Открытие Нотр-Дама после реставрации обернулось политическими "поминками" Макрона, - Вл. Малышев

00:41 11.12.2024 На фоне Нотр-Дам-де-Пари

Открытие собора после реставрации обернулось политическими "поминками" Макрона

Владимир Малышев

09.12.2024



Попытка президента Франции Эммануэля Макрона превратить торжества в Париже по случаю открытия после ремонта знаменитого собора в свой личный "мировой триумф" с треском провалилась.



Перед церемонией Макрон с наигранным пафосом заявил, что, восстановив Собор Парижской Богоматери и организовав Олимпийские и Паралимпийские игры, Франция показала, что "мы можем творить великие дела… мы можем творить невозможное".



нотр макрон трамп.jpgДействительно, на политтусовку в Париже по этому случаю прибыли около 40 мировых лидеров, включая избранного президента США Дональда Трампа, для которого эта поездка стала первым зарубежным вояжем после избрания. На ее фоне обозначился и прибывший в Париж Владимир Зеленский, который примчался в надежде на встречу с Трампом. И это отставному комику удалось. Правда, то была не встреча тет-а-тет, на что он рассчитывал, а пришлось "соображать на троих": 20-минутный разговор состоялся вместе с Макроном. Как сообщают СМИ, после его окончания французский президент сделал жест рукой, подняв большой палец вверх. Как не трудно догадаться, западные покровители Зеленского снова похлопали его по плечу, обещая помощь и поддержку.



Однако украинское агентство УНИАН, после этой встречи поместило следующую информацию: "Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе визита в США предложил команде Дональда Трампа вести войну до возвращения границ 2022 года, а также предусмотреть вступление Украины в НАТО. Однако эти предложения были встречены "прохладно" и с негативной реакцией. Кроме того, американская сторона выразила недовольство предоставленной информацией о ситуации на фронте, отмечая расхождение между реальным положением дел и "приукрашенными" данными", – отметило УНИАН.



Блистали своим отсутствием в Париже и некоторые знаковые фигуры. Во-первых, на церемонию не приехал папа Римский Франциск. Хотя, казалось, как глава римско-католической церкви именно он и должен был бы стать ключевой фигурой этого торжества. Однако понтифик отказался, сославшись на "плотный график", что, впрочем, не помешало ему отправиться на Корсику. Как считают некоторые, после богохульства на Олимпиаде в Париже папа решил, что теперь он туда – "ни ногой".



И, наверное, правильно сделал, потому что во французской столице снова имело место богохульство. Светская акция с участием политиков проводилась внутри собора, хотя французская Конституция запрещает проводить такие мероприятия в религиозных учреждениях. Поэтому сначала она и в самом деле планировалась на площади перед Нотр-Дам, но в последний момент, сославшись на плохую погоду, ее перенесли внутрь храма. А это значит, что, по сути, и произошло настоящее святотатство, на что западные СМИ постарались внимания не обратить.



Во-вторых, на церемонии отсутствовала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен. Она только что подписала соглашение с южно-американским блоком стран МЕРСОКУР соглашение о свободной торговле, против чего яростно протестовала Франция, а потому оказалась на этот момент в Париже "персоной нон грата". Уходящий президент США Джо Байден и короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III – тоже отказались от посещения.



к м..jpgА ведь задумано было это празднование в Париже, которое проходило в минувшие выходные, с большой помпой. Как известно, построенный 860 лет назад легендарный храм, описанный в одноименном романе Виктора Гюго, сильно пострадал во время пожара в 2019 году. Точные причины возгорания так и не были установлены. Предполагают, что собор сгорел или от короткого замыкания в электросети или же от брошенной кем-то непотушенной сигареты. На его реставрацию ушло пять лет, и были затрачены баснословные деньги – около миллиарда долларов. Причем работы велись по старинным методикам с применением таких же материалов, которые использовались при его постройке.



Впрочем, ничего особо "героического" в этом ремонте на самом деле не было. В Москве, как известно, восстановили снесенный большевиками громадный Храм Христа Спасителя и тогда не поднимали шум на весь мир.



Такой шумный праздник Макрон решил организовать вовсе не для того, чтобы прославить французских строителей и реставраторов, а совсем с другой целью – поднять свой стремительно падающий рейтинг, хоть как-то защититься от бурного натиска оппозиции, грозящей ему отрешением от власти.



Ведь президенту Франции сегодня на самом деле совсем не до праздников. Ему нужно срочно искать замену на место ушедшему в отставку премьер-министру Мишелю Барнье. Макрон уже заявил, что снова будет выдвигать претендента на пост главы правительства, игнорируя победившие недавно на досрочных выборах в парламент партии оппозиции, что вызвало у них возмущение.



"Я нахожу его речь опасной, – заявила лидер оппозиционного "Национального объединения" Марин Ле Пен, цитирует ее слова газета Figaro. – Эммануэль Макрон специализировался на подрывной деятельности, но до сих пор не доходил до того, чтобы отрицать существование и положения Конституции Пятой Республики. Это заходит слишком далеко. Эммануэль Макрон не может оскорблять депутатов… Я считаю, что это беспрецедентный поступок", – отметила политик.



"Теперь мы призываем Макрона уйти", – заявила в свою очередь Матильда Пано, глава парламентской фракции левой партии Жана-Люка Меланшона "Непоколебимая Франция", которая призвала к "досрочным президентским выборам".



"Слава ускользает от французского лидера, поскольку он руководит страной, находящейся в глубоком кризисе, с рухнувшим правительством, без бюджета и таким политическим разделением, что, кажется, нет ясного пути вперед. Все чаще г-н Макрон слышит не исповеди благодарности, а требования об отставке", – написала по поводу церемонии открытия собора даже вполне лояльная к президенту Франции газета New York Times.



Многие винят г-на Макрона в нынешнем политическом беспорядке в стране, поясняет газета. После того, как его партия потерпела поражение на европейских выборах в июне прошлого года, он шокировал свой кабинет и страну, призвав к внеочередным выборам в 577-местную Национальную ассамблею. Результат, как он обещал, даст стране некоторое "прояснение". Вместо этого избиратели выбрали беспорядочный, зашедший в тупик парламент, в котором места разделены на три лагеря – ни у одного из них нет четкого пути для принятия законопроектов – и две осмелевшие экстремистские партии, лидеры которых являются претендентами на пост президента.



"Я не вижу, что может случиться, чтобы снова поставить его на кон", – сказал Венсан Мартиньи, профессор политологии Университета Ниццы, имея в виду президента Франции. "От него веет бесконечным концом".



"Макрон – жертва собственного нарциссизма, – сказал Ален Минк, политический эссеист и многолетний неформальный советник французских президентов. – Он отрицает реальность".



И действительно подавляющее большинство депутатов от оппозиционных партий проголосовали на минувшей неделе за отставку правительства премьер-министра правительства Макрона Мишеля Барнье, всего через три месяца после его вступления в должность.



В итоге его кабинет оказался самым недолговечным правительством в истории Пятой республики Франции, образованной в 1958 году.



Конституционно Пятая республика была задумана для работы с сильным президентом, контролирующим сильное большинство в парламенте, напоминает Копе, бывший министр-консерватор, а ныне мэр Мо. Без этого и с учетом того, что компромисс во французской политике считается слабостью, тупиковые ситуации становятся неизбежными. "У Макрона нет альтернативы, кроме того, как уйти в отставку", – заявил Копе.



Однако сам президент уходить не собирается. Срок его полномочий рассчитан до 2027 года, и он назвал идею о своей возможной досрочной отставке "политической фикцией". "Французский народ избирал меня дважды", – сказал он во время государственного визита на этой неделе в Саудовскую Аравию. – Я чрезвычайно горжусь этим и буду чтить это доверие со всей своей энергией, чтобы служить своей стране до самой последней секунды".



Тем не менее запланированный им самим "триумф" в связи с открытием легендарного собора, "стал на самом деле его позором" – такую оценку дала торжествам в Париже итальянская газета Giornale.



"Без правительства, с враждебными политическими партиями, – пишет газета, – и в атмосфере, которая совсем не празднична. Власть борется с забастовками государственных служащих и предпринимателей, обескураженных кризисом; происходят протесты тысяч фермеров, обеспокоенных отсутствием вмешательства в их пользу, предусмотренного проектом бюджета, который провалился в связи с падением исполнительной власти, потерявшей доверие после трех месяцев существования; не говоря уже о поднятой тревоге по поводу опасности терактов, которая вынудила задействовать более 6000 полицейских, жандармов и солдат, и привести к закрытию магазинов и бутиков вокруг Нотр-Дама, а также киосков с книгами и старинными плакатами на острове Сите", – отмечает Giornale.



Сегодня французы, указывает издание, не видят и следа того духа "братства" в политическом классе, которым все хвалились, начиная с президента. По данным опроса газеты Figaro, 6 из 10 французов хотели бы, чтобы Макрон ушел в отставку.



Макрон пытается отвлечь внимание французов от катастрофической ситуации, которая сложилась внутри страны, заявил в интервью "Известиям" ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.



"Какого бы премьер-министра Макрон ни избрал в ближайшие дни, над ним все равно будет висеть дамоклов меч отставки, потому что левый "Новый народный фронт" и правое "Национальное объединение" всегда смогут сплотиться и свергнуть нового главу кабинета министров, точно так же как и Барнье, - отметил политолог.



А потому пышное празднество в Париже и восторженные речи гостей по поводу возрождения великолепного исторического храма на самом деле стали не триумфом президента Франции, а, по сути, его политическими "поминками". Источник - Столетие.Ру

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733866860





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Повестку заседания Палаты утвердили сенаторы

- Ерлан Кошанов принял участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве

- Государственный советник провел республиканское рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия

- Эрдоган примеряет на себя статус султана и халифа

- Разбронирование стабфондов для стабилизации цен в предновогодние дни началось в регионах

- Канат Бозумбаев проверил готовность служб МЧС, МВД и акиматов к обеспечению безопасности в период предстоящих праздников

- Глава МИД Казахстана принял Посла Китая

- Кадровые перестановки

- АФМ завершил расследование 68 уголовных дел по финпирамидам с ущербом более 20 млрд тенге

