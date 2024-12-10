 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ножи за спину. Фальшивая улыбка Трампа, - Алексей Муратов
01:27 11.12.2024

Ножи за спину. Фальшивая улыбка Трампа
Алексей Муратов. 10.12.2024

Современная политика США в отношении России мало чем отличается от политики прошлого. Даже нынешняя подготовка Трампа для переговоров с РФ находит свое сходство с отношениями Советской России и Штатов сотню лет назад. Ведь в первые годы становления СССР, в 1920 году, один из создателей Федеральной резервной системы США Артур Вандерлип предлагал Ленину продать Камчатку за $20 млн. В придачу за приобретение российского полуострова известный финансист объявил о намерении США признать Советскую Россию.

Об этом в авторской колонке для "ПолитНавигатора" напоминает Алексей Муратов, один из лидеров движения "Донецкая республика" и партии "Единая Россия" в ДНР.

Современная политика США в отношении России мало чем отличается от политики прошлого. Даже нынешняя...
…После Первой мировой и в процессе гражданской войн, американцы, чувствуя нашу слабость, не оставляли попыток откусить кусок от России. Тогда на Дальнем Востоке находились американские интервенты, которым все же не удавалось получить заветный кусок при помощи оккупации. Именно поэтому Вандерлип прибегнул к тактике "пряника" вместо "кнута", и предложил Ленину столь солидную плату за данный кусок пирога.

Мы только тогда впервые поняли всю американскую суть, которая заключается в непрерывной экспансии. Если у США что-то не получается взять силой, то они достают кошелек, и начинают перелистывать бумагу, совместно поливая предложение другими "пряниками".

Сейчас мы наблюдаем похожую картину. России предлагают согласиться на мирный план Трампа и поэтапно снять санкции, хотя еще не так давно американские ястребы колотили себя в грудь, грозясь разделить и уничтожить Россию.

Эта история явно не закончиться тем, чем закончилась сто лет назад, когда американцы в конечном итоге стали нашими союзниками по Антигитлеровской коалиции. Ведь до Второй мировой войны США не занимали нынешнюю позицию гегемона и не имели такого влияния в мире. Однако, глядя в прошлое, мы можем сделать выводы касательно настоящего.

Американцы всегда после неудачного силового подхода прятали ножи за спины и, предлагая "дружбу", включали широкие улыбки. А последствия всегда были одинаковыми. "Дружба" в конечном итоге исчезала, а с лиц янки сходили улыбки и менялись на презренную гримасу.

Так вот. Трамп – это версия такой же кратковременной улыбки, которая сойдет так же быстро, как появилась. Поэтому не стоит обольщаться. Как гласит американская крылатая фраза: "Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом". Эффективность данного подхода можно узнать у индейцев и чернокожих рабов. А также у других народов, которые страдали от американских солдат, известных своими зверствами.

Но, возвращаясь к истории, мы помним, что после Второй мировой войны США убрали улыбку и развязали холодную войну против СССР. В 1959 году написали свой список "порабощенных" народов, которые срочно нужно было освободить и обязательно Америкой. В списке более чем из 20 регионов мира, конечно же, значилась и Украина.

Но противостояние не заканчивалась даже после Хельсинкских соглашений 1975 года, когда мир должен был облегченно вздохнуть, почувствовать разрядку и, наконец, увидеть конец Холодной войны. Но американцы опять включили "улыбку" и держали ее еще какое-то время. Итог мы помним. Развал Советского Союза, распродажа России, и опять с улыбкой и в "дружбе" с американцами.

Эта "добродушная улыбка" держалась ровно до тех пор, пока Россия была зависима. Но стоило нам начать возврат государственного суверенитета, как из-за спины "друзей" опять блеснул нож.

Но вот она. Снова виднеется "улыбка" в виде Трампа. И стоит ли нам принимать такую "дружбу", если через некоторое время эмоциональные качели США прокатят нас на очередной войне? Ведь цель американцев не достигнута. Доллар не спасен, а гегемония США и тотальная власть ее хозяев все равно под вопросом.

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733869620


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