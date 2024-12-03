ПравительствуKZ придется принимать необычные меры, чтобы иностранцы "не пылесосили" валюту из Казахстана, - Расул Рысмамбетов

02:24 11.12.2024

3 декабря 2024,



Финансист Расул Рысмамбетов о том, когда валютный рынок придет в равновесие и что для этого понадобится.



К сожалению, отказываюсь давать комментарий по курсу тенге к доллару сейчас. Происходящее и для меня загадка.

Что я знаю на этот момент?

1. Доллар укрепляется к другим валютам. У США есть козырь (Trump – на английском "козырь") – весьма волатильный и активно использующий вербальные интервенции. А скоро Дональд агамыз станет президентом и волатильности убавится.



2. В рамках, я так понял, "принуждения к миру" – у РФ отключили "Газпромбанк". После остановки торгов долларом на Мосбирже курс рубля к доллару мог быть любым, но теперь российские деловые круги понимают грядущий дефицит валюты. Несмотря на фактически реализованный сценарий Distributed Russia ("распределенная Россия" – сам придумал термин: это когда российский корпоративный сектор разместил счета в ОАЭ и других юрисдикциях, чтобы иметь возможность осуществлять покупки импорта), все равно внутри РФ должна быть валюта. А валюты нет, значит, она может стоить хоть 100, хоть 1000 рублей.



3. Даже без ЕАЭС мы с РФ соседи и активно ведем торговлю. Пытаться перекрыть канал покупки российского продовольствия – нерационально. Значит, суматоха российского рынка к нам зайдет через курс и инфляцию.

4. Тенге не привязан к рублю, а просто казахстанская и российская экономики – это соседние, а значит, невозможно избежать влияния на нас соседних событий.

Чего я не знаю?

1. Кто скупает валюты на нашей бирже?

2. До какого срока продлится эта ситуация?

Вместе с тем должен отметить, что существующий "исторический" паритет, может, не такой уж и стабильный. В РФ изменились условия, страна ведет войну в Украине с активным использованием дорогостоящего вооружения. Россия находится под санкциями.

В Казахстане этого нет. Значит, курс или пресловутый "валютный паритет" не обязательно в 5 тенге за один рубль. Для определения курса необязательно использовать СhatGPT, а надо проанализировать торговлю между странами.



Как вариант, когда "краник" "Газпромбанка" перекрыли, это автоматически подтолкнуло не только российских, но и казахстанских игроков с выручкой в рублях массово переворачиваться в тенге и выкупать доллары. Можно ли прикрыть эту лавочку? Мера дорогостоящая – аналог специального валютного режима, когда все крупные покупатели валюты объясняют, зачем им потребовалось 1–10–100 млн долларов. Очень много бюрократии, писанины, но мера рабочая, которая остужает спрос на валюту.



В 2022 году наши банки внедрили 30% комиссии за пополнение рублевых счетов, и это отчасти решило ситуацию. Сейчас же есть высокие риски, что российский корпоративный сектор, да и казахстанский с рублевой выручкой, будут скупать доллары по любой цене, потому что они могут выгодно продать эти доллары в обмен на российские товары, тем самым превращая Казахстан в крупный обменный пункт.



Вероятно, Нацбанку и правительству придется принимать необычные меры, чтобы иностранцы через наши банки не "пылесосили" валюту из Казахстана. Ждать, когда придет Трамп и решит вопрос остановки войны в Украине, – на это уйдет слишком много ресурсов.

Понимаю сторонников свободной экономики, курса и любви. Однако задача казахстанских властей не свобода воли и рынка, а благосостояние граждан. Вероятнее всего в ближайшие дни рынок найдет равновесный курс, однако можно ему слегка помочь через регулирование.

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