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Бои в Часов Яре и Торецке затухают. На очереди - Константиново, - Радомир Маркуш
00:31 11.12.2024

На очереди - Константиново: Стало понятно, когда наши освободят Часов Яр и Торецк
В обоих населенных пунктах враг теряет главные опорники, на которых держится вся его оборона
Радомир Маркуш
10.12.2024

Хорошие новости приходят с Константиновского направления, под которым в последнее время военные эксперты, в том числе украинские и западные, подразумевают сражения за Часов Яр и Торецк/Дзержинск. Если 8 декабря мейнстримные обзорщики писали об ожесточенных боях "без значимых изменений" и способности ВСУ держать целостность обороны в данном районе, то 9 декабря с мест пошли сообщения о сдаче врагом ряда важных опорников в обоих городах.

Причем первыми заголосили медийные укровояки, оперативка которых более-менее отражает реальную картинку. Воюющий самостийный блогер с погонялом "Мучной юдинг" опубликовал спич-печальку:

"В Часике [москали] смогли продвинуться с юга как в самом огнеупорном заводе, так и в северной части микрорайона „Северный", тем самым выйдя к его окраинам. Таким образом, украинское войско на заводе зажато уже с 3-х сторон. В Торецке продолжаются сильные бои, несмотря на то, что мы потеряли контроль над шахтой „Центральная" и ее терриконами".

Итак, ВСУ в "фортецi" № 1 на заводе огнеупоров, если посмотреть на карту, фактически оказались в оперативном окружении. "Мучной юдинг" мог бы уточнить, что с 4-й стороны "горловина", зажатая между освобожденной территорией и прудом Днепровский, составляет не более 900 метров, а значит простреливается, как в тире. Стало быть, гарнизон "хероев" в наиболее крупных цехах № 3 и № 5 долго не продержится.

"Свободная Пресса" 17 ноября сообщила, что наши взяли самую высокую точку в Часов Яре и закрепились в многоэтажном доме на самой верхушке "царь-горы" ДНР, в результате чего все перемещения укровояк и их опорники стали видны, как на ладони.

Уже тогда началось уничтожение выстрелами из ПТУР пулеметных гнезд и лежанок снайперов ВСУ в центральной части города, но самое опасное для них, что под удар стали попадать стационарные ретрансляторы для БПЛА. В этих условиях сражение за завод и прилегающую к нему застройку велось с преимуществом российской армии.

Оборона для бандеровцев, как они сами признают, стала в Часике "дотационной". Потребовалось три недели, чтобы перемолоть захисников на позициях и загнать в подвалы завода. Сидельцам там точно не позавидуешь из-за прилетов ФАБов и, скорее всего, большинство из них достаточно быстро "задвухсотилось".

Уже пошли текстовые заявки от надежных источников, что главный опорник Часов Яра под названием "Цитадель" (завод огнеупоров) переходит под наш контроль. "Большая часть завода огнеупоров нами взята, а потому уже скоро перед гарнизоном противника встанет дилемма - либо уходить, либо вести бои в западной части Часова Яра на невыгодных в оперативном плане позициях", - информирует Юрий Подоляка.

По словам военного эксперта, следующим городом в очереди на освобождение станет скорее всего Константиновка. Город довольно большой, но находящийся в очень невыгодном для обороны месте, в низине. Будут ли его части ВСУ также отчаянно защищать? Не факт.

Что касается Торецка, то перелом в битве за город наступил. Наши продвинулись в районе многоэтажек и продолжают расширять зону контроля за улицей Грушевского в сторону укрепрайона противника на территории шахты "Торецкая", которая фактически находится за границей города.

По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", микрорайон Забалка уже фактически под контролем русских. О том, что он был потерян "хероями", "Свободная пресса" сообщила еще 3 декабря. "Львы" Зеленского убежали на шахту "Центральная", оставив после себя "сюрпризы" в виде мин. Тем не менее штурмовики группировки "Центр" достаточно быстро вышли к терриконам и, по последним данным, взяли и их, и прилегающие здания администрации шахты.

Как строчит в своей очередной сводке популярный в незалежной говорун Богдан Мирошников, "москали установили контроль над терриконами шахты „Центральная" и большинством зданий на территории. Потеря контроля над шахтой „Центральная" дает ВС РФ возможность осуществить разрезной удар между Нелеповкой и Щербиновкой, тем самым создать „котел" для остатков захисников Нелеповки… Также 90% многоэтажек в городе под контролем россиян".

Из Торецка приходят сообщения, что наши части пытаются развить свой успех в районе шахты "Центральная", атакуя здесь части ВСУ на запад и север. В то же время, судя по уже имеющемуся опыту боев за Дзержинск, сейчас наверняка наступит небольшая оперативная пауза. Русским штурмовикам нужно закрепиться и наладить надежное наблюдение с терриконов за районом Центрального рынка, а также подготовиться к штурму шахты "Торецкая".

Согласно обновленной карте паблика Liveuamap, российским бойцам удалось продвинуться вплотную к комплексу зданий Управления и депо "Торецкугля".

Вражеские говоруны предполагают, что дальнейшее наше продвижение будет направлено на поселок Крымский, расположенный на севере-востоке города с целью охвата 80-метрового террикона.

9 декабря неназванный заместитель командира украинского батальона, действующего на Торецком направлении, заявил газете "Суспільне Київ" (заблокирована в нашей стране), что российские войска постоянно проводят штурмы небольшими группами пехоты и используют дроны, оснащенные оптоволоконными кабелями, в рамках усилий по подавлению украинской системы РЭБ. Говорун держится бодрячком, но факты упрямо указывают на скорое завершение битв за оба города на Константиновском направлении.

Источник - svpressa.ru
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