Сирийские джихадисты выбили курдов из Дейр-эз-Зора

04:59 11.12.2024

Командование сирийской оппозиции заявило о взятии под контроль Дейр-эз-Зора

Отряды сирийской вооруженной оппозиции взяли под свой контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан".

"Главное командование: Наши силы взяли полный контроль над городом Дейр-эз-Зор", - пишет газета.



Дейр-эз-Зор является крупнейшим городом в восточной части Сирии, а также важным транспортным узлом. Ранее во вторник командование так называемого "Военного совета Дейр-эз-Зор" отказалось подчиняться прокурдским формированиями "Сирийские демократические силы" (СДС) и присоединилось к вооруженной оппозиции в Дамаске.



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С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Президент страны Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.

Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.



Собеседник агентства отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.