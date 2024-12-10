РосГосдума проламывает закон о защите школ от детей мигрантов, - НГ

04:50 11.12.2024

Замечания правительства и администрации президента пока не остановили инициативу депутатов



Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"

10.12.24



Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая риторически спросила об эффективности бюджетных затрат на адаптацию приезжих.

Госдума 11 декабря попытается утвердить законопроект о поступлении иностранных учащихся в школы РФ. Дети мигрантов будут проходить тестирование по русскому языку после того, как их родители подтвердят законность пребывания в РФ. 10 декабря депутаты эту концепцию единогласно поддержали в первом чтении, хотя замечания были не только у правительства, но и от администрации президента. В ответ спикер Госдумы сослался на поручения главы государства разобраться в проблеме. Борьба за повышение субъектности парламента становится все горячее.



Докладчиком по острому вопросу во взаимоотношениях представительной и исполнительной власти стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия").



Она возглавляет спецкомиссию палаты по миграционным проблемам и уже не раз публично упрекала правительство за недочеты в соответствующей сфере.



А на заседании 10 декабря с ее стороны прозвучала критика по поводу невысокой эффективности бюджетных расходов на адаптацию и интеграцию приезжих в РФ и повышение привлекательности русского языка в мире. Но сначала Яровая представила саму законодательную инициативу депутатов. По ее словам, она представляет собой "самое доброжелательное из всех, которые возможны" решение проблем с детьми мигрантов. Само решение состоит, как изначально и говорилось, всего из двух пунктов.



Первая позиция такая: "Иностранные граждане принимаются на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ". Второй принцип заключается в том, что при приеме именно в школы должно быть выполнено условие "успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ". Никаких подробностей того, как будут проходить тесты, в законе нет, все правила и процедуры разработают Минпросвещения и Рособрнадзор.



Были повторены и прежние аргументы в пользу законопроекта. В школах реализуются общефедеральные образовательные стандарты, а они предполагают обучение на государственном языке. Ученики, которые не говорят или даже не понимают по-русски, к этому заведомо неспособны. Другие дети вместо освоения предметов вынуждены ждать, когда учителя подтянут отстающих. Сами же преподаватели не обязаны владеть навыками по обучению иностранцев. Из-за всего этого в школах вместо гармонии возникают конфликты. Яровая добавила еще и такой аргумент: дескать, к приезжим тоже относится требование законов РФ об обязанности родителей обеспечить детям образование, а за неважное ее исполнение положена ответственность.



Стоит отметить, что в последние несколько дней противники данного законопроекта значительно активизировались. В интернете развернулась общественная кампания, в Госдуму посыпались обращения различных правозащитников и даже партий. Например, "Яблоко" направило в парламент отрицательное заключение аналитического центра партии. Основные доводы против закона такие: он затрудняет интеграцию мигрантов, нарушает законодательство РФ, включая Конституцию, и в целом "ведет к негативным культурным, экономическим и геополитическим последствиям". Яблочники также нашли противоречия с рядом действующих программных концепций и отдельными международными соглашениями России с другими государствами. Также утверждается, что масштабы присутствия в школах детей, не знающих русского языка, серьезно преувеличены, хотя проблемы с этим есть. Однако "Яблоко" настаивает, что решать их нужно как раз в тех самых школах, создавая дополнительные классы для подобных учеников.



Случайное ли это совпадение или все-таки скоординированная кампания, но доводы против закона примерно одинаковы у всех. Например, примерно о том же написало правительство в своем официальном отзыве. Там тоже ставится вопрос, а куда денутся те дети, которые не пройдут тест. По информации "НГ", первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин ("Единая Россия") попытается подготовить поправку по этой теме к скоропостижному второму чтению, намеченному уже на 11 декабря. По его мнению, нужны курсы или отдельные классы для подтягивания мигрантских детей по русскому языку. Показательно, что при обсуждении во вторник полностью промолчала фракция "Новые люди", хотя подпись их лидера значится под документом. Всем этим противникам, видимо, и хотела ответить Яровая, которая напомнила, что за адаптацию приезжих отвечает Федеральное агентство по делам национальностей, которое оперирует бюджетными ассигнованиями в размере 2,7 млрд руб. А еще, конечно, региональные и муниципальные власти, при этом последние как раз отвечают и за школы. За продвижение же русского языка за рубежом ответственно Россотрудничество.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин по этой причине выказал свое сильное неудовольствие поступившими от имени правительства замечаниями, применив даже выражение "вставлять палки в колеса". Кроме того, он заявил: дескать, инициатива депутатов появилась потому, что исполнительная власть здесь ничего не предлагала. А парламент, мол, чувствует свою ответственность за правительство, в частности за то, что оно не исполняет соответствующих поручений президента РФ. Поэтому спикер жестко поставил вопрос о скорейшем втором чтении перед представителем кабинета министров в ГД и полномочным представителем президента РФ Гарри Минха. Однако тот мягко, но прямо заметил: концепция закона поддерживается, хотя есть ряд "серьезных замечаний", так что если удастся их снять, то администрация президента будет поддерживать инициативу и дальше, если нет – "будем дальше работать". Впрочем, Володин в ответ на это не смолчал, заметив Минху, что как раз "руководство администрации президента" поддерживает, из чего и надо всем исходить.



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За обсуждениями в Госдуме следили и авторы общественно-политических Telegram-каналов.



"Решение было принято единогласно. Что было довольно ожидаемо, учитывая общественный резонанс и положительный отклик всех причастных к вопросу госинститутов. Однако ко второму чтению в законопроект должны быть внесены правки, о которых просило правительство, и это может стать проблемой на пути его дальнейшего утверждения, - пишет "Мейстер". - Дело в том, что "Закон об образовании" предусматривает равенство россиян и иностранных граждан в получении образования, также как и соглашение об образовании, подписанное членами СНГ. Он не уточняет технические моменты, а именно то, что обладатель этого права может не владеть русским языком, на котором образование получается. Поэтому нужно соблюсти дух договоренностей и необходимость обеспечения базовых прав. Но при этом сделать закон более актуальным реалиям времени".



"Законопроект не отвечает на вопрос: "А что будет с детьми мигрантов, которых не пустят в школы?". Их кто-то обучит или они сами обучатся до нужного уровня? А если нет? – задается вопросом "Темник". - А если нет, то мы получим маргинализированную страту, которая не будет нормально интегрирована в российское общество. И такие социальные изгои станут добычей тех, кто с удовольствием их обучит по-своему - например, радикальные исламисты".