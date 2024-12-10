Почему Вашингтон хочет, чтобы русские убивали украинцев, - Ростислав Ищенко

05:33 11.12.2024 Американцы уничтожают народы без гнева и пристрастия

Ростислав Ищенко



Сырский заговорил о необходимости очередного контрнаступления, украинские парламентарии утверждают, что в начале 2025 года будет принят закон о снижении возраста мобилизации до 18 лет.



Ермак заявляет, что Украина начнет переговоры о мире не раньше, чем выйдет на границы 1991 года, а почти забытая Надежда Савченко внезапно призвала срочно отправить на фронт всех украинских мужчин, которых она каким-то образом насчитала 10 миллионов (по оценке западных экспертов оставшийся мобилизационный потенциал Украины колеблется в районе 1,5-3 миллиона, если призвать всех кто может держать оружие, впрочем, Савченко говорит обо всех вообще, наверное имеет в виду и только что родившихся младенцев, и бьющихся в предсмертной агонии стариков).



Думаете они шутят? Отнюдь. Офис Зеленского признал, что Запад настойчиво требует от Украины снизить возраст мобилизации, обуславливая выполнением этого требования продолжение помощи. Воевать-то Украина может и без помощи Запада – все равно ведь проигрывает. Нет никакой разницы между проигрышем с "Абрамсами" и "Леопардами" и проигрышем без них. Но если прекратится помощь, "достойнейшим" людям, управляющим Украиной, нечего больше будет красть. Как тогда жить? Так что снижать возраст мобилизации и отправлять на фронт всех кого поймают, они будут.



Зеленский достаточно долго демонстративно упирался, чтобы убедительно соврать: "Я был против, но меня заставили". Но зачем Западу эта затея с массовой мобилизацией украинцев? Военные хорошо знают, что неподготовленные, не прошедшие боевое слаживание, состоящие из необстрелянных новобранцев части бессмысленно массово гибнут. Максимум, что они могут – задержать продвижение наступающих, на непродолжительное время, которое понадобится для уничтожения обороняющихся.



Есть опыт наших дивизий народного ополчения времен Великой Отечественной войны, которые гибли не бесцельно – необходимо было задержать продвижение рвущегося к Москве врага до подхода кадровых дивизий из резерва (с Дальнего Востока, из Средней Азии), обучения и подготовки мобилизованных. Но есть опыт и немецкого фольксштурма, который в 1945 году, жертвовал собой выигрывая Гитлеру пару дополнительных недель жизни.



Высокая жертвенность наших предков-ополченцев – истинный героизм, жертва фольксштурма – фанатичное безумие. Сейчас украинцев пытаются заставить повторить безумие фольксштурма и отдать десятки, а то и сотни тысяч жизней за то, чтобы Зеленский с бандой имел несколько лишних недель на разворовывание Украины. Причем понимая, что сидя в окопах в обороне они никого не остановят, украинские генералы и их НАТОвские коллеги цинично решили послать их в банзай-атаки на русские войска.



Они логично полагают, что ВС РФ остановятся и просто подождут, исчерпания мобилизованного Киевом мяса, спокойно дистанционно уничтожая его и сохраняя жизни русских солдат. Следовательно, пока будет кому подниматься в атаку, русская армия будет стоять на месте, расстреливая как в тире атакующих. В общем, хотят повторить 2023 год, но уже без надежды куда-то прорваться, а просто для того, чтобы продлить агонию режима.



Учитывая же, что в 2023 году Украина отправляла в "контрнаступление" обстрелянные, подготовленные, мотивированные, обученные и до зубов вооруженные бригады стратегического резерва, а сейчас собирается гнать в бой толпы бессмысленного пушечного мяса, для достижения эффекта, сравнимого с 2023 годом, понадобится уложить в землю в разы больше людей. Если, по данным киевских активистов, только убитыми за полгода "контрнаступления" Украина потеряла свыше 60 тысяч человек, то в нынешних условиях речь может идти о гибели и 150 тысяч, и 200 тысяч, и 300 тысяч мобилизованных.



Зачем это Зеленскому понятно, но зачем это Западу?



Даже если исходить из того, что американцы желают всеми силами сохранить воюющую Украину до вступления в должность Трампа (хоть это и спорно) массовая мобилизация молодежи, рассчитанная на 2025 год этому никак не поможет – эти мобилизованные просто не успеют появится на фронте и как-то повлиять на события до февраля. Это, если Рада оперативно примет Закон, а Зеленский его немедленно подпишет. Пока что законопроект даже не внесен на рассмотрение комитетов, если его вообще зарегистрировали в парламенте (что не факт).



Фактически американцы на пару с Зеленским готовят убийство еще пары-тройки сотен тысяч украинских мужчин. Если бы они просто хотели дополнительно сократить население Украины, они могли бы их с такими же успехом просто расстрелять в тылу. Но задача поставлена четко – они должны погибнуть на фронте. Зачем, если их гибель все равно ничего не изменит?



Американцы хорошо изучили Оруэлла. Они всегда работают с историей и для истории. В этом мы все могли убедиться в последние десятилетия, когда с их подачи не только в Европе, но и на постсоветском пространстве стала активно внедряться концепция равной ответственности Германии и СССР за Вторую мировую войну.



В рамках этой концепции шло и оправдание всех видов коллаборационистов (далеко не одних только бандеровцев), как "воевавших за демократию" против "двух тоталитарных режимов". Именно под эту задачу писались активно распространяемые в последние годы исследования о восстании грузинских коллаборационистов на каком-то там голландском острове, о "боях РОА против Вермахта" "за освобождение Праги" и о прочих подобного рода казусах, как на подбор случившихся в последних числах апреля – первых числах мая 1945 года (не раньше) и никак не повлиявших на ход боевых действий.



Историю Второй мировой войны превращали в историю борьбы "демократии" с "тоталитаризмом". Все, что не вписывалось в эту концепцию беспощадно извращалось или вообще вымарывалось из информационного пространства. Адепты "демократии" представлялись как в голливудском фильме – гуманными, рефлексирующими "о слезинке ребенка", озабоченными исключительно раздачей гуманитарной помощи и даже откровенных извергов убивающими через силу, только по причине крайней необходимости (ради спасения человечества), но и в этом случае преодолевая душевные муки.



"Тоталитарные" воинства подаются в виде зомбированной озверевшей толпы, рвущейся убивать, насиловать, грабить. Правда немцев (которые теперь свои) показывают, как заблудших детей цивилизации. Они, как на подбор, высококультурны, в окопах беседуют исключительно о Шиллере, Гайдне и Гегеле, аккуратны, чистоплотны, подвержены рефлексии – подозревают, что что-то происходит неправильное, а конце концов прозревают и переходят на сторону добра.



Русские же представлены грязными дикими варварами, которыми руководят простейшие инстинкты (голод, страх, похоть), не понимающими и с удовольствием разрушающими хрупкую западную цивилизацию, стремящимися убить как можно больше ее представителей, желательно всех.



Вывод простой – заблудшие немцы легко и быстро возвращаются в лоно западной цивилизации, от русских же ее любыми средствами надо спасать.



Эта американская работа по переписыванию истории нужна для идеологического оправдания войны на уничтожение России. Западный обыватель должен верить, что Россия и русские – худшее, что есть на планете, что против них даже нацистов поддержать не зазорно, нацисты свои, просто немного ошибаются, их можно потом поправить, а вот русских можно (и даже нужно) просто убить, иначе, мол, они снесут западную цивилизацию, которая, как известно, "скромно" именуется самим Западом "весь цивилизованный мир".



Чтобы подтвердить свои формирующие будущее "исторические открытия" американцам надо сегодня продемонстрировать "русские зверства".



Они не слепые, видят, что происходит на освобожденных русской армией территорией, знают, что народ постепенно потянулся туда даже из оккупированных украинскими нацистами регионов. Они не могут допустить, чтобы видящие все это вблизи европейцы засомневались: а так ли уже плохи и страшны русские, если не дожидаясь окончания боевых действий обеспечивают в освобожденных регионах бывшему украинскому населению жизнь значительно более достойную и цивилизованную, чем обеспечивал киевский режим в мирное время? Тех ли Европа поддерживает? На правильной ли она стороне? А может и во время Второй мировой войны русские были не таким уж дикими и злыми? Может и в перспективе с ними выгодно сотрудничать, а не враждовать? Начни население стран ЕС массово задавать себе такие вопросы – это будет катастрофой американской политики.



Потому американцы и пытаются достичь массовой гибели украинцев на фронте, потому и делают все, чтобы спровоцировать неизбирательные удары России по украинским городам, а когда не получается организовывают нужное руками киевского режима. США нужна убедительная картинка, которая в очередной подтвердит их версию истории: покажет европейцам "диких, жадных, немотивированно жестоких русских", только что "перебивших всех украинских мужчин, укравших все унитазы, изнасиловавших всех женщин" и готовящихся повторить это в Европе.



Европа должна бояться России и отдавать США последнюю рубаху, чтобы только спастись от русских. Никакого другого смысла в попытке Вашингтона добиться, чтобы до конца боевых действий погибло как можно больше украинцев, а разрушения затронули как можно большую территорию я не вижу.



Американцы не злые. Они уничтожают народы без гнева и пристрастия. Стараются делать это чужими руками или даже собственными руками уничтожаемого народа. Убийство для них – естественная среда обитания. Они не умеют жить иначе. Вот и сейчас готовящееся самоубийственное "контрнаступление" украинского фольксштурма нужно только для того, чтобы послужить иллюстрацией американского варианта истории. Военного значения у него нет – только историческое. Источник - Украина.Ру

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