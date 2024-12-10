CABAR.asia: Как незаконный сбор и переработка мусора в Душанбе угрожает здоровью людей и окружающей среде

01:40 11.12.2024 Автор: CABAR.asia



Кто это делает и почему власти не препятствуют этому?



Нелегальный сбор отходов в Таджикистане не только нарушает закон, но и угрожает здоровью людей и окружающей среде. Как остановить разрастание незаконного рынка сбора и переработки отходов - в материале CABAR.asia.



"Хорошая работа - работа на себя"

Раджаб Махмадов (имя героя изменено) – один из тех, кто ежедневно собирает пластиковые бутылки на мусорках улицы Асадулло Гуломова в Душанбе. На самодельной тележке сначала он отвозит их домой и там сортирует на свое усмотрение.



Баклажки и бутылки поновее и почище он оставляет для продажи тем, кто торгует напитками и водой, а остальная тара, та, что погрязнее или деформированная, он сдает на вторичную переработку.



Махмадов рассказал, что еще несколько месяцев назад он официально работал в одной из структур предприятия "ЖКХ" в своем населенном пункте и отвечал за уборку на свалке, но после смены руководства предприятия ушел с работы и начал собирать пластиковые контейнеры.



"Предыдущий начальник платил нам около тысячи сомони (около 90-100 долларов США) за поддержание чистоты одной свалки, а новый за эту же сумму поручил мне содержать в чистоте три свалки. Я отказался и начал свое дело", - говорит Махмадов.



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Сейчас Махмадов продает одну пластиковую бутылку по цене от пятидесяти дирамов до одного сомони (около 5 до 10 центов США) продавцам напитков.



А загрязненную, помятую пластиковую тару он сдает на предприятие, занимающееся переработкой данного вида отходов, по цене от 1 до 1,3 сомони (от 10 до 12 центов США) за килограмм.



"Я продаю пластиковые бутылки продавцам напитков в близлежащих районах. Их много, а не один конкретный человек. А грязные и помятые пластиковые контейнеры у меня из дома забирают такие же люди, как я, у которых есть машина и больший опыт в этой области. Иногда я сам отвожу их в район политехникума и сдаю", - говорит Раджаб.



Таким образом он зарабатывает определенную сумму. И хотя он отказался назвать размер своего ежедневного заработка, считает, что его труд полезен для общества. О том, что этот вид деятельности незаконен, он не знает.



"Это лучше, чем просить милостыню!"

Гульчехра Хасанова (имя изменено) также самовольно занимается сбором мусора со свалок на центральных улицах столицы и его продажей, собирая не только пластиковую тару, но и макулатуру и картонные коробки. В этой работе ей помогает ее маленький сын.



"У меня нет официальной работы, с мужем я разведена. Но я должна кормить, учить и воспитывать этого мальчика. Все это требует денег. Из-за этого я собираю пластиковую тару и макулатуру, сдаю их на пункт сбора мусора и каждый день зарабатываю за счет этого до 30-40 сомони (около 3-4 долларов США)", - говорит Гульчехра Хасанова.



Она подчеркивает, что еще никто не осуждал ее за эту работу, наоборот, щедрые люди иногда оказывают ей материальную помощь.



"Я не попрошайничаю, не краду, не делаю ничего противозаконного. Я тружусь и живу своей жизнью. Порой, встречая меня с сыном на дорогах, доброжелательные люди дают нам немного денег. Но в любом случае, если появится хорошая работа с достойной зарплатой, я обязательно брошу это занятие. Но на данный момент такой возможности нет. Все лучше, чем попрошайничество", - говорит Хасанова.

Подобно Раджабу Махмадову и Гульчехре Хасановой, сбором мусора и его продажей в столице занимаются сотни других людей. Точное их количество неизвестно. Конкретной статистики по этому поводу власти страны также не предоставляют.



Большинство из них работает по одной схеме: собирают на мусорных свалках столицы всевозможную утварь, бумагу, железо, резину, доставляют их на предприятия по переработке мусора, получая за это немного денег. Таким образом они зарабатывают себе на жизнь. О правовой основе своей деятельности они не задумываются.



"Знаем, но закрываем на это глаза"



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Чиновники из Комитета охраны окружающей среды Республики Таджикистан, органа, ответственного за контроль над мусорными свалками, признают, что им известно о самовольной деятельности жителей по сбору и реализации отходов.



Это незаконно и противоречит Кодексу об административных правонарушениях Таджикистана. Но в целях обеспечения работы предприятий по переработке мусора и с учетом плохого социального положения населения, отсутствия рабочих мест и того факта, что это единственный источник дохода для ряда жителей, в большинстве случаев они закрывают глаза на это.



Ибодуллохи Махмадулло, начальник отдела государственного контроля за использованием и охраны земель, общими недрами и обращением с отходами Комитета охраны окружающей среды, говорит, что жители не имеют права собирать отходы со свалки и вообще людям не разрешается приближаться к свалкам (кроме выбрасывания мусора).



"Только специальная машина может въезжать, опорожнять мусорные баки и в необходимых случаях засыпать территорию землей", - отмечает Ибодуллохи Махмадулло.

В законодательстве Таджикистана не предусмотрено конкретных критериев незаконного сбора отходов жителями, но согласно статье 232 КоАП РТ, за несоблюдение требований охраны окружающей среды при транспортировке и использования отходов установлен штраф в размере от одного до трех показателей для расчетов (за один показатель для расчетов на 2024 год в Таджикистане 72 сомони или 6,7 долларов США).



Ибодуллохи Махмадулло говорит, что за шесть месяцев 2024 года около 30 человек были привлечены к административной ответственности за сбор и вывоз мусора со свалок.



"Большинство из них были выявлены и наказаны благодаря камерам наблюдения, установленным Комитетом по охране окружающей среды на свалках", - подчеркивает он.

Ибодуллохи Махмадулло считает, что наказание за незаконный сбор мусора мизерное и должно быть ужесточено.



Установленные Комитетом камеры видеонаблюдения также не позволяют полностью контролировать свалки Душанбе. Согласно информации Комитета, на данный момент камеры установлены только на 50 свалках столицы. Однако, по данным того же ведомства, общее количество свалок в Душанбе достигает 1805. Таким образом, под наблюдением находится всего около 2,7% всех свалок города.



Именно поэтому в первой половине 2024 года за незаконный сбор мусора наказано всего 30 человек, что недостаточно для предотвращения этой проблемы. И сейчас сотни людей занимаются этим на улицах столицы, и увидеть их можно даже на центральных проспектах и улицах Душанбе.



Одно из мест временного хранения мусора в Душанбе

Фото: CABAR.asia

По словам Ибодуллохи Махмадулло, власти отказались от строгого контроля для предотвращения случаев незаконного сбора мусора из-за тяжелого социального положения людей, отсутствия рабочих мест, а также из-за того, что для некоторых жителей это единственный источник дохода.



Еще одной причиной является систематическая поставка мусора предприятиям по переработке. Ибодуллохи Махмадулло говорит, что этим предприятиям нужны материалы для переработки и часть этих материалов поставляют эти жители.



"Хотя сбор и сдача мусора на перерабатывающие заводы жителями незаконны, для развития этих заводов, мы закрываем на это глаза", - сказал Ибодуллои Махмадулло.

В Таджикистане вывозом мусора занимается специальное государственное предприятие – Жилищно-коммунальное хозяйство, которое вывозит мусор с городских мусорных площадок на крупные свалки за пределами города.



Заводы по переработке в стране в основном частные и они принимают на переработку отходы от частных лиц.



Предприятия по переработке отходов, являющиеся юридическими лицами, за несоблюдение экологических требований при хранении, транспортировке и использовании отходов штрафуются от двухсот до трехсот рассчетных показателей (от 14 000 до 21 600 сомони или от 1 284 до 1 980 долларов США) в соответствии со статьей 239 Кодекса РТ об административных правонарушениях.



Насколько законно работают компании по переработке мусора?

По данным Комитета охраны окружающей среды Таджикистана, в настоящее время по стране действуют 74 малых предприятия по переработке отходов:



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Ибодуллохи Махмадулло подчеркнул, что все эти предприятия ведут легальную деятельность, но проверить все невозможно. Нам удалось побывать на нескольких мусороперерабатывающих предприятиях в столице, в том числе возле бывшего рынка "Джал-Джам", в 46 микрорайоне, возле парка Фирдавси и микрорайона, известного как "Политехникум", и убедились, что все эти заводы принимают мусор от жителей города, но все сотрудники на этих предприятиях воздерживались от открытого диалога и от предоставления документов, подтверждающих их официальную деятельность.



Эксперты также считают, что ряд предприятий по переработке мусора работает незаконно.



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Экоактивистка Аниса Абибуллоева считает, что некоторые из этих предприятий работают неофициально и подчеркивает, что основная причина этого – избежать дополнительных затрат на получение лицензии Минпромторга и Комитета охраны окружающей среды.



Для получения лицензии на переработку отходов в Таджикистане предпринимательская деятельность должна быть зарегистрирована в Налоговом комитете, кроме того, нужно получить еще много разрешительных документов - по пожарной безопасности – в Пожарной службе, на производственную деятельность – в Минпромторге, на выпуск отходов и загрязняющих веществ в атмосферу от Комитета по охране окружающей среды.



Еще один момент, на который обращает внимание Аниса Абибуллоева, заключается в том, что в большинстве случаев такие предприятия не могут конкурировать с кипящим рынком сбора и переработки отходов из-за отсутствия инвестиций и работников отрасли, в связи с этим они предпочитают работать. И это еще больше обострит рынок нелегального сбора мусора.



Что производится и куда все идет?

Ибодуллохи Махмадулло говорит, что предприятия по переработке мусора, в основном, занимаются вторичной переработкой. Например, из пластика изготавливают пластиковые контейнеры или полиэтиленовые пакеты, из бумаги часто делают туалетную бумагу, из нефтепродуктов - покрышки, покрытия для спортивных площадок и резиновые изделия.



По данным Комитета охраны окружающей среды, в год в стране перерабатывается чуть более 23 тысяч тонн отходов. Общий объем отходов составляет 4 миллиона кубических метров.

Точный объем потоков капитала в этом секторе оценить невозможно.



По словам Ибодуллохи Махмадулло, продукция, производимая этими предприятиями, используется для хозяйственной деятельности внутри республики и не экспортируется за границу.



Однако один из чиновников мусороперерабатывающего завода в 46-м микрорайоне столицы, не называя своего имени, рассказал, что они экспортирует переработанную пластиковую тару в Узбекистан, где из нее делают полиэтиленовые пакеты.



Почему отходы не перерабатываются на государственных предприятиях?

В 2021 году мэрия Душанбе объявила о реализации проекта "Система управления твердыми бытовыми отходами". Этот проект должно было реализовать Государственное унитарное предприятие "Шахри Хушманд", которое также должно было осуществлять переработку отходов, но проект не был реализован. Причина до сих пор неизвестна.



Фото: CABAR.asia

Таким образом, в стране еще не сформирована государственная система переработки отходов. Поэтому сбором и переработкой отходов занимаются негосударственные предприятия по переработке отходов, без соблюдения правовых норм и с использованием услуг отдельных лиц.



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Именно со слабой стратегией местных органов власти в области обращения с отходами эксперты связывают причины вовлечения отдельных жителей в сбор и переработку мусора.



В частности, Аниса Абибуллоева говорит, что слабая стратегия местных властей в области обращения с отходами приводит к бесконтрольному вывозу мусора с мусорных свалок, "мусорные контейнеры всегда полны и это облегчает населению доступ к мусору".



Этому способствует в частности и то, что рабочая сила в Таджикистане быстро растет, а рабочие места появляются с трудом. В условиях безработицы часть жителей, занимаясь сбором и продажей мусора, зарабатывает деньги на свое проживание.



Ибодуллохи Махмадулло также признает несовершенство государственной стратегии в области переработки отходов.



"Специальной стратегии по утилизации отходов пока не существует. В будущем планируется ее принятие, и Комитет разрабатывает эту стратегию", - говорит Ибодуллохи Махмадулло.

Однако, когда эта стратегия будет разработана и принята, неизвестно, а представители государственных структур конкретной информации по этому поводу не предоставляют.



Между тем, следует отметить, что законодательством страны установлен порядок сбора, хранения, транспортировки, дезинфекции, а также уборки территорий населенных пунктов. В статье 11 Закона Республики Таджикистан "О производственных и потребительских отходах" данная ответственность возложена исключительно на местные органы государственной власти и подчеркивается, что при ее реализации необходимо соблюдать требования санитарных, гигиенических и экологических норм и стандартов.



Основное законодательство по регулированию отходов закреплено в Законе Республики Таджикистан "Об Отходах Производства и Потребления" (от 28.06.11г., №736). Основные акты по коммунальным ТБО предусмотрены в статье 4. - Основные принципы государственной политики в области обращения с отходами.



Согласно Закону Республики Таджикистан "Об отходах производства и потребления", право собственности на отходы сохраняется за их владельцем до момента передачи отходов специализированным органам или их утилизации в установленном порядке (статья 4 1). После сбора отходов органами, уполномоченными на обращение с ними, они переходят в распоряжение этих органов, включая местные исполнительные органы власти (статья 6).

Организация сбора и вывоза отходов регулируется утвержденными санитарными и экологическими нормами (статья 11). Самовольный вывоз отходов жильцами, например, в несанкционированные места, может рассматриваться как нарушение установленных правил обращения с отходами. Это связано с обязанностью всех граждан соблюдать действующие требования законодательства в данной сфере (статья 22).



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Таким образом, любые действия с отходами, противоречащие установленным нормам, могут быть квалифицированы как нарушение порядка обращения с отходами.



При этом также действуют Закон РТ "Об охране окружающей среды" и Постановление Правительства "О порядке захоронения и вывоза отходов". Ответственность за их выполнение также возложены на Комитет охраны окружающей среды, государственному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство" и Санитарно-эпидемиологическую службу республики.



Отсутствие государственной стратегии по сбору, транспортировке и переработке отходов в Таджикистане, а также недостаточное регулирование процесса переработки отходов в законодательных документах страны стали благоприятной основой для развития нелегального сбора и переработки мусора с участием частных лиц.



Предотвращение незаконного сбора мусора

Аниса Абибуллоева считает очень важной роль государства в предотвращении незаконного сбора и переработки отходов. Прежде всего, необходимо создать эффективную систему сбора и переработки отходов.



По словам Анисы Абибуллоевой, государство может регулировать этот сектор и для этого у него есть различные средства, такие как выделение льготных кредитов, прямые инвестиции, создание благоприятных условий для официальной деятельности, облегчение доступа к лицензиям и повышение ответственности производителей.



"Один из современных способов регулирования обращения с отходами - уточнить состав отходов и начать их централизованную переработку. То есть, если состав отходов уточнен и они перерабатываются централизованно на крупных мусороперерабатывающих предприятиях, то в этом случае можно производить больше продуктов переработки", - говорит Аниса Абибуллоева.

Другой путь она видит в сотрудничестве и взаимодействии государства и частного сектора. Абибуллоева говорит, что в таком случае государство подписывает договор о сотрудничестве с частным сектором, местные власти создают условия для работы частного сектора, чтобы население также могло работать в подходящих условиях. В таком случае, предприятия по переработке мусора будут мотивированы работать легально.



И, наконец, население также должно быть информировано о порядке сбора и переработки отходов, его правовой основе, санитарных требований и получать адекватную заработную плату.



"Если не будут приняты срочные меры, то число жителей, занимающихся незаконным сбором и переработкой мусора будет расти, а сектор переработки отходов не будет развиваться", - прогнозирует Аниса Абибуллоева. Источник - cabar.asia/ru

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