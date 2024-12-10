Имамы в Киргизии легализовали проституцию, - депутат Айсулуу Мамашова

00:39 11.12.2024

Священнослужителей в Киргизии обвинили в легализации проституции



Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявила депутат Айсулуу Мамашова, сообщает ИА 24.kg.



По ее словам, священнослужители совершают нике (обряд венчания) на одну ночь.



"Это, к сожалению, имеет место быть. Прошу представителей ДУМК (Духовное управление мусульман Киргизии - прим. EADaily) ответить на этот вопрос. Имам читает нике, потом делают что хотят всю ночь, потом говорят „талак, талак, талак" (развод в исламе) и до свидания. Это прям узаконенная ночная проституция",

- сказала Мамашова.

Отвечая на вопрос, заместитель верховного муфтия республики Жоробай Шергазиев отметил, что в шариате нет понятия "временного нике" или "нике на одну ночь". По его словам, все имамы ДУМК и учителя в медресе знают об этом и не дают таких разрешений.