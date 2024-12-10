 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 11.12.2024
01:48  Сирии не хотят рисовать новые границы. Совбез ООН и Израиль адаптируются к новым реалиям, - Къ
01:47  Израиль и переворот в Сирии – торжество и тревога одновременно, - Дм.Минин
01:40  CABAR.asia: Как незаконный сбор и переработка мусора в Душанбе угрожает здоровью людей и окружающей среде
01:27  Ножи за спину. Фальшивая улыбка Трампа, - Алексей Муратов
01:25  Многоходовка в Сирии: выиграли все, кроме Башара Асада, - Эмиль Боев
00:55  Нетаньяху зачищает "старую Сирию". Израиль хозяйничает в буферной зоне и бомбит арсеналы соседа, - НГ
00:54  Кто и что стоит за оглушительным успехом боевиков в Сирии? - Ю.Кузнецов

00:50  После Асада: кто победил и проиграл в Сирии, - Петр Акопов
00:41  Открытие Нотр-Дама после реставрации обернулось политическими "поминками" Макрона, - Вл. Малышев
00:39  Имамы в Киргизии легализовали проституцию, - депутат Айсулуу Мамашова
00:36  Игорь Левитас: Кто заказал смену власти в Сирии и почему режим Асада не спасли?
00:31  Бои в Часов Яре и Торецке затухают. На очереди - Константиново, - Радомир Маркуш
00:30  Кувейтец Хайсам Аль-Гайс переизбран генсеком ОПЕК еще на три года
00:28  Эрдоган примеряет на себя статус султана и халифа, - Данияр Ашимбаев
00:26  Крах режима Асада грозит Южному Кавказу новой войной, - Игорь Селезнев
00:21  Страну не жалко. Пашинян превращает Армению в антироссийский плацдарм, - Г.Мирзаян
00:19  Урановый гигант из Канады: Транскаспийский маршрут в обход России оказался ненадежным
00:09  Бишкек. Мятежный олигарх Матраимов получил "детский" штраф в $1152
00:02  Джихадисты, под радостное улюлюканье, публично казнили Сулеймана Асада (кузена Башара)
00:01  Мантуров: в Узбекистане запустят два индустриальных парка при участии России
Вторник, 10.12.2024
23:11  ВС РФ вошли в Сумскую область Украины – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
17:37  Джихадисты затрофеили в Сирии массу российского оружия
16:28  Казахстанка Виктория Графеева впервые стала чемпионкой Азии по боксу
15:41  Депутат Иванов: ВСУ развернули концлагеря в Суджанском районе
15:31  Джихадисты назначили премьер-министром Сирии своего сподвижника, относительно вменяемого и адекватного - инженера Башира
13:44  На Александрию! РосАрмия начала освобождать Сумскую область
13:41  Антипутинская "Новая газета" теперь печатается в Армении
13:30  Комбинированным ударом Израиль уничтожил военно-морской флот Сирии
12:47  Армия России взяла под контроль уникальные литиевые месторождения и стратегически важный поселок Шевченко
12:23  Страна советов. В России появился Совет по демографической и семейной политике.. Во главе с нестареющей Матвиенко
12:19  Кто пришел к власти в Сирии: из террористов в "рукопожатные", - Андрей Яшлавский
12:16  Президенту Бразилии да Силве срочно трепанировали череп. Спасая от гематомы
11:51  Дети отсудили у миллиардера Руперта Мердока его медиа-империю
11:47  Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России, - Евгений Поздняков
11:44  Казахстан построит 5-ть супер-хабов. Для трансграничной торговли и перевалки грузов
11:10  Из миграции – в рабство. Как менялась ситуация с торговлей людьми в Таджикистане, - Нигина Аслонова
11:03  Правила перехода: как события в Сирии меняют баланс сил на Ближнем Востоке, - Альберт Калашян
10:48  Заветам Сороса верны: глобалисты в команде Трампа, - Т.Сильвергельм
10:43  Дошли до предела. Властям Таджикистана советуют срочно поменять модель развития экономики, - Пайрав Чоршанбиев
09:45  Ради чего все это? Агония Украины, - Святослав Князев
09:12  Смотрите в следующих Сириях, - Алексей Забродин
09:08  Курская дуга. В Плехово уничтожен нацбат "Арей", - А.Ситников
09:00  Конец Сирии и Новые предложения Трампа, - Ростислав Ищенко
08:57  Падение Дамаска поставило курдов под удар, - Игорь Субботин
08:55  Сирийский кризис несет угрозу Центральной Азии, - Виктория Панфилова
01:57  Крах Сирии был заложен в ее истории, - Евгений Крутиков
01:05  Ахмед Адель: Деиндустриализация Германии ускоряется до беспрецедентных масштабов
00:58  Новым президентом Ганы стал Джон Махама - выпускник Академии общественных наук при ЦК КПСС
00:51  Гностическая онтология элит Запада. Идеи собственной исключительности, - Андрей Школьников
00:47  Расцвет Синьцзяна и куда делись узники размещенных там лагерей? - Анна Козырева
00:44  Тайны мировых золотых резервов, - Валентин Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сирии не хотят рисовать новые границы. Совбез ООН и Израиль адаптируются к новым реалиям, - Къ
01:48 11.12.2024

Международное сообщество пытается понять, как теперь взаимодействовать с Дамаском. Этот вопрос стал ключевой темой заседания Совета Безопасности (СБ) ООН. Его члены выступили за сохранение территориальной целостности страны, центральное правительство которой рухнуло в ночь на 8 декабря. Помимо прочего, немало вопросов у членов Совбеза вызывает решение Израиля усилить военное присутствие в демилитаризованной приграничной зоне. Критики еврейского государства утверждают, что речь идет о начавшейся территориальной экспансии.

СБ ООН 9 декабря показал редкие признаки единства по сирийскому досье - вопросу, который не раз приводил к параличу международной структуры с 2011 года, когда между правительством Башара Асада и оппозицией начались ожесточенные столкновения. Члены Совбеза согласились с необходимостью защиты территориальной целостности Сирии - страны, которая больше десяти лет де-факто расколота на разные зоны военно-политического влияния, - и выступили за открытие линий гуманитарной помощи. Впрочем, как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, СБ ООН еще выпустит отдельный документ по ситуации в Сирии в ближайшие дни, потому что на закрытом заседании никто не был к этому готов.

В числе тем, которые волнуют членов СБ ООН в рамках сирийского конфликта,- статус радикальной группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (признана в России террористической и запрещена), которая является несущей конструкцией антиправительственных сил. "Мировое сообщество внимательно следит за теми, кто сейчас у власти в Сирии,- заявил заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд, выступая по итогам консультаций в Совбезе.- Надеюсь, они будут действовать в соответствии с некоторыми из заявлений, которые они сделали в эти выходные".

Сейчас, как сообщила газета The Washington Post, Вашингтон пытается определить, на какие фракции вооруженной оппозиции он может ориентироваться в постасадовской Сирии так, чтобы это не повредило его репутации.

Наиболее конфликтным вопросом на повестке СБ ООН стало стремление Израиля расширить военное присутствие в буферной зоне - нейтральной полосе площадью 235 кв. км (с сирийской стороны). Это изначально "чистый" от чьего-либо присутствия район, созданный по итогам подписанного двумя соседями соглашения о разграничении сил 1974 года. Иран, некогда ключевой внешний союзник господина Асада, призвал СБ ООН "незамедлительно принять меры, чтобы остановить агрессию и привлечь оккупационный режим (имеется в виду Израиль.- "Ъ") к ответственности". Официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи назвал шаги еврейского государства неприемлемыми "в условиях, когда народ Сирии сталкивается с изменениями".

Израиль же в своем письме членам СБ ООН проинформировал, что его действия в нейтральной зоне направлены на обеспечение национальной безопасности и носят исключительно временный характер. Как следует из этого послания, правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху опасается заполнения в постасадовскую эпоху южных провинций Сирии радикальными формированиями.

Вопрос в том, насколько глубоко Израиль готов продвинуться. Постпред Израиля при ООН Дани Данон в своем письме заверил членов СБ, что его страна по-прежнему уважает пункты соглашения 1974 года о разграничении. Однако публичные комментарии господина Нетаньяху говорят об обратном. Лояльные ливанской группировке "Хезболла" СМИ, в свою очередь, утверждают: израильская бронетехника была замечена в одном из пригородов Дамаска. Еврейское государство эти сообщения называет не соответствующими действительности.

Отдельно ВВС Армии обороны Израиля подвергли мощнейшей бомбардировке военные объекты Сирии. С момента падения Дамаска удары были нанесены по 300 целям на территории этой страны. Израильтяне пытаются уничтожить все оружейные склады, оставшиеся от "оси сопротивления" - близких к Ирану военизированных формирований. В приоритете - тайники с оружием и любые материалы, которые могли бы быть использованы при нападении на Израиль, заявил изданию The Washington Post неназванный отставной чиновник, рассказывая о перечне целей в Сирии. Эксперты утверждают, что израильтяне пытаются добиться того, чтобы пришедшие к власти в Сирии боевики не имели бы ничего, кроме легкого стрелкового оружия, что обеспечило бы еврейскому государству отсутствие угрозы с их стороны на относительно долгий период.

Нил Кербелов
Газета "Коммерсантъ" №229 от 11.12.2024, стр. 6

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733870880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Палаты утвердили сенаторы
- Ерлан Кошанов принял участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве
- Государственный советник провел республиканское рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия
- Эрдоган примеряет на себя статус султана и халифа
- Разбронирование стабфондов для стабилизации цен в предновогодние дни началось в регионах
- Канат Бозумбаев проверил готовность служб МЧС, МВД и акиматов к обеспечению безопасности в период предстоящих праздников
- Глава МИД Казахстана принял Посла Китая
- Кадровые перестановки
- АФМ завершил расследование 68 уголовных дел по финпирамидам с ущербом более 20 млрд тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  