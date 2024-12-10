 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Трамп может разменять Украину", - политолог Баширов
05:05 11.12.2024

"Пристрелят и пустят на шапку": Баширов рассказал о незавидной судьбе Зеленского
"Трамп может разменять Украину с учетом наших требований, но в дальнейшем попросит об услуге"

Во время переговоров с Дональдом Трампом в Париже Зеленский настаивал на приглашении Киева в НАТО, сообщает американское информагентство Bloomberg. Но на это событие, как считает профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов, надо смотреть глубже. Мы поговорили с политологом о том, почему Трамп поехал именно к Макрону, какая реформа затевается и почему ситуация с Украиной вскоре может вообще уйти на дальний план.

"Трамп может разменять Украину с учетом наших требований, но в дальнейшем попросит об услуге"

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- Посмотрите внимательно видео со встречи в Елисейском дворце в Париже, Зеленский там как робкий, растерянный мальчик, который знает, что выучил урок на троечку, а хочет получить пятерку, - говорит профессор Марат Баширов. - Робкий диктатор - это, на самом деле, ужасное зрелище.

По мнению эксперта, в Париже была чисто ритуальная встреча, не было никакого содержательного разговора.

- Зеленский, очевидно, успел произнести фразу насчет НАТО, но совершенно точно ничего не услышал в ответ. Это же видно и по поведению Трампа, и по его заявлению. Зеленский сейчас напоминает зайца на острове во время наводнения. Он мечется между администрацией Байдена и Трампа. То есть он поехал встречаться с Трампом и тут же получил окрик из команды Байдена. Ему напомнили, кто сейчас пока "у руля" и кто ему собирается давать еще оружие. Поэтому Зеленский вчера на встрече со своими соратниками допустил такую фразу, что президент Трамп пока еще не в Белом доме и нет смысла обсуждать с ним то, что от него не зависит. И это, конечно, Трампу передадут.

Судьба Зеленского, по мнению политолога, незавидна.

- Он никому не интересен, заяц он и есть заяц, пристрелят и пустят на шапку. И никакого вступления Украины в НАТО не будет. А вот то, что на встрече присутствовал Макрон, и то, что Трамп поехал именно к Макрону, говорит о многом. Макрон становится основным модератором очень многих процессов в Европе. То есть, очевидно, он будет помогать Трампу реформировать Евросоюз и НАТО. Я совершенно не исключаю, что этот альянс претерпит изменения, потому что элиту США и часть европейской элиты перестала устраивать демократическая модель управления Евросоюзом и НАТО, когда требуется согласие всех. Заявления о том, что надо отказаться от консенсуса, а действовать по большинству, уже звучали. Та модель, когда, например, Венгрия выступала против каких-то санкций в отношении России, и они не принимались, многих уже не устраивает. Не устраивает с точки зрения принятия решений в Евросоюзе и в НАТО.

Проведение вот этой реформы, как говорит профессор Марат Баширов, очевидно, и возглавит Макрон. А платой ему за это будут, возможно, в меньшей степени наложенные тарифные ограничения.

- Имеются в виду тарифные ограничения на продукцию из Франции в Соединенные Штаты. На продукцию из Германии наложат, например, 50–60%, а на продукцию из Франции - 10%. Такая, условно говоря, сделка Макрона. Соответственно, ситуация с Украиной уходит вообще на дальний план. То есть Трамп может разменять Украину с учетом наших требований, но уже имея в виду будущую войну Соединенных Штатов с Китаем и вообще с Юго-Восточной Азией. При этом, вероятно, намекнет Владимиру Путину, мол, я уступил вам здесь, но вы запомните это, когда придет время, я попрошу вас об услуге. И касаться она будет как раз Китая.

Авторы: СВЕТЛАНА САМОДЕЛОВА

Источник - МК
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