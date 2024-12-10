ВС РФ вошли в Сумскую область Украины – итоговая сводка Readovka за 10 декабря

01:11 11.12.2024 Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 10 декабря в разрезе СВО. Русские войска перенесли боевые действия с Курской области России на Сумскую область Украины. Глава ФСБ Бортников сообщил об активизации украинских спецслужб по вербовке людей для терактов на территории РФ.



Навести шороху в тылах







Русские войска в боях с противником в Курской области достигли значительных успехов. Так, к исходу 9 декабря стало известно, что ВС РФ выбили ВСУ из села Плехово, находящегося южнее города Суджа, и затем вынудили их уйти за реку Псел. Перед нашим командованием встал резонный вопрос – какая следующая цель? К сожалению, совокупность невыгодности местности и подготовленность противника к обороне делают дальнейшее наступление в направлении Суджи или же на запад от Плехово крайне рискованным делом. Неприятель может сконцентрировать для обороны по берегам реки Псел значительные силы, тем самым прочно удерживая фронт.



Если нет возможности наступать на запад и на север, тогда можно обратить свой взор на юг. ВС РФ от села Плехово направились в указанном направлении и пересекли границу Украины, заняв лесной массив у поселка Александрия. Может сложиться впечатление, что русская армия не планирует ничего серьезного, а действует по принципу "зашли-вышли". Но она просто так ничего не делает, в условиях боевых действий иной взгляд не имеет права на жизнь. Следует задаться вопросом о смысле захода в Сумскую область.



Прежде всего, стоит заметить, что ВС РФ по ряду признаков намереваются пойти на юг вдоль восточного берега реки Псел и занять крупное село Мирополье, по возможности форсировав водную преграду именно там. Стоит заметить, что все боеспособные части ВСУ уже находятся на территории Курской области и либо развернуты на позициях, либо занимаются фортификационными работами в районе Суджи, Свердликово, Казачьей Локни и других населенных пунктов. На севере Сумской области противник держит лишь подразделения, выведенные из боя из-за высоких потерь, и там же их доукомплектовывает прибывающими новобранцами. Иными словами, оперативный тыл всей украинской группировки, действующей в Курской области на данный момент, представляет собой слабо прикрытую зону. Там изобилуют подразделения непосредственной поддержки, снабженцы и прочие части, которые слабо пригодны для сдерживания штурмовых групп ВС РФ. Стоит отметить, что в задачи русских войск может входить вынуждение противника к снятию сил с позиций в Курщине и их переброске для удержания Сумской области. Это, как следствие, приведет к ослаблению обороны ВСУ на том или ином участке зоны продвижения на территорию России, что сделает возможным прорыв истончившегося фронта неприятеля.



Не стоит сбрасывать со счетов и возможность ВС РФ атаковать на другом участке границы России и Украины. После освобождения Глушковского и части Кореневского районов Курской области у русских войск появилась прямая предпосылка для нанесения тяжелейшего удара по всей системе обеспечения боеспособности украинских частей. Например, атакой из района сел Гордеевка и Успеновка выйти к населенному пункту Юнаковка, где от границы не более 12 км. Через него проходят главные трассы, по которым в районе Суджи и села Свердилково ВСУ перебрасывают подкрепления и боеприпасы в Курскую область. Удар по Юнаковке как минимум вынудит Киев снимать для прикрытия села с близлежащих участков фронта всех, кого можно. Угроза утраты этого населенного пункта и, соответственно, трассы снабжения для соединений противника, вторгшихся в Россию, просто вынудит незалежную не обращать внимание на другие проблемные точки и обрушит все планы обороны ВСУ в Курской области. Учитывая вышесказанное, стоит предположить, что русские войска в очень скором времени реализуют эту на самом деле давно напрашивающуюся операцию.



Внутренняя угроза



Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Украина активизировала вербовку людей для совершения терактов на территории России.



Стоит резонный вопрос о группах риска, которые легко подвержены вербовке. Вспоминается крупнейший теракт нашего времени – трагедия в "Крокусе". Для того чтобы конкретно оформить образ угрозы, стоит обратить внимание на несколько фактов, а именно – события на Ближнем Востоке. Не секрет, что пестрый национальный состав вооруженных формирований, захвативших власть в Сирии, представлен и выходцами из бывших советских республик. Не стоит считать, что, завербовавшись в ту или иную террористическую организацию, они в ней останутся на всегда. Высока вероятность, что вчерашние боевики вернутся к себе на "родину", а потом ничто не мешает им поехать в Россию – террористы обязательно воспользуются лояльностью отечественной миграционной политики. К тому же ряд сирийских джихадистских движений напрямую связан с украинским ГУР, чьей пехотой не в меньшей степени являются так называемые "мухаджиры" – выходцы из экономически слаборазвитых мусульманских стран.



Важно отметить, что спецслужбы незалежной находятся в постоянном процессе "самообучения": заброска в Россию завербованных в ЕС ее граждан не может дать ожидаемого эффекта. Погранслужба ФСБ держит руку на пульсе в этом вопросе – относительно недавние задержания диверсантов-гастролеров в Калининградской области и сегодняшняя операция по обезвреживанию несостоявшегося подрывника с гражданством ФРГ в Нижнем Новгороде это демонстрируют. Но какая группа является наиболее перспективной в глазах Киева? С определенностью можно сказать, что это лица из республик Средней Азии. В России их очень много, ФСБ банально не имеет возможности уследить за всем происходящим в мигрантской среде. А учитывая серьезнейший опыт ГУР в "обработке людей", следствием которого стал все тот же "Крокус", стоит ожидать рецидива, о котором предупредил Бортников.



Перезревшая проблема. Не владеющих русским языком детей планируют перестать принимать в школы



Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на обучение в российских школах детей мигрантов, не владеющих русским языком. Эту тему обсудили также глава СПЧ Фадеев и президент Путин.



Фадеев подчеркнул, что дети, не говорящие на русском языке, не могут адаптироваться в школе сами и вдобавок мешают учиться другим. В Россию прибывают многие сотни тысяч мигрантов, зачастую с семьями, а семьи у них большие. При этом в школах они не адаптируются, создают проблемы другим и формируют закрытые отдельные коллективы, которые к старшим классам начинают походить на подростковые группировки.



Фадеев не стал полностью отсекать таким детям возможность для получения образования и заявил о необходимости создавать специальные центры для обучения русскому языку. Предложения по данному вопросу уже направлены в Думу.



В сегодняшней России трудовая миграция создает серьезную проблему. Иностранцы формируют анклавы, причем асоциальная часть приезжих быстро отвязывается от заявленных целей. Люди меняют место работы, перестают работать вообще, начинают промышлять преступлениями, выдавливают коренное население из районов, где живут. По мнению Фадеева, схема должна быть другой – "приехал, легализовался, отработал, уехал". Сменившие трудовую сферу мигранты должны либо заново получать патент, либо уезжать.



Ввоз иностранцев в Россию давно носит неконтролируемый характер, и с этим согласны уже все, но теперь вопрос дошел до четкого законодательного регулирования и появления внятной государственной политики. Если мигрант претендует на то, чтобы остаться в России, он должен вписываться в общество, хорошо знать язык, а государство должно точно знать, где он находится и чем занимается. Если этот человек не представляет какой-то специфической ценности, вполне достаточно, если он отработает свой контракт и вернется домой. Россия долгие годы просто игнорировала вопрос о качестве миграции, о том, что за люди и в каком числе к нам едут. Сейчас ситуацию еще не поздно исправить, а миграционные потоки упорядочить. Но начинать в любом случае необходимо уже сейчас, иначе мы можем завтра не узнать страны.



Вчера, 9 декабря, главным событием дня стало начало штурма села Дачное на Кураховском направлении. Источник - Readovka

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