Израиль и переворот в Сирии – торжество и тревога одновременно, - Дм.Минин

01:47 11.12.2024 10.12.2024 | ДМИТРИЙ МИНИН



Режим Нетаньяху "меняет облик всего Ближнего Востока", но есть нюансы



Премьер-министр Израиля Нетаньяху открыто признает, что падение власти Башара Асада в Сирии явилось "прямым следствием последних израильских действий в регионе". По его словам на пресс-конференции 9 декабря, "Израиль меняет облик всего Ближнего Востока… Мы были здесь до наших врагов, и мы будем здесь после наших врагов". Не зря наступление сирийской оппозиции началось, по сути, сразу же после подписания соглашения Израиля о перемирии с ливанской Хизбаллой. А первое, что он сделал в тот момент, это разбомбил последний оставшийся целым пограничный переход из Ливана в Сирию, чтобы уже наверняка пресечь возможную помощь Асаду оттуда. Многие называют именно Израиль главным выгодополучателем от произошедших в соседней стране перемен. Но, наряду с нескрываемым торжеством, израильские верхи одновременно озабочены и тем, как бы выпущенный при их содействии "Джинн" исламского радикализма не превратился в еще большую угрозу, чем та, которую представляли собой прежние сирийские власти. Поэтому все последние дни ЦАХАЛ проводит "крупнейшие в истории" воздушные атаки по ключевым военным объектам Сирии, чтобы лишить свои практические "прокси - силы" любой возможности в будущем обернуться против него самого. Опасения по поводу того, не открывает ли Нетаньяху тем самым ящик Пандоры для Израиля и всего региона, в том числе в очередных попытках уйти от суда против себя лично, прозвучали в вопросах уже на его указанной пресс-конференции. Но он их "с возмущением" отверг.







В целом Израиль вернулся к своему первоначальному плану в отношении Дамаска, сформулированному еще во времена "арабской весны", и в конечном итоге все-таки смог добиться его осуществления. Напомним, что он уже тогда оказывал поддержку исламским радикалам из запрещенной в России группировки Джебхат-ан-Нусра* (предшественники нынешних победителей из запрещенной в России группировки Хайат Тахрир аш-Шам - ХТШ*) в Сирии в расчете на то, что регулярная армия Асада будет сметена, а легковооруженные формирования джихадистов серьезным соперником для ЦАХАЛа не станут. Раненых джихадистов даже лечили в израильских военных госпиталях. К тому же предполагалось воспользоваться неминуемым хаосом у соседа и даже его возможным распадом для усиления своих позиций в пограничье, вплоть до территориальных приращений. И теперь это все стало явью. Согласно израильским СМИ, сирийские курды и друзы уже обращаются к Израилю за "поддержкой и защитой" от новых властей в Дамаске и Анкаре. В его прессе уже замелькали обращения "отставных военных" с призывами к "федерализации" Сирии.



8 декабря израильская армия приступила к практической реализации намеченного плана, взяв под контроль хребет Джебель-эль-Шейх (восточная часть Голанских высот) с господствующей горой Хермон (2814 метров) в ходе полномасштабной операции по установлению контроля над контролируемой ООН буферной зоной между Израилем и Сирией. Израиль вторгся на территорию Сирии на глубину 14 километров, сообщают местные СМИ. Выступая с места событий недалеко от сирийской границы, Нетаньяху заявил о разрыве "соглашения о разъединении" с Сирией 1974 года после того, как "сирийские войска покинули свои позиции". ЦАХАЛ также выпустил предупреждение, призывающее жителей пяти городов на юге Сирии оставаться в своих домах, поскольку он "планирует принять меры". Это города Офания, Кунейтра, Аль-Хамидия, Западная Аль-Самадания и Аль-Кахтания. Можно предположить, что к данным мерам относится скорое занятие и этих городов. При этом министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что присутствие израильских войск на территории Сирии является "ограниченным, временным шагом, призванным обеспечить безопасность Израиля в период неразберихи после свержения президента Сирии Башара Асада". В надежность этого заявления трудно поверить, поскольку указанная "неразбериха" в Сирии может затянуться очень надолго, если не навсегда. Начальник генштаба ЦАХАЛа Халеви куда откровеннее. Новобранцам бригады "Голани" он сообщил: "С прошлой ночи мы ведем боевые действия на четырех фронтах. Сухопутные войска ведут боевые действия на четырех фронтах: против терроризма в Иудее и Самарии, в Газе, в Ливане, а прошлой ночью мы ввели войска на территорию Сирии".



Эксперты из Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета полагают, что ожидания Израиля от развития ситуации в Сирии идут в двух противоположных направлениях. С одной стороны, падение Асада является серьезным ударом по Ирану и его ставленникам. Формирование нового антииранского сирийского режима представит также прямую угрозу шиитским ополченцам в Ираке, что отвлечет Тегеран от Израиля и вынудит его заниматься своей непосредственной безопасностью. С другой – Израиль боится неизвестного потенциального врага впереди, возглавляемого силами с исламской идеологией. Этот новый враг, хотя в настоящее время и проявляет сдержанность, может в будущем попытаться нарастить свои силы и подумать об освобождении оккупированных Голан, на что прежний режим уже не замахивался. Ослабленный режим Б. Асада, возможно, мог быть более выгодным для Израиля, чем нынешние джихадисты.



В целях недопущения развития событий по наихудшему для себя сценарию израильтяне совместно с американцами поставили перед собой задачу уничтожения практически всего тяжелого вооружения сирийской армии, включая самолеты и ракеты. На Сирию спустился буквально "ад кромешный". Под бомбами оказались сотни объектов и все военные аэродромы, за исключением российских. Пылают и соседние жилые постройки. Израильские самолеты, например, нанесли удар по зоне безопасности, включающей здания разведки и таможни в районе Кфар-Суса в центре Дамаска, вызвав масштабные пожары. Об этой стороне "демократического процесса" мировые СМИ либо хранят молчание, либо реагируют на них крайне вяло. Управление по телерадиовещанию Израиля заявило, что авиаудары были нанесены и по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где "разрабатываются и управляются программы по созданию химического оружия и баллистических ракет". В ход идет и дальнобойная артиллерия.



Свою полную причастность к происходящим событиям продемонстрировали и Соединенные Штаты, присоединившись к действиям Израиля по тотальному уничтожению военного потенциала Сирии, оправдывая это тем, что не хотят его попадания в руки ИГИЛ.



Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что нанесло удары по более чем 75 целям в Сирии, в том числе с помощью давно не применявшихся гигантских Boeing B-52 Stratofortress и McDonnell Douglas F-15 Eagle.



Пока уличная шпана свергает статуи Асадов и мародерствует по всей стране, а "новые хозяева" усаживаются в удобные кресла прежних правителей, разрушается военный потенциал государства как такового. Сирийцы еще вспомнят прежние времена, как вспоминают ливийцы кажущееся теперь благим правление Каддафи, а иракцы – Саддама Хусейна. В западных СМИ жертвы гражданского населения при таких колоссальных бомбардировках таинственным образом никак не освещаются. Едва ли это то, что могло бы понравиться джихадистам, пришедшим к власти с прямой и косвенной американо-израильской поддержкой. Их лидеры взирают на пламя вокруг себя с недоумением, а рядовые – с нескрываемым негодованием. Таким образом, семена будущего разлада между сирийской оппозицией и ее "временными" хозяевами внесены изначально. С уже начавшимся кромсанием Сирии между Израилем, Турцией, курдами, а может и другими соседями джихадисты Джулани из ХТШ* также не смогут смириться, не рискуя полностью утратить поддержку приветствовавшей их части населения.



Все течет. "Перевоспитать" и перекупить одного Джулани – это одно, хотя и тут окончательный итог под вопросом. Но переделать всю многотысячную армию исламских фанатиков, это совсем другое. Тем временем кадры из мечети в Дамаске, показанные в понедельник израильскими СМИ, показали, как сирийские повстанцы клянутся пойти на Иерусалим.



"Это земля ислама, это Дамаск, оплот мусульман. Отсюда до Иерусалима. Мы идем за Иерусалимом. Терпение, жители Газы, терпение", – поклялся повстанец-исламист, окруженный группой боевиков, которые ответили криками "Аллаху акбар!". Кстати, палестинский ХАМАС уже полностью поддержал своих "братьев по вере", пришедших к власти в Сирии и рассчитывает на "плодотворное сотрудничество" с ними, с чем еще Израилю только предстоит столкнуться.



США в сотрудничестве с Израилем уже неоднократно пытались решить задачу переформатирования исламских фундаменталистов в своих "белых и пушистых" союзников, но каждый раз провально. Не секрет, что Аль-Каида, да и ИГИЛ первоначально были созданы американскими спецслужбами в качестве инструмента решения своих геополитических задач, равно как и ХАМАС являлся детищем израильского Моссада, рожденным для борьбы с ФАТХ. То, что потом эти орудия повернулись против своих создателей, подобно классической истории про Франкенштейна, по-видимому, их ничему не научило. В общем, "никогда такого не было…И вот опять". Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733870820





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Повестку заседания Палаты утвердили сенаторы

- Ерлан Кошанов принял участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве

- Государственный советник провел республиканское рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия

- Эрдоган примеряет на себя статус султана и халифа

- Разбронирование стабфондов для стабилизации цен в предновогодние дни началось в регионах

- Канат Бозумбаев проверил готовность служб МЧС, МВД и акиматов к обеспечению безопасности в период предстоящих праздников

- Глава МИД Казахстана принял Посла Китая

- Кадровые перестановки

- АФМ завершил расследование 68 уголовных дел по финпирамидам с ущербом более 20 млрд тенге

