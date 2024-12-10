Многоходовка в Сирии: выиграли все, кроме Башара Асада, - Эмиль Боев

01:25 11.12.2024 Главы МИД Ирана, России, Сирии и Турции. Иллюстрация: МИД России

Война на Ближнем Востоке идет уже более 6 тысяч лет - это если следовать официально признанной исторической науке. По сказаниям же древних евреев, воюют они гораздо дольше: в XI веке до нашей эры первый царь евреев Саул погиб в очередном сражении с филистимлянами. Следующий царь Давид - тот самый, который в молодости убил Голиафа - завершил формирование первого еврейского государства.



С появлением первых империй - хеттов, ассирийцев и шумеров - все стали воевать между собой, ибо война в те времена была единственно известной формой дипломатии - вот так и общались древние империи. При этом, попутно и между делом, эти империи обязательно порабощали всех семитов, встречавшихся у них на пути, - евреям воевать приходилось всегда и со всеми. Ну, прям как нам - русским!



Античность для ближневосточных земель началась с установлением власти персидской династии Ахеменидов. Завоевав территории Иудеи, Финикии, Ассирии и других стран, персы на некоторое время сумели установить прочный мир в землях от Красного моря до Бейрутского залива. Запомним, дорогой читатель: первой серьезной и долговременной властью над всеми библейскими землями - и еврейскими в том числе - обладали персы. Иранцы, если называть их на современный манер. Иран (Персия) тоже помнит об этом и в наши дни.



Пришедшие затем на Ближний Восток римляне столкнулись с парфянами, наследниками персидской части империи Александра Македонского. Два великих народа античности - римляне и персы - на многие годы превратили Ближний Восток, в особенности Сирию, Ливан и Палестину, в театр военных действий.



Первые столетия после гибели Рима ознаменовались арабской экспансией на ближневосточные земли. Арабы не только завоевали местные государства и оттеснили византийцев к Босфору, они принесли свою веру мусульманскую в священный город христиан и иудеев - в Иерусалим. Захватив исторический, священный для евреев и христиан город, арабы жестоко столкнулись с христианами-католиками в Крестовых походах, новые властители открыли череду ближневосточных конфликтов на следующую тысячу с лишним лет. В итоге удержать свою власть арабы не смогли и в конце Средневековья Ближний Восток стал частью Османской империи - на землю обетованную пришли турки. В Ливане, Сирии, Палестине, Иудее, Армении и части Ирана - везде правили турки.



И это запомним, дорогой читатель: у арабов и турок, как и у персов, многовековой, исторический - в генах - пристальный интерес к Ливану, Сирии, Палестине и евреям. Ну, как у нас к Украине. Как и у евреев: у них тоже есть своя историческая память ко всем тем, с кем им пришлось сталкиваться на Ближнем Востоке.



У евреев эта память гораздо тоньше и ранимее: они помнят, что, в том числе и стараниями вышеперечисленных государств, евреи веками были лишены собственной страны - Иудея чаще всего находилась под властью чужеземцев.



Все изменилось после Первой мировой войны, когда британцы с помощью арабских повстанцев разбили турок и стали править на территории современных Израиля и Палестины. Кроме арабов, в борьбе против османов англичанам помогал "Еврейский легион" - подразделение из еврейских добровольцев, желавших создать на Ближнем Востоке еврейское государство. Британские власти в долгу не остались - в ноябре 1917 года министр иностранных дел Великобритании Артур Бальфур написал официальную декларацию, получившую название "Декларация Бальфура". В ней сообщалось о том, что "Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все усилия для содействия достижению этой цели".



Декларация Бальфура стала точкой отсчета современного конфликта между евреями и арабами. В Палестине считают, что англичане таким образом кинули арабских повстанцев, которым обещали земли в обмен на помощь в борьбе с Османской империей. Негодование арабов Палестины вполне объяснимо: англичанам помогали и евреи, и арабы, а государство пообещали только евреям… Обидно, блин! Тем паче, что реализация Декларации Бальфура привела к массовой иммиграции евреев из Восточной Европы в Землю обетованную - Палестину. К 1925 году в страну прибыло около 40 тысяч переселенцев и общее количество евреев в Палестине перевалило за 125 тысяч.



Арабское население Палестины было недовольно ростом еврейской общины, и антисемитские настроения к концу 1920‑х вылились в многочисленные погромы - арабы с оружием в руках убивали евреев, а женщины грабили их дома. Именно эти события и длятся в Палестине между арабами и евреями и до сего дня. Ну, только теперь уже евреи отвечают арабам по полной.



В 1947 году ООН приняла план раздела Палестины и образования двух государств - израильского и палестинского. Лига арабских государств тут же выступила против. С этого момента и начались открытые военные столкновения уже в современной истории, которые продолжаются несколько десятилетий в нескольких войнах и привели к современной конфигурации противоборствующих сторон. Эта конфигурация сформировалась отнюдь не в 1967 году, когда Египет, Сирия и Иордания призвали "сбросить Израиль в море" - нет, это вполне себе историческая, тысячелетняя конфигурация: Иран (персы) и арабы междуречья и Палестины против ненавистных им исторических семитов - евреев.



Да, дорогой читатель, именно из таких реалий и надо исходить: пока будут существовать такие народы, как евреи, с одной стороны, и арабы (мусульмане-шииты особенно) с персами и примкнувшими к ним турками (о них чуть позже), мира на Ближнем Востоке не будет - война там неизбежна.



Иосиф Виссарионович Сталин понимал это прекрасно, поэтому и сделал все возможное, чтобы еврейское государство Израиль состоялось. Во-первых, у СССР не было никаких причин становиться в контры с таким древним и с таким огромным мировым потенциалом народом, как евреи. И потом, формируя на Ближнем Востоке второе место силы - Израиль, Сталин рассчитывал уравновесить насквозь англосакский арабский и турецкий Ближний Восток того времени. Так и получилось: на противоречиях этих двух полюсов Советский Союз играл вполне успешно и долго, а Россия играет так же и до сего дня.



Во всех вооруженных столкновениях на Ближнем Востоке начиная с 1967 года СССР - как и США - тестировал свою военную технику и при минимальном участии своих солдат тренировал свою армию. Египет, Ирак, Сирия, а после 1979 года и Иран здорово помогали нам соблюдать свои интересы в формировании общемировых цен на нефть и газ. Вот, пожалуй, и все: продажа вооружений и соблюдение баланса цен на энергоносители - вот и все наши интересы на Ближнем Востоке. Никаких исторических, национальных, культурных интересов, никакой государственной, сформированной тысячелетиями "дружбы взасос" ни с кем на Ближнем Востоке у нас не было, нет и не будет никогда. Ничего личного, только взаимовыгодное сотрудничество на твердой платформе наших национальных интересов.



И в Сирии было то же самое - абсолютно прагматичные цели и задачи. Когда 30 сентября 2015 года Владимир Путин официально объявил о начале войны против ИГИЛ*, первые же кадры боевой работы российских ВКС показали длинные, многокилометровые караваны бензовозов, весело горящих ярким пламенем под ударами российских бомбардировщиков. Если помните, таких машин горело много - сотни и тысячи. Все они везли в Турцию фантастически дешевую нефть, которую группировки "Исламского государства"* добывали на отбитых у сирийских властей нефтяных месторождениях. Бармалеи получали немалые доходы и при этом демпинговали цены на энергоносители, что для Турции было на руку и подталкивало Анкару прекратить все контакты с Россией по энергетическим проектам.



Вторым фактором присутствия России в Сирии было стремление воспретить обладателям месторождений в Катаре, Кувейте и ОАЭ построить трубопровод с направлением на Европу, через Турцию, - это могло сделать нерентабельным (с точки зрения продажи энергоносителей на внешнем рынке) добычу нефти и газа в Западной Сибири. Именно поэтому Турция очень негативно отнеслась к появлению России в Сирии, но была вынуждена согласиться со сравнительно худшими российскими энергетическими предложениями в части строительства хабов, питающихся российским газом.



Третьим фактором стала подготовка Россией своей армии и вооружений к СВО на Украине: шел 2015 год, и мы прекрасно понимали, что война на Украине неизбежна. В Сирии выросла ЧВК "Вагнер", в Сирии выросли Суровикин и наши ВКС. В Сирии выросли наши лейтенанты и капитаны, которые в феврале 2022-го майорами и полковниками повели колонны наших войск на Киев, Харьков, Запорожье - на СВО.



И еще: для нашего присутствия в Африке нам были крайне необходимы базы подскока - морская и авиационная. Их мы и получили в Сирии.



При этом Россия прекрасно представляла себе, что Башар Асад - это лидер алавитского меньшинства в Сирии, 12% от населения страны. Можно сказать, что после 2015 года власть Асада в Сирии держалась на штыках России, Ирана и Хезболлы - и с каждой стороной были свои договоренности. Дарованные ему 9 лет Асад просто просидел на своем кресле - на ситуацию в Сирии он не повлиял никак.



После того, как Катар и саудиты выстроили огромные мощности по сжижению природного газа и наладили его сбыт в виде СПГ на судах-газовозах, у арабов самих отпала необходимость в строительстве "трубы в Европу". Россия же за это время построила нефте- и газопровод в Турцию, а также перенаправила высвободившиеся объемы нефти и газа в Китай, Индию и Юго-Восточную Азию. В смысле поставок энергоносителей все остались при своих и, к общему удовольствию, мирно урегулировали все свои хотелки.



Россия не забывала и об интересах Израиля: продав Сирии свои комплексы С-300, сама Россия никогда не участвовала в отражении налетов израильских самолетов на Сирию, в их извечные междоусобные войны мы не лезли. А сегодня израильская армия стремительно занимает некие территории и "военные объекты" на Голанских высотах - им тоже радость и весьма ощутимый гешефт. Да еще и ненавистного Асада в Сирии больше нет!



Турки тоже "в полном шоколаде" - они приближаются к своей вековой мечте о статусе региональной державы: они приблизятся к ней ровно настолько, насколько Израиль, англосаксы и Россия позволят им приблизиться.



Иран из Сирии ушел и теперь сосредоточится на своих внутренних делах: может, его аятоллы наконец-то перестанут носиться с идеей экспорта исламской революции и оставят уже Израиль в покое?! Тогда, может быть, и сам Иран в покое оставят - угроз ему тоже поменьше будет.



И еще: Россия до сих пор не подписала с Ираном такой же "договор о всеобъемлющем сотрудничестве", как с КНДР - "тот, кто знает - тот поймет".



Трамп просто светится от счастья: он сумел сделать огромной важности подарок своему главному партнеру на Ближнем Востоке - Биньямину Нетаньяху. И вообще: еще не вступив в должность, Трамп уже лихо записывает себе в актив создание крепкого намордника для Ирана.



Филигранно проведенный демонтаж правления Башара Асада говорит о тщательном согласовании позиций всех заинтересантов.



Председатель сирийской комиссии по переговорам, один из глав сирийской оппозиции, Анас аль-Абда заявил в эфире RT:



"Думаю, что в будущем Сирия должна стремиться к хорошим отношениям с Россией, основываясь на обоюдных интересах российского народа и сирийского народа, российского государства и сирийского государства. Это означает, что при формировании будущих отношений обоюдные интересы должны быть поставлены во главу угла…Россия - это очень важный игрок в мире, как на региональном, так и на международном уровне".

А еще новые власти Сирии заявили, что судьбу российских военных баз будет решать вновь избранное правительство. Так что ничего Россия в Сирии не потеряла - НИЧЕГО.



Ну кто сможет утверждать, что не было предварительных согласований?! В мире ничего никогда само собой не происходит - все и всегда надо направлять и координировать. Ну, например, встретились несколько заинтересованных сторон и говорят:



"Вот Зеленский и Башар Асад - два диктатора и советов ничьих не слушают. А давайте им обоим перестанем помогать и пусть они попробуют сами - без нас. Ну, раз такие умные! А если не сумеют, то мы все поделим так-то и так-то".



Я думаю, так все и было. Готовимся смотреть вторую серию этого разговора - теперь про Украину.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ



Эмиль Боев Источник - eadaily.com

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