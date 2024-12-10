Кто и что стоит за оглушительным успехом боевиков в Сирии? - Ю.Кузнецов

00:54 11.12.2024

10.12.2024 | ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ



Турция укрепляет экономические связи с Европой



События последних дней в Сирийской Арабской Республике заставляют заинтересованные стороны многое переосмыслить и осознать. Менее чем за две недели поддерживаемая Россией и Ираном страна практически без боя сдалась боевикам, сделав это после 13 лет кровопролитной гражданской войны, которая должна была чему-то научить, прежде всего, самих сирийцев, боровшихся за свое право жить без страха за будущее. Но, похоже, многолетний урок не пошел впрок.



Да, вооруженная оппозиция как будто бы выполнила одну большую задачу – захватила власть. Следующая, не менее сложная задача – удержать эту власть и обеспечить гражданский мир. Любые расправы, даже не санкционированные, но допущенные новыми властителями, будут тесно ассоциировать с "новой реальностью". Хотя уже сейчас понятно: сведение счетов, самосуд и прочее внутригражданское "выяснение отношений" практически неизбежны.



В этом смысле способность оппозиции удержать от того, чему сама она стала однажды причиной, остается под большим сомнением. Зато не приходится сомневаться в том, что "самостоятельность" победившей оппозиции в принятии решений будет "корректироваться" старшими турецкими товарищами. Новый порядок – он же турецкий низам, будет нужен правительству Эрдогана и некоторым его партнерам, интересы которых просматриваются на "ближней" периферии бывшей Османской империи. И речь, заметим, абсолютно не о США, "уши" которых иные видят где надо и где их нет.



Если что и должно "кануть в лету" с поучительным для всех сирийским уроком, так это иллюзии некоторых экспертов и политиков, почему-то искренне считавших, что Анкара не способна на действия, не согласованные с Вашингтоном, подобные захвату Сирии почти без единого выстрела на рубеже ноября – декабря 2024 года.



Для США и Израиля сложившийся при Асаде статус-кво в Сирии был более чем желателен. Политика, действия и мотивы властей Дамаска были вполне предсказуемы. В качестве алавитско-шиитской "прокладки" Сирия не давала возможности арабо-суннитскому объединению. Пришедшая же к власти идлибская публика не только крайне негативно относится к главному союзнику США – Израилю в регионе, но и в целом они куда менее предсказуемые. Особенно если учесть, что за оппозицией маячат турецкие "уши". Соответственно, любые договоренности с оппозицией без налаживания связей с Турцией на ее условиях будут носить для Западного Иерусалима исключительно предварительный (если не сказать – непредсказуемый) характер.



Можно вспомнить и о том, что отступающая армия Асада, которой, по некоторым данным, несколько месяцев не выплачивалось жалованье, оставила много разнообразного оружия, в том числе и противовоздушных систем. Едва ли подобное могло входить в планы режима Нетаньяху и уходящей администрации Байдена. Иначе сложно объяснить многочисленные удары ВВС Израиля по складам вооружений, а также недавний заход ЦАХАЛ на сирийскую территорию с юга в так называемую "буферную зону" с явным прицелом на три южные провинции Сирии – Эль-Кунейтра, Дера`а и Эс-Сувейда.



Таким образом, выгодополучатели расположены явно в другой стороне. Накануне стало известно о подрыве боевиками "сирийской национальной армии" одного из ключевых мостов через Евфрат на направлении курдского Манбиджа. Одновременно турецкая авиация нанесла массированный удар по объектам курдских военизированных формирований в Айн-Иссе. Но еще незадолго до так называемого "Рассвета свободы", недавней операции протурецких боевиков против курдов на западе провинции Алеппо (район Тель-Рифаата), имело место несколько ключевых событий и признаков, проливающих свет на региональные процессы.



Во-первых, турки впервые за долгие годы подписали долгосрочный контракт с французской нефтяной компанией Total на поставку сжиженного природного газа. Уже одно это событие отчетливо сообщало о нормализации турецко-французского диалога. Франция же была и остается ключевым игроком в регионе Восточного Средиземноморья, а Сирия ранее была подмандатной французской территорией. Интерес Парижа как одного из лидеров ЕС кроется в том, чтобы добиться энергетической связки с Анкарой в условиях, когда политика новоиспеченного президента Дональда Трампа с января 2025 г. может пойти по новой, неблагоприятной для французов траектории. Зачем тем же европейцам закупать газ втридорога у Штатов, когда можно это делать дешевле и на Ближнем Востоке? Кстати, президент Эммануэль Макрон уже приветствовал захват власти боевиками.



Во-вторых, после введения США санкций против "Газпромбанка" (читай: против "Турецкого потока") в Ак-Сарае потеряли экономическую нить, способную удерживать Анкару от неосмотрительных шагов в ее прагматичном диалоге с Москвой. Не исключено, что американские бюрократы даже не поняли, что они наделали, подтолкнув ЕС и Турцию в объятия друг к другу.



В-третьих, и для турецкой стороны Трамп – тот еще "кот в мешке". Турецким элитам стало понятно, что "обтяпать делишки" на Ближнем Востоке надо успеть до воцарения республиканца. С ним лучше разговаривать, занимая более выгодные позиции, и можно сказать, что в каком-то смысле Трамп по крайней мере на время объединил бывших противников.



Остается добавить, что и с другим лидером ЕС – Германией – у Турции "внезапно" стали ладиться дела. Среди прочего канцлер Олаф Шольц наконец одобрил поставку "Еврофайтеров" Анкаре, хотя до победы республиканца он был категорически против сделки.



В любом случае упускать европейское измерение в политике Турции было бы непростительной опрометчивостью. Внешнеторговый оборот Анкары с Брюсселем – наиболее крупный и составляет от 40 до 50% от всего внешнеторгового оборота Турции.



Вне зависимости от влияния на процесс внешних интересантов ясно одно – турки и Эрдоган лично при любом удобном моменте принесут в жертву отношения России и Турции: слишком велика пропасть цивилизационного антагонизма, слишком велико западное, и прежде всего европейское, направление в турецкой политике. Наша доля в турецком энергопотреблении в лучшем случае составит около 30%. Найти им замену сложно, но нет ничего невозможного.



Концептуально Турция по крайней мере с 2020 года, с Карабаха и Ливии ощутила запах военных успехов. Запах этот, как известно, пьянящий, и он формирует определенную атмосферу и для самих турок, и для тех, кто будет пытаться с ними взаимодействовать или найти общий язык. Так что главная проблема в том, что теперь даже у мирно настроенных партнеров Турции нехитрый выбор: либо быть готовыми дать туркам "по зубам", либо отойти в сторону и не мешать туркам делать то же самое в отношении кого-либо, разумеется – в надежде на то, что завтра беда коснется именно соседа, а не их самих.



P.S. Выступая с очередным заявлением к нации по ситуации в Сирии, Реджеп Эрдоган назвал главным условием урегулирования в этой стране соблюдение территориальной целостности этой страны. Следуя политической демагогии, он возвестил, что подход Турции обусловлен не выгодой, а представлением о сирийском народе как о братском. Не стала неожиданной готовность участвовать в процессе восстановления Сирии, а также живой интерес к массовому возвращению туда беженцев из Турции (несколько миллионов человек) по мере налаживания ситуации.