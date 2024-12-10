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|Кувейтец Хайсам Аль-Гайс переизбран генсеком ОПЕК еще на три года
00:30 11.12.2024
Москва. 10 декабря. - Хайсам Аль-Гайс переизбран генеральным секретарем ОПЕК еще на три года, начиная с августа 2025 года, сообщил секретариат организации.
Аль-Гайс был представителем Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 год.
Конференция ОПЕК обычно назначает генсека сроком на три года и может продлить его полномочия еще один раз на такой же срок.