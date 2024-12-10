Нетаньяху зачищает "старую Сирию". Израиль хозяйничает в буферной зоне и бомбит арсеналы соседа, - НГ

00:55 11.12.2024

10.12.2024



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Нетаньяху назвал дело против себя "океаном абсурда" и заявил, что командует армией на семи фронтах.

Правительство Израиля столкнулось с международным давлением из-за попытки расширить военное присутствие в демилитаризованной зоне на границе с Сирией. ООН предупредила: Израиль разрушает соглашение о разделении сил 1974 года. Страны Персидского залива заявили, что правительство премьера Биньямина Нетаньяху лишает Сирию шанса на нормальную жизнь в условиях перемен. Израиль же утверждает, что защищает свою пограничную линию от приближения враждебных элементов. Отдельно он начал уничтожение оставшихся в Сирии арсеналов.



С претензиями в адрес Израиля выступил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. "Мы продолжаем наблюдать израильские передвижения и бомбардировки сирийской территории, – сказал он. – Это необходимо прекратить. Это крайне важно".



"Агрессия, совершенная израильским оккупационным правительством путем захвата буферной зоны на Голанских высотах и ударов израильских оккупационных сил по сирийской территории, свидетельствует о постоянных нарушениях Израилем норм международного права и его стремлении разрушить шансы Сирии на восстановление безопасности, стабильности и территориальной целостности", – отдельно заявил МИД Саудовской Аравии.



Вместе с тем действия Израиля стали темой состоявшегося накануне закрытого заседания Совбеза ООН, участники которого осудили еврейское государство за бомбардировки и расширение контроля над буферной зоной – нейтральной полосой у границ Сирии, установленной под надзором международного сообщества по итогам двустороннего соглашения от 1974 года.



Иран уже обратился к ООН с призывом остановить действия еврейского государства на территории северного соседа и привлечь к ответственности правительство Нетаньяху. Запрос поступил на фоне запутанных сигналов из Тегерана по поводу его готовности защитить Дамаск, одного из важнейших игроков в "оси сопротивления" – клуба лояльных Ирану государственных и негосударственных акторов.



8 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах без всякого вооруженного сопротивления. Расширение контроля продолжилось и на следующий день, когда Минобороны еврейского государства сообщило о захвате новых локаций в нейтральной зоне, чтобы предотвратить создание "террористической инфраструктуры", и выходе за пределы нейтральной полосы.



Командование ЦАХАЛ называло эти меры временными и отмечало, что для него принципиально важно "создать зону безопасности, свободную от тяжелого стратегического оружия", которое, вероятно, могли оставить после себя группировка "Хезболла" и другие шиитские формирования на территории соседней страны.



Сейчас, по словам источников The Washington Post, еврейское государство ищет оружейные склады, а также любые материалы, которые могли бы быть гипотетически использованы во время трансграничного нападения, сказал один из собеседников американской газеты. Одна из целей поиска – химическое оружие, которое, по версии Израиля, могло оставаться у прежних властей Сирии незадекларированным.



Противники еврейского государства же утверждают, что оно хочет расширить свои территориальные приобретения. 10 декабря близкий к "Хезболле" канал "Аль-Маядин" сообщил, что израильская бронетехника была замечена в одном из пригородов Дамаска.



Повод для спекуляций дает и сам Нетаньяху. Выступая на пресс-конференции 9 декабря, премьер-министр заявил: "Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля".



Днем ранее глава израильского правительства заявил, что после падения Асада Израиль считает утратившим силу соглашение о разделении сил 1974 года, потому что армия Сирии оставила свои позиции. Такой курс открывает широкие возможности для расширения военного присутствия в пограничных районах, особенно в условиях, когда конкурирующие силы в Арабской Республике продолжают делить зоны влияния. Впрочем, некоторые израильские дипломаты продолжают утверждать, что еврейское государство продолжает уважать принципы соглашения о разграничении сил.



Вполне вероятно, что Израиль чувствует себя в наиболее сильной позиции на фоне военных успехов в Ливане и падения в Дамаске прежнего руководства, некогда крупного сторонника расширения иранского присутствия на сирийской территории.



Общая ситуация создает особый фон для возобновившегося 10 декабря судебного разбирательства против Нетаньяху. Он проходит обвиняемым по трем делам о коррупции и злоупотреблениях должностными полномочиями. Это старый процесс, который в последние пять лет бросает вызов власти премьер-министра. "Я ждал этого момента восемь лет, чтобы сказать правду, – заявил глава израильского правительства 10 декабря. – Я являюсь премьер-министром, я управляю государством, я возглавляю Государство Израиль и израильскую армию в войне на семи фронтах".



Он добавил во время выступления: "Должен сказать, что я прочитал материалы дел и был поражен масштабами абсурда. Это океан абсурда, и я буду об этом говорить".



Ожидается, что процесс займет не одну неделю. Однако у Нетаньяху есть время: фронт в Ливане нейтрализован невыгодным для "Хезболлы" мирным соглашением, а Сирия – как враждебный фронт – замолчала без какого-либо прямого участия еврейского государства.