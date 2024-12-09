Игорь Левитас: Кто заказал смену власти в Сирии и почему режим Асада не спасли?

00:36 11.12.2024

9 декабря 2024



Последние недели отмечены необыкновенной агрессивной активностью. Грузия, Румыния, Южная Корея вдруг выскочили как черти из табакерки. Но самыми впечатляющими стали, конечно, события в Сирии. И это понятно - на небольшой площади сошлись интересы очень многих стран.



Россия, Иран, Турция, Израиль, США, Саудовская Аравия - это список только тех стран, которые непосредственно теряют или находят что-то от этого конфликта. Если охарактеризовать все произошедшее коротко, то самой правильной будет фраза: террористическая организация свергла законно избранное правительство и захватила Сирию. Все остальное - это нюансы. И это не является каким-то исключительным явлением. Ливия, Афганистан - все это уже было и было совсем недавно. Произошедшее в Сирии ничего нового не сказало.



С одной стороны, на Западе злорадствуют - это проигрыш Ирана и России. И это правда. Но если для Ирана это действительно фиаско, то для России… У нее сейчас другие приоритеты. Кстати, это одна из причин, почему Россия не поспешила на помощь режиму Башара Асада. Достаточно и того, что она его приютила.



С Ираном все гораздо хуже. Рушится так долго им создаваемая "Ось сопротивления" или "Шиитская ось". Эта коалиция объединяла Иран, Сирию, "Хезболлу", йеменских хуситов и кучу других более мелких группировок. Представитель Ирана как-то сформулировал цели и смысл этой оси:



"То, что происходит в Сирии, - это не внутренняя проблема, а конфликт между осью сопротивления и ее врагами в регионе и во всем мире. Иран ни в какой форме не потерпит разрушения оси сопротивления, неотъемлемой частью которой является Сирия".

Мало того, что Израиль нанес чувствительный удар по "Хезболле", что ослабило ось, поражение сирийского правительства почти окончательно разрушило ее. Кстати, Израиль можно тоже отнести к тем, кто проигрывает в данной ситуации. Одно дело иметь на границе вполне вменяемого Асада, пусть и являющегося противником еврейского государства, совсем другое, когда на границе располагаются банды отмороженных исламистов. Этим объясняется выход израильских танков в нейтральную зону на границе Сирии и Израиля. Почему банды? Да потому, что в организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которая и ведет бои в Сирии, входят 24 джихадистские военизированные группы. Не лишне заметить, что эта организация считается террористической и в США, и в России, не говоря о других странах.



Но если кто-то проигрывает, то кто-то выигрывает. Главные бенефициары победы террористов - это Турция и Саудовская Аравия. Именно они, государства, в которых суннизм - религия большинства, прилагали и прилагают массу усилий, чтобы разрушить шиитскую ось. Причем если Саудовская Аравия делает это в основном на дипломатическом фронте, то Турция помогает воевать и оружием, и живой силой. Поэтому неудивительно, что в Турции и Саудовской Аравии на зданиях посольств Сирии сменили флаги буквально в одно мгновение. И это при том, что Реджеп Тайип Эрдоган позиционирует себя как чуть ли не друг России. Но не все, наверное, обратили внимание на то, что анонсировавшаяся поездка Владимира Путина в Турцию была отложена.



Что же ждет этот регион? Прогнозы - дело неблагодарное, но я не прогнозирую, а просто рассуждаю. Главное, что будет в самой Сирии. Но посмотрите на Ливию. Там была точно такая же ситуация, когда свергли почти мгновенно правительство Муаммара Каддафи и страной овладели террористы-фундаменталисты. 13 лет назад Каддафи был убит. Принесло это мир в Ливию? Нет. Несколько правительств, работающих одновременно, еще больше вооруженных формирований, постоянные военные действия - страна резко деградировала, собственно, единой Ливии нет - ее просто раздербанили на клочки, и выхода из всего этого не видно.



То же самое произойдет и в Сирии. Она перестанет быть единой страной. Де-факто она уже с начала военных действий в 2011 году не является единой страной. Пройдет совсем немного времени, буквально недели, и в Сирии вспыхнет кровавый междусобойчик. Сейчас два с половиной десятка террористических организаций объединились против единого врага - Асада. Но у каждого есть свои планы, свои амбиции, свои цели. А поскольку ничего другого, как воевать, они не умеют, Сирия будет еще больше деградировать.



На страну США наложили более чем 2,5 тыс. санкций. Понятно, что даже с уходом Асада санкции никто не снимет. Но если при Асаде Россия помогала восстановлению разрушенных предприятий, то кто будет восстанавливать Сирию сейчас? Эти бандиты с автоматами? Не верю! Турция могла помочь разрушить Сирию, но помогать ее восстанавливать точно не будет.



Сирийские вооруженные формирования нужны Эрдогану только для войны с курдами, для их уничтожения. И вообще, люди, привыкшие получать то, что им нужно, при помощи оружия, работать не пойдут. И оружие не сдадут. В разы возрастет количество сирийских беженцев.



Но есть и еще такой нюанс. Руководитель всего этого конгломерата бандитских группировок Мухаммад аль-Джулани - выходец с Голанских высот, о чем говорит его псевдоним "Джулани". И то, что на определенном этапе он начнет войну с Израилем за Голаны, непреложный факт.



Скорее всего, мир получит на месте Сирии несколько территорий, контролируемых различными организациями вооруженных фундаменталистов, что, увы, не приведет к миру. Скорее всего, трогать российские военные базы они не будут, хотя бы первое время. Но то, что Асад укрылся в России, потянет за собой требования о его выдаче, что может привести к закрытию этих баз, а то и к прямому на них нападению. Что касается США, то Дональд Трамп, судя по всему, решил самоустраниться от этой проблемы, ибо у него огромные планы, и Сирия в них не входит.



Впрочем, поживем - увидим.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ



Игорь Левитас