечение обстоятельств. Турецкие власти явно давно работали над этим. На Южном Кавказе это особенно важно для Армении, которая на данный момент, пусть и косвенно, уже не напрямую, но зависит от эффективности и успехов России. Ереван рассматривает риск новой военной эскалации против себя со стороны Турции. Причем Азербайджан тоже получит от этого свою выгоду, но косвенно", – предупредил Микаелян.



Что касается беженцев из Сирии, то они вновь попытаются переехать в Армению, считает эксперт. Напомним, по данным за 2013 год, из арабской республики в страну прибыли около 14,7 тыс. человек, но в 2015-м официально зарегистрированы были чуть больше 3 тыс. "Ясно, что в новой Сирии для армян места не будет. Несмотря на то что официальный Ереван не станет приглашать их к себе, некоторые все равно приедут. Как и в прошлый раз, власти не справятся с наплывом людей, поэтому большая часть поедет еще куда-нибудь".



Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев полагает, что усиление Турции на Ближнем Востоке отразится на Южном Кавказе лишь косвенно. При этом регион находится в состоянии высокой динамики, поэтому любые новые переменные могут сыграть важную роль.



"Возможно, с учетом того, что Москве больше не надо спорить с Анкарой из-за судьбы Дамаска, им будет легче найти общий язык. При этом Тегеран будет выключен из этого диалога, так как турецкие власти никогда не считали иранских коллег равными себе. Прежде всего это важно в контексте нормализации армяно-азербайджанских отношений и открытия так называемого Зангезурского коридора. Учитывая отсутствие границы между Арменией и Азербайджаном, нельзя исключать новую эскалацию конфликта. В то же время Ереван пытается установить дипломатические отношения с Анкарой и после крушения режима Асада может увеличить свои усилия на этом направлении", – сказал Евсеев.



Вместе с тем он считает, что Грузия пока увлечена урегулированием собственного политического кризиса. Затем она займется восстановлением дипломатических отношений со странами Запада. Таким образом, в обозримой перспективе Тбилиси будет не до последствий свержения Асада.



"Зато проблемы могут появиться у Абхазии. В Сирии есть абхазы, которые переселились туда еще в позапрошлом веке. Если хотя бы несколько сотен из них решат вернуться на историческую родину, для Сухума это станет серьезным вызовом. Во-первых, у республики нет средств на содержание беженцев. Во-вторых, эти люди фактически оторваны от корней и имеют специфический жизненный опыт", – отметил эксперт.